ΕΕ: «Γεμίστε τώρα τις αποθήκες φυσικού αερίου» – Προειδοποίηση της Κομισιόν στους 27

Την ανάγκη άμεσης πλήρωσης των αποθηκών φυσικού αερίου επισημαίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση προς τα κράτη-μέλη, προειδοποιώντας ότι η ενεργειακή κρίση που τροφοδοτεί ο πόλεμος στο Ιράν μπορεί να οδηγήσει σε έντονο ανταγωνισμό και άνοδο τιμών τους επόμενους μήνες.

Με επιστολή του προς τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, ο επίτροπος Ενέργειας Νταν Γιόργκενσεν καλεί τα κράτη-μέλη να ξεκινήσουν νωρίτερα την πλήρωση των αποθηκών, ώστε να αποφύγουν πιέσεις στην αγορά κατά τη θερινή περίοδο.

Όπως επισημαίνει, η πρόωρη δράση μπορεί να περιορίσει τον ανταγωνισμό για φορτία LNG και να συγκρατήσει το κόστος.

Πιο ευέλικτοι στόχοι αποθήκευσης

Η Κομισιόν προτείνει επίσης χαλάρωση των στόχων πλήρωσης:

βασικός στόχος στο 80%

δυνατότητα απόκλισης ±10 ποσοστιαίων μονάδων

επιπλέον περιθώριο 5 μονάδων σε δυσμενείς συνθήκες αγοράς

Η προθεσμία για την επίτευξη των στόχων παραμένει η 1η Δεκεμβρίου.

«Ασφαλής προς το παρόν» η τροφοδοσία

Σύμφωνα με τον Γιόργκενσεν, η ασφάλεια εφοδιασμού της ΕΕ παραμένει προς το παρόν διασφαλισμένη, καθώς η εξάρτηση από τη Μέση Ανατολή είναι περιορισμένη και σημαντικά φορτία LNG είχαν ήδη περάσει από τα Στενά του Ορμούζ πριν την κλιμάκωση.

Ωστόσο, η Ευρώπη ως καθαρός εισαγωγέας ενέργειας παραμένει εκτεθειμένη στις διεθνείς τιμές.

Οι πρόσφατες επιθέσεις του Ιράν σε εγκαταστάσεις LNG στο Κατάρ, με αποκατάσταση που ενδέχεται να διαρκέσει έως και πέντε χρόνια, εντείνουν τις ανησυχίες.

Παρότι η ΕΕ δεν εξαρτάται άμεσα από την περιοχή, η μείωση της παγκόσμιας προσφοράς αυξάνει τον ανταγωνισμό για φορτία και οδηγεί ήδη σε άνοδο των τιμών στην Ευρώπη.

Αγώνας δρόμου πριν τον χειμώνα

Το μήνυμα των Βρυξελλών είναι σαφές: η μάχη για την ενέργεια δεν θα δοθεί τον χειμώνα, αλλά τώρα.

Καθώς η γεωπολιτική ένταση μεταφράζεται σε αυξημένο κόστος και μεταβλητότητα, η έγκαιρη πλήρωση των αποθηκών θεωρείται κρίσιμη για να αποφευχθεί ένα νέο ενεργειακό σοκ στην ευρωπαϊκή οικονομία.