«Δια-χειρός»-ΤΕΡΝΑ-το-οικιστικό-project-«park-rise»-της-lamda-στο-Ελληνικό

Ανάδοχος της υλοποίησης της β’ φάσης, ήτοι της κατασκευής του οικιστικού project «Park Rise» στο Ελληνικό, η θυγατρική της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Η σύμβαση των περίπου 55-60 εκατ. ευρώ. Ποιο είναι το έργο.

Ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έχει επιλεγεί, όπως αναμένονταν από την αγορά, ως ανάδοχος κατασκευής του οικιστικού project «Park Rise» (β΄ φάση) στο Ελληνικό, μιας ακόμα εμβληματικής οικιστικής ανάπτυξης της Lamda Development εντός της έκτασης του πρώην αεροδρομίου.

Σχεδιασμένο από το διεθνώς αναγνωρισμένο Bjarke Ingels Group (BIG), το εντυπωσιακό κτίριο με 88 κατοικίες, από 1 έως 5 υπνοδωμάτια, που αναπτύσσονται σε έως και 12 επίπεδα, προσφέρει μοναδική θέα στο The Ellinikon Park και τη θάλασσα.

Η υλοποίηση του project εκτιμάται για το πρώτο 6μηνο 2028, όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα του «The Ellinikon». Όπως σημειώνεται, «οι κάτοικοι του Park Rise απολαμβάνουν έναν διώροφο χώρο ευεξίας με σύγχρονα γυμναστήρια, ζώνη χαλάρωσης και πισίνα 20 μέτρων».

Η κατασκευαστική θυγατρική του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, δηλαδή η ΤΕΡΝΑ, έχει υπογράψει, από τις 9 Ιανουαρίου, με την εταιρεία «Ελληνικό Μ.Α.Ε.» τη σχετική σύμβαση εκτέλεσης του έργου «Park Rise: Block A – U 1.5 Εκτέλεση Εργολαβικών Εργασιών Β’ Φάσης».

Αρχικά το έργο διεκδικούσαν και άλλα σχήματα με τον όμιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ συν 1-2 ακόμα εταιρείες (ΕΚΤΕΡ, ΕΡΕΤΒΟ) να έχουν προκριθεί στη short list. Υπενθυμίζεται ότι η α’ φάση είχε γίνει από την ΕΡΕΤΒΟ.

Το Park Rise αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα έργα κατοικιών της ανάπτυξης του Ελληνικού. Σχεδιασμένο από το διεθνώς αναγνωρισμένο αρχιτεκτονικό γραφείο Bjarke Ingels Group (BIG), το συγκρότημα αναμένεται να αποτελέσει νέο αρχιτεκτονικό τοπόσημο για τη γειτονιά Little Athens.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της αγοράς, η β’ φάση του έργου υπολογίζεται στα 55-60 εκατ. ευρώ περίπου. Βάσει παλιότερου σχεδιασμού, το Park Rise θα είναι ένα εμβληματικό οικιστικό συγκρότημα κτηρίων έως 50 μ. ύψος και έως 12 ορόφους, με 88 διαμερίσματα, με θέα στη θάλασσα και στο The Ellinikon Park.

Η δεύτερη φάση του Park Rise αφορά στην ολοκλήρωση όλων των τελικών διαμορφώσεων του συγκροτήματος, καθώς και στην εκτέλεση των μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Στη φάση αυτή περιλαμβάνονται επίσης οι εργασίες εσωτερικών επενδύσεων, οι όψεις, οι κοινόχρηστοι χώροι και τα τεχνικά συστήματα, που θα δώσουν την τελική μορφή στο κτίριο.