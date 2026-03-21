Επιστρέφει το ιρανικό πετρέλαιο – Ινδία και άλλοι «τρέχουν» να κλείσουν φορτία μετά την άρση κυρώσεων από ΗΠΑ

Η προσωρινή άρση των αμερικανικών κυρώσεων στο ιρανικό πετρέλαιο πυροδοτεί άμεση κινητικότητα στην Ασία, με την Ινδία να ετοιμάζεται να επιστρέψει στις αγορές και διυλιστήρια σε όλη την περιοχή να εξετάζουν εσπευσμένα συμφωνίες.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Reuters Ινδικά διυλιστήρια σχεδιάζουν να επανεκκινήσουν τις εισαγωγές ιρανικού πετρελαίου, αναμένοντας τις τελικές οδηγίες της κυβέρνησης και διευκρινίσεις από την Ουάσιγκτον για κρίσιμα ζητήματα, όπως οι όροι πληρωμής.

Η Ινδία, με σχετικά χαμηλά αποθέματα σε σύγκριση με άλλους μεγάλους εισαγωγείς της Ασίας, κινείται ταχύτερα για να εξασφαλίσει φορτία, σε μια περίοδο όπου η ενεργειακή επάρκεια βρίσκεται υπό πίεση.

«Ξεκλειδώνουν» 140 εκατ. βαρέλια

Η απόφαση των ΗΠΑ προβλέπει 30ήμερη εξαίρεση από τις κυρώσεις για ιρανικό πετρέλαιο που βρίσκεται ήδη εν πλω.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις:

περίπου 130 έως 140 εκατ. βαρέλια είναι άμεσα διαθέσιμα

συνολικά έως και 170 εκατ. βαρέλια βρίσκονται στη θάλασσα

pρόκειται για ποσότητα που αντιστοιχεί σε λιγότερες από δύο εβδομάδες των απωλειών παραγωγής στη Μέση Ανατολή. Τα φορτία αυτά είναι διασκορπισμένα από τον Περσικό Κόλπο έως τα ύδατα κοντά στην Κίνα.

Αγώνας δρόμου για διυλιστήρια σε όλη την Ασία

Πέρα από την Ινδία, διυλιστήρια σε όλη την Ασία εξετάζουν τη δυνατότητα αγορών, σε μια προσπάθεια να αντισταθμίσουν τις διαταραχές από το σχεδόν «κλείσιμο» των Στενών του Ορμούζ.

Η Ασία εξαρτάται σε ποσοστό περίπου 60% από το πετρέλαιο της Μέσης Ανατολής, γεγονός που καθιστά την περιοχή ιδιαίτερα ευάλωτη στην τρέχουσα κρίση.

Σκιώδης στόλος και εμπόδια στις συναλλαγές

Παρά το «παράθυρο» των κυρώσεων, η διαδικασία δεν είναι απλή. Οι βασικές προκλήσεις περιλαμβάνουν αβεβαιότητα για τους μηχανισμούς πληρωμής, φορτία σε πλοία του λεγόμενου σκιώδους στόλου, γραφειοκρατικά και τραπεζικά εμπόδια.

Παράγοντες της αγοράς που μίλησαν στο Reuters εκτιμούν ότι, αν και η ζήτηση είναι άμεση, θα χρειαστεί χρόνος για να ολοκληρωθούν οι συναλλαγές.

Τα τελευταία χρόνια, η Κίνα έχει εξελιχθεί στον κύριο αγοραστή ιρανικού πετρελαίου, εκμεταλλευόμενη τις μεγάλες εκπτώσεις που προσφέρει η Τεχεράνη λόγω των κυρώσεων.

Πριν την επαναφορά των κυρώσεων το 2018, σημαντικοί αγοραστές ήταν επίσης η Ινδία, η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα και ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα.

Ενεργειακή ανάσα ή προσωρινή λύση;

Η επιστροφή του ιρανικού πετρελαίου στην αγορά μπορεί να προσφέρει μια πρόσκαιρη ανακούφιση στις τιμές, ωστόσο δεν αλλάζει τη μεγάλη εικόνα.

Όσο τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν υπό πίεση και η γεωπολιτική ένταση κλιμακώνεται, η αγορά ενέργειας θα συνεχίσει να κινείται σε καθεστώς αβεβαιότητας — με τις αποφάσεις της Ουάσιγκτον να λειτουργούν περισσότερο ως «πυροσβεστικά» μέτρα παρά ως λύση.

Μείνετε συντονισμένοι για όλες τις εξελίξεις στο liveblog της Ναυτεμπορικής.