Επίτροπος-Ενέργειας-ΕΕ-σε-κράτη-μέλη:-«Γεμίστε-έγκαιρα-τις-αποθήκες-φυσικού-αερίου»

Να αρχίσουν εγκαίρως να γεμίζουν τις αποθήκες τους με φυσικό αέριο προκειμένου να αποφύγουν τον ανταγωνισμό για προμήθειες που θα μπορούσε να εκτοξεύσει τις τιμές μέσα στο καλοκαίρι κάλεσε τα κράτη – μέλη ο Επίτροπος Ενέργειας της ΕΕ, Νταν Γιόργκενσεν.

Επιπλέον, σε επιστολή του που περιήλθε στην κατοχή του -, καλεί τις κυβερνήσεις να μειώσουν τους στόχους πλήρωσης των αποθηκών στο 80% και να αξιοποιήσουν πλήρως τις ευελιξίες που προβλέπει το ευρωπαϊκό πλαίσιο,

Όπως προβλέπεται, τα κράτη μπορούν να αποκλίνουν από τον στόχο αυτό κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ δίνεται επιπλέον απόκλιση 5 μονάδων σε δυσμενείς συνθήκες αγοράς. Η προθεσμία για την επίτευξη των στόχων πλήρωσης είναι η 1η Δεκεμβρίου.

«Η ασφάλεια εφοδιασμού παραμένει προς το παρόν σχετικά διασφαλισμένη, λόγω της περιορισμένης εξάρτησης από εισαγωγές από την περιοχή και των φορτίων LNG που πέρασαν από τα Στενά του Ορμούζ πριν από την έναρξη της σύγκρουσης», σημειώνει.

«Ωστόσο, ως καθαρός εισαγωγέας ενέργειας στις παγκόσμιες αγορές, η ΕΕ ενδέχεται να επηρεαστεί από τις υψηλές και ευμετάβλητες διεθνείς τιμές, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει και την πλήρωση των αποθηκών φυσικού αερίου».

Η επιστολή, που μετέδωσαν νωρίτερα και οι FT έρχεται μετά τις πρόσφατες επιθέσεις του Ιράν σε εγκαταστάσεις παραγωγής LNG στο Κατάρ, με τις επισκευές να εκτιμάται ότι θα διαρκέσουν έως και πέντε χρόνια. Αν και η ΕΕ προμηθεύεται σχετικά μικρό ποσοστό φυσικού αερίου από τη Μέση Ανατολή, αντιμετωπίζει αυξημένο ανταγωνισμό στις διεθνείς αγορές, ενώ οι τιμές στην Ευρώπη έχουν ήδη καταγράψει άνοδο.