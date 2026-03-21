Η Χρονιά των Megadeals: Ρεκόρ 17 Ετών στις Εξαγορές με €23,8 Δισ.

01 Ετήσια Επισκόπηση Ιστορικό Ρεκόρ: €28 Δισεκατομμύρια Κεφάλαια Προσέλκυσαν οι Ελληνικές Επιχειρήσεις το 2025 Η ελληνική αγορά Ε&Σ έγραψε ιστορία το 2025, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη δραστηριότητα σε αριθμό και αξία συναλλαγών από το 2008. Δύο Megadeals ξεπέρασαν τα €9 και €2,7 δισεκατομμύρια αντίστοιχα και αναδιέταξαν ολόκληρους κλάδους. 181 Συναλλαγές Ε&Σ €23,8δισ. Συνολική Αξία Ε&Σ €28δισ. Σύνολο Κεφαλαίων (νέο ρεκόρ) €131εκ. Μέση Αξία Συναλλαγής €10,8δισ. Ακαθ. Αξία Συναλλαγών ΜΕΔ €2,8δισ. Εταιρικά Ομόλογα Το 2025 αποτέλεσε χρονιά-ορόσημο για την ελληνική αγορά εξαγορών και συγχωνεύσεων. Τα συνολικά κεφάλαια που προσέλκυσαν οι ελληνικές επιχειρήσεις ανήλθαν σε €28,0 δισεκατομμύρια, καταρρίπτοντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ και σημειώνοντας άνοδο €7,3 δισ. σε σχέση με το 2024. Από αυτά, τα €23,8 δισ. αφορούν εξαγορές και συγχωνεύσεις, ενώ το υπόλοιπο κατανέμεται σε εταιρικά ομόλογα (€2,8 δισ.), ιδιωτικοποιήσεις (€1,3 δισ.) και αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου (€0,2 δισ.). «Ο αριθμός και η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκαν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα» Ο αριθμός των 181 συναλλαγών αποτελεί το υψηλότερο που έχει καταγραφεί από το 2008, ξεπερνώντας τις 123 του 2024 και τις 116 του 2023. Αξιοσημείωτο είναι ότι το 2025 καταγράφηκαν 83 συναλλαγές για τις οποίες το τίμημα εξαγοράς δεν δημοσιεύθηκε, σχεδόν διπλάσιες από τις 47 του 2024, αντανακλώντας αυξημένη εμπιστευτικότητα σε μικρότερες συμφωνίες. Καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της αξίας έπαιξαν δύο πρωτοφανείς για τα ελληνικά δεδομένα Megadeals: η εξαγορά του ΟΠΑΠ από την Allwyn έναντι €9 δισ. και η εξαγορά της Intralot από την Bally’s έναντι €2,7 δισ., δύο συναλλαγές που επαναπροσδιορίζουν τον κλάδο της ψυχαγωγίας και των τυχερών παιγνίων παγκοσμίως. Αριθμός & Αξία Συναλλαγών Ε&Σ στην Ελλάδα (2008–2025) Η ιστορική τάση αποκαλύπτει μια σταθερά ανοδική πορεία από το 2020 και εξής. Η μέση αξία συναλλαγής ανήλθε σε €131 εκατ. —υψηλότερη της τελευταίας δεκαετίας— κυρίως χάρη στα δύο Megadeals. Οι 5 μεγαλύτερες συναλλαγές αντιπροσώπευσαν το 59% της συνολικής αξίας του έτους (έναντι 37% το 2024) και για πρώτη φορά ξεπέρασαν συνολικά τα €14 δισ.

02 Μεγαλύτερες Συναλλαγές Οι 5 Κορυφαίες Συναλλαγές που Έγραψαν Ιστορία Για πρώτη φορά στην ιστορία της ελληνικής αγοράς, οι πέντε μεγαλύτερες συναλλαγές ξεπέρασαν τα €14 δισ., με το deal ΟΠΑΠ–Allwyn να αποτελεί αδιαμφισβήτητα τη μεγαλύτερη συναλλαγή στην ελληνική επιχειρηματική ιστορία. #1 Allwyn → ΟΠΑΠ Επιχειρηματική συνένωση — η Allwyn απέκτησε τον ΟΠΑΠ, δημιουργώντας τον δεύτερο μεγαλύτερο όμιλο τυχερών παιγνίων παγκοσμίως. Ψυχαγωγία / Gaming. €9,0 δισ. #2 Bally’s International Interactive → Intralot S.A. Η Intralot εξαγόρασε τη Bally’s International Interactive από τη Bally’s Corporation, δημιουργώντας παγκόσμιο πάροχο διαδικτυακού gaming. Ψυχαγωγία / iGaming. €2,7 δισ. #3 Eurobank S.A. → Hellenic Bank Ltd Η Eurobank απέκτησε το υπόλοιπο 44,4% της Ελληνικής Τράπεζας, αποκτώντας τον πλήρη έλεγχο. Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες. €880 εκ. #4 PureHealth Holding PJSC → Hellenic Healthcare Group Η PureHealth (ΗΑΕ) απέκτησε ποσοστό 60% στον HHG, τον μεγαλύτερο ιδιωτικό όμιλο υγείας στην Ελλάδα και Κύπρο. Υγεία. €800 εκ. #5 Glenfarne Group → 588MW Solar Projects (Metlen) Πώληση χαρτοφυλακίου 588 MW φωτοβολταϊκών έργων στη Χιλή από τη Metlen Energy & Metals στη Glenfarne Group. ΑΠΕ. €735 εκ. Τop 5 Συναλλαγές 2025 — Αξία (€ εκατ.) Η πρωτιά του ΟΠΑΠ-Allwyn αποτελεί ξεχωριστό κεφάλαιο στη νεότερη ελληνική επιχειρηματική ιστορία. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη εξαγορά που έχει καταγραφεί ποτέ σε ελληνική εταιρεία, ξεπερνώντας ακόμα και τις μεγάλες ιδιωτικοποιήσεις του παρελθόντος. Μόνη αυτή η συναλλαγή αντιστοιχεί στο 37,8% της συνολικής αξίας των Ε&Σ του 2025.

03 Κλαδική Ανάλυση Η Ψυχαγωγία Κυριαρχεί σε Αξία, ο Τεχνολογικός Κλάδος Πρωταγωνιστεί σε Όγκο Η κατανομή των συναλλαγών ανά κλάδο αποκαλύπτει δύο παράλληλες πραγματικότητες: μία αγορά αξίας που κυριαρχείται από λίγες γιγαντιαίες συμφωνίες, και μία αγορά όγκου με πολλές μικρές τεχνολογικές επενδύσεις. Κατανομή Αξίας Ε&Σ ανά Κλάδο (2025) Αριθμός Συναλλαγών ανά Κλάδο (2025) Ο κλάδος της Ψυχαγωγίας κατέχει το 49,1% της συνολικής αξίας λόγω των Megadeals Allwyn-ΟΠΑΠ και Intralot-Bally’s. Ακολουθούν οι Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες με 12,6%, οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας με 10,3% και οι ΤΜΤ (Τεχνολογία, ΜΜΕ, Τηλεπικοινωνίες) με 5,6%. Σε επίπεδο αριθμού συναλλαγών, η εικόνα αντιστρέφεται: ο κλάδος ΤΜΤ πρωταγωνιστεί με 43 συναλλαγές —σχεδόν τριπλάσιες από πέρυσι— αντανακλώντας έντονη επενδυτική δραστηριότητα σε μικρές και μεσαίες τεχνολογικές εταιρείες. Ακολουθούν οι Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες με 25, η Ενέργεια/ΑΠΕ με 20, τα Τρόφιμα & Ποτά με 19 και η Βιομηχανία με 18 συναλλαγές. Πίνακας 1 · Κορυφαίοι Κλάδοι Δραστηριότητας Ε&Σ 2025 Κλάδος Αριθμός Συναλλαγών Συνολική Αξία* Μέση Αξία Ψυχαγωγία 2 €11,7 δισ. €5.850 εκ. ΤΜΤ (Τεχνολογία, ΜΜΕ, Τηλεπικοινωνίες) 43 €1,3 δισ. €31 εκ. Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες 25 €3,0 δισ. €120 εκ. Ενέργεια & ΑΠΕ 20 €2,9 δισ. €147 εκ. Τρόφιμα & Ποτά 19 €0,8 δισ. €40 εκ. Βιομηχανία 18 €0,5 δισ. €26 εκ. Υγεία 7 €1,0 δισ. €143 εκ. Αναψυχή (Hospitality) 14 €1,3 δισ. €91 εκ. Σύνολο 2025 181 €23,8 δισ. €131 εκ. *Συμπεριλαμβανομένων μειοψηφικών πακέτων και ιδιωτικοποιήσεων. - PwC Ελλάδας, MergerMarket

04 ΤΜΤ & Τεχνολογία Έτος-Ρεκόρ για την Τεχνολογία: Τριπλάσιες Συναλλαγές, ΑΙ στο Επίκεντρο Ο κλάδος ΤΜΤ κατέγραψε 43 συναλλαγές το 2025 —σχεδόν τριπλάσιες από τις 15 του 2024— με την Τεχνητή Νοημοσύνη να αποτελεί τον κεντρικό επενδυτικό άξονα. Η Private Equity παρουσία ισχυροποιήθηκε στο 23% των συναλλαγών. 43 Συναλλαγές ΤΜΤ 2025 €1,3δισ. Συνολική Αξία ~30 Συναλλαγές με AI Component 10 Startups εντός Συναλλαγών Το 2025 σηματοδότησε μια τομή για τον ελληνικό τεχνολογικό κλάδο. Ο αριθμός των συναλλαγών σχεδόν τριπλασιάστηκε, αντανακλώντας αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον σε εταιρείες που αξιοποιούν τεχνολογίες Τεχνητής Νοημοσύνης. Περίπου 30 από τις 43 συναλλαγές αφορούσαν εταιρείες που είτε δραστηριοποιούνται άμεσα στον χώρο ΑΙ, είτε ενσωματώνουν AI στο προϊόν ή τη λειτουργία τους. «Σχεδόν 1 στις 4 συναλλαγές ΤΜΤ είχε συμμετοχή Private Equity» Παρά τον μεγάλο όγκο, η συνολική αξία παρέμεινε σχετικά χαμηλή (€1,3 δισ.), καθώς πάνω από τις μισές συναλλαγές δεν δημοσιοποίησαν το τίμημά τους. Η μεγαλύτερη συναλλαγή του κλάδου ήταν η εξαγορά της Beta CAE Systems από την Cadence Design. Αξιοσημείωτες ήταν επίσης: Σημαντικές Συναλλαγές ΤΜΤ 2025 Beta CAE Systems → Cadence Design Systems — Εξαγορά ελληνικής εταιρείας λογισμικού προσομοίωσης από αμερικανικό κολοσσό ΕΔΑ.

— Εξαγορά ελληνικής εταιρείας λογισμικού προσομοίωσης από αμερικανικό κολοσσό ΕΔΑ. Superbo AI — Εξαγορά από Deep Capital Group· εταιρεία AI agents για επιχειρήσεις.

— Εξαγορά από Deep Capital Group· εταιρεία AI agents για επιχειρήσεις. Payment Components — Εξαγορά από ACI Worldwide (ΗΠΑ)· ελληνική fintech εταιρεία.

— Εξαγορά από ACI Worldwide (ΗΠΑ)· ελληνική fintech εταιρεία. Upstream — Εξαγορά από Intersel (ΗΑΕ)· πλατφόρμα mobile marketing.

— Εξαγορά από Intersel (ΗΑΕ)· πλατφόρμα mobile marketing. Euronext → ΕΧΑΕ — Εξαγορά 74,25% του Χρηματιστηρίου Αθηνών από τη Euronext για €271 εκ.

— Εξαγορά 74,25% του Χρηματιστηρίου Αθηνών από τη Euronext για €271 εκ. SQLearn — Εξαγορά από Mintra Holding (Νορβηγία)· πλατφόρμα e-learning για ναυτιλία. Εξέλιξη Συναλλαγών ΤΜΤ — Αξία (€ εκ.) & Αριθμός (2021–2025)

05 Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες Ρεκόρ Συναλλαγών στο Χρηματοπιστωτικό: Ο Ασφαλιστικός Κλάδος Κυρίαρχος Ο κλάδος των Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών κατέγραψε 25 συναλλαγές συνολικής αξίας €3 δισ. Αξιοσημείωτο είναι ότι 1 στις 2 συναλλαγές αφορούσε ασφαλιστικές εταιρείες, ενώ για πρώτη φορά εδώ και τρία χρόνια δεν πραγματοποιήθηκε αποεπένδυση από το ΤΧΣ. 25 Συναλλαγές 2025 (ρεκόρ) €3,0δισ. Συνολική Αξία 16 Ασφαλιστικές Εταιρείες 0 Αποεπενδύσεις ΤΧΣ (3ο έτος) Η τραπεζική αγορά παρουσίασε υψηλό βαθμό συγκέντρωσης στα προηγούμενα χρόνια, γεγονός που στρέφει πλέον το επενδυτικό ενδιαφέρον προς τον ασφαλιστικό κλάδο. Πάνω από τις μισές συναλλαγές (16 από τις 25) αφορούσαν ασφαλιστικές εταιρείες, αντανακλώντας τη στρατηγική των τραπεζών να επεκτείνουν τη bancassurance δραστηριότητά τους. Πίνακας 2 · Σημαντικές Συναλλαγές Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών 2025 Αγοραστής Εταιρεία Στόχος Κλάδος Αξία Eurobank S.A. Ελληνική Τράπεζα (υπόλοιπο 44,4%) Τράπεζα €880,4 εκ. Τράπεζα Πειραιώς Εθνική Ασφαλιστική (100%) Ασφάλεια €600,0 εκ. Alpha Bank Κύπρου AstroBank Public Company Τράπεζα €225,0 εκ. Euronext N.V. ΕΧΑΕ (74,25%) Υποδομές Κεφαλαιαγοράς €271,0 εκ. Ελληνική Τράπεζα CNP Cyprus Insurance Holdings Ασφάλεια €182,0 εκ. Alpha Bank AXIA Ventures Group (100%) Επενδυτική Τράπεζα €59,0 εκ. Ευρώπη Holdings Ευρώπη Ασφαλιστική (35%) Ασφάλεια €46,6 εκ. Ευρώπη Holdings NAK Insurance Brokers (100%) Ασφαλιστική Μεσιτεία €32,1 εκ. - PwC Ελλάδας, MergerMarket, Δελτία Τύπου Εταιρειών Συναλλαγές Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών — Αξία (€ εκ.) & Αριθμός (2021–2025)

06 Ενέργεια & ΑΠΕ €2,9 Δισ. σε Ανανεώσιμες: Η Masdar Ολοκληρώνει την Εξαγορά της Terna Ενεργειακής Ο κλάδος της ενέργειας συνεχίζει να προσελκύει μεγάλα διεθνή κεφάλαια, με την εξαγορά της Terna Ενεργειακής από την Masdar Hellas να αποτελεί τη μεγαλύτερη ΑΠΕ-συναλλαγή στην ιστορία της ελληνικής αγοράς. Η ολοκλήρωση της εξαγοράς του 100% της Terna Ενεργειακής (σε δύο φάσεις: 70% + 30%) από τη Masdar Hellas —θυγατρική του κρατικού επενδυτικού ταμείου των ΗΑΕ— αντί συνολικού τιμήματος €2,4 δισ., αποτελεί ορόσημο για την ελληνική ενεργειακή αγορά. Η συναλλαγή αυτή, σε συνδυασμό με την είσοδο της Asterion Industrial Partners στο χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ της TotalEnergies (€508 εκ.) και την πώληση των 588 MW φ/β της Metlen στη Glenfarne (€735 εκ.), καθιστά τον κλάδο ΑΠΕ έναν από τους πλέον δυναμικούς. «~9 GW ισχύος ΑΠΕ εντάχθηκαν σε συναλλαγές Ε&Σ μεταξύ 2021–2025» Από το 2021 έως το 2025, συνολικά ~9 GW ισχύος από αιολικά, φωτοβολταϊκά και υδροηλεκτρικά πάρκα εντάχθηκαν σε συναλλαγές, με μέση αξία συναλλαγής κοντά στα €112 εκ. Οι εξελίξεις αυτές ενισχύουν τη θέση της Ελλάδας ως προορισμός ΑΠΕ-επενδύσεων, υποστηριζόμενες από το ρυθμιστικό πλαίσιο που στοχεύει στο 43% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας από ΑΠΕ έως το 2030 (ΕΣΕΚ). Πίνακας 3 · Κορυφαίες Συναλλαγές Ενέργειας & ΑΠΕ 2025 Αγοραστής Εταιρεία/Περιουσιακό Στοιχείο Ποσοστό Αξία Masdar Hellas (ΗΑΕ) Terna Ενεργειακή Α.Ε. (70%) 70% €1.700 εκ. Glenfarne Group (ΗΠΑ) 588 MW Φ/Β Πάρκα (Metlen) 100% €735 εκ. Masdar Hellas (ΗΑΕ) Terna Ενεργειακή Α.Ε. (30%) 30% €700 εκ. Asterion Industrial Partners (Ισπανία) Χαρτοφυλάκιο 424 MW ΑΠΕ (TotalEnergies) 50% €508 εκ. HELLENiQ Energy (Ελλάδα) Elpedison B.V. (50%) 50% €183 εκ. Principia Energy (Ελλάδα) 4 Αιολικά Πάρκα 150 MW (EDPR) 100% €200 εκ. - PwC Ελλάδας, MergerMarket Συναλλαγές Ενέργειας & ΑΠΕ — Αξία (€ εκ.) & Αριθμός (2021–2025)

07 Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια Διπλάσιες Συναλλαγές ΜΕΔ το 2025: €10,8 Δισ. σε Λογιστική Αξία Ο δευτερογενής τομέας ΜΕΔ αναζωπυρώθηκε εντυπωσιακά, με τις συναλλαγές να υπερδιπλασιαστούν σε αξία έναντι του 2024. Η εκκαθάριση ισολογισμών φέρνει τα ελληνικά ΜΕΔ στο 3,6% των δανείων—χαμηλό 15 ετών. €10,8δισ. Ακαθ. Λογιστική Αξία ΜΕΔ 2025 €5,3δισ. Αξία 2024 (βάση σύγκρισης) 3,6% ΜΕΔ / Σύνολο Δανείων (Σεπ. 2025) €3,2δισ. Πρόβλεψη Αξίας 2026 Το μεγαλύτερο μέρος της δραστηριότητας ΜΕΔ εντοπίζεται στη δευτερογενή αγορά (πωλήσεις από servicers σε νέους επενδυτές) και σε αποκλεισμένα χαρτοφυλάκια legacy. Ξεχωριστή θέση κατέχει η συναλλαγή της Attica Bank (νυν CrediaBank) που πώλησε χαρτοφυλάκιο €3,7 δισ. (Rhodium & Domus) στη Davidson Kempner, αλλά και η διπλή πώληση του project Alphabet από την PQH σε Bracebridge Capital και Fortress/Bain Capital Credit συνολικής αξίας €3,5 δισ. Πίνακας 4 · Συναλλαγές ΜΕΔ 2025 — Πρωτογενής & Δευτερογενής Αγορά Πωλητής Αγοραστής Τίτλος Χαρτ/κίου Λογιστ. Αξία Attica Bank (CrediaBank) Davidson Kempner Capital Rhodium & Domus €3.700 εκ. PQH Bracebridge Capital Alphabet* €2.100 εκ. PQH Fortress / Bain Capital Credit Alphabet* €1.400 εκ. Alpha Bank Waterwheel Capital Management GAIA I & GAIA II €1.033 εκ. National Bank of Greece Bracebridge Capital Frontier III €700 εκ. DoValue Μ/Δ Palmyra €450 εκ. Alpha Bank Waterwheel Capital Management Solar €450 εκ. DoValue Μ/Δ Mariachi €420 εκ. Piraeus Bank Waterwheel Capital Management Solar €300 εκ. Piraeus Bank Waterwheel Capital Management Imola €250 εκ. Σύνολο 2025 €10.803 εκ. *Αφορά τα ασφαλή τμήματα του χαρτοφυλακίου. - PwC Ελλάδας

08 Ιδιωτικοποιήσεις Εγνατία Οδός και Μαρίνα Ζέας: €1,3 Δισ. σε Ιδιωτικοποιήσεις Μετά το εξαιρετικό 2024 (€6,2 δισ. λόγω Αττικής Οδού), το 2025 οι ιδιωτικοποιήσεις επέστρεψαν σε φυσιολογικά επίπεδα με δύο σημαντικές συμφωνίες. Για το 2026, εκκρεμούν αεροδρόμια, λιμάνια και Ελληνικές Αλυκές. €1.285εκ. Σύνολο Ιδιωτικοποιήσεων 2025 €1.275εκ. Παραχώρηση Εγνατίας Οδού €322εκ. Στόχος Εσόδων 2026 Η κεντρική συναλλαγή ιδιωτικοποιήσεων του 2025 ήταν η παραχώρηση της Εγνατίας Οδού (και τριών κάθετων αξόνων) για 35 χρόνια στην κοινοπραξία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – Egis Projects S.A.S. έναντι €1.275 εκ. Στις 30 Δεκεμβρίου εγκρίθηκε η σχετική σύμβαση, μια εξέλιξη που αναμένεται να αναβαθμίσει σημαντικά τη συνδεσιμότητα της Βόρειας Ελλάδας. Πίνακας 5 · Ιδιωτικοποιήσεις ανά Έτος (2014–2025, € εκ.) Έτος Αξία (€ εκ.) Βασική Συναλλαγή 2014 2.549 ΔΕΠΑ, ΑΔΜΗΕ, λιμάνια 2015 0 — 2016 393 2017 1.299 2018 789 2019 1.169 ΟΛΠ, Αεροδρόμια 2020 38 — 2021 942 2022 2.033 ΔΕΠΑ Υποδομές 2023 1.693 ΟΛΘ, ΕΥΔΑΠ 2024 6.187 Αττική Οδός (€3,3δισ.) 2025 1.285 Εγνατία Οδός (€1,275δισ.) - PwC Ελλάδας, Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού 2025 Pipeline Ιδιωτικοποιήσεων 2026 Αξιοποίηση Λιμένων Βόλου και Ελευσίνας

Αξιοποίηση 22 περιφερειακών αεροδρομίων

Είσοδος στρατηγικού επενδυτή στις Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.

Δημιουργία μαρίνας Mega Yacht στην Κέρκυρα

Λιμένες Κρουαζιέρας: Κατάκολο-Πάτρα και Καβάλα

09 Κεφαλαιαγορά & Ομόλογα €2,8 Δισ. σε Εταιρικά Ομόλογα — Αναβάθμιση του ΧΑΑ σε Ανεπτυγμένη Αγορά Το Χρηματιστήριο Αθηνών κέρδισε 44,3% το 2025 —πέμπτη συνεχόμενη χρονιά ανόδου— ενώ η ένταξη στην Euronext και η επικείμενη αναβάθμιση σε ανεπτυγμένη αγορά από τον FTSE Russell ανοίγουν νέους ορίζοντες. +44,3% Απόδοση ΓΔ ΧΑΑ 2025 €146,3δισ. Κεφαλαιοποίηση ΧΑΑ €2,8δισ. Εταιρικά Ομόλογα 2025 0,63 π.μ. Spread vs Γερμανικό Bund Ο Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε το 2025 στις 2.121 μονάδες, καταγράφοντας άνοδο 44,3%, την υψηλότερη από το 2019. Η συνολική κεφαλαιοποίηση αυξήθηκε κατά €42,5 δισ. σε σχέση με το 2024. Ορόσημο αποτελεί η εισαγωγή της Metlen στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου και η άμεση ένταξή της στον δείκτη FTSE 100. Πίνακας 6 · Εκδόσεις Εταιρικών Ομολόγων 2025 Εταιρεία Μήνας Ύψος Διάρκεια Κουπόνι Aegean Airlines Ιούλιος 2025 €250 εκ. 7ετές 3,7% ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Σεπτέμβριος 2025 €500 εκ. 7ετές 3,2% ΔΕΗ (Πράσινο) Οκτώβριος 2025 €775 εκ. 5ετές 4,25% Lamda Development Νοέμβριος 2025 €500 εκ. 7ετές 3,8% Metlen Νοέμβριος 2025 €600 εκ. 5,5 ετή 3,88% Aktor Δεκέμβριος 2025 €140 εκ. 5ετές 4,7% Σύνολο 2025 6 εκδόσεις €2.765 εκ. — — - Reporter.gr, Reuters, Δελτία Τύπου εταιρειών Πίνακας 7 · Αρχικές Δημόσιες Προσφορές (ΑΔΠ) στο ΧΑΑ 2025 Εταιρεία Ημ. Εισαγωγής Αγορά Αξία Alter Ego Media A.E. 27/01/2025 Κύρια Αγορά €50,8 εκ. FAIS Holding A.E. 27/03/2025 Κύρια Αγορά €53,5 εκ. Qualco Group A.E. 15/05/2025 Κύρια Αγορά €47,7 εκ. TREK Development A.E. 17/11/2025 Εναλλακτική Αγορά €1,9 εκ. Σύνολο 2025 (4 ΑΔΠ) — — €153,9 εκ. - PwC Ελλάδας, Χρηματιστήριο Αθηνών

10 Δομή Αγοράς & Private Equity Στροφή στις Μικρές Συναλλαγές — Private Equity Μόλις 16% vs 57% Παγκοσμίως Ενώ παγκοσμίως το Private Equity κυριαρχεί στις Ε&Σ, στην Ελλάδα παραμένει δυσανάλογα χαμηλό, αποκαλύπτοντας σημαντικό περιθώριο ανάπτυξης. Παράλληλα, το 2025 χαρακτηρίστηκε από άνοδο των μικρών συναλλαγών σε αριθμό. Κατανομή Αριθμού Συναλλαγών ανά Μέγεθος (2024 vs 2025) Private Equity Συναλλαγές — Αξία ανά Κλάδο 2025 Το 2025 παρατηρήθηκε έντονη κίνηση προς συναλλαγές μικρής αξίας: οι συναλλαγές μεταξύ €10–50 εκ. εκτοξεύθηκαν από 20 (2024) σε 105 το 2025, ενώ οι συναλλαγές μεταξύ €50–100 εκ. μειώθηκαν δραστικά από 50 σε 10. Αντίστοιχα, οι πολύ μικρές (€0–10 εκ.) αυξήθηκαν από 30 σε 44. Οι 35 Private Equity συναλλαγές ανήλθαν σε €3,9 δισ. (16% της συνολικής αξίας έναντι 57% παγκοσμίως). Το μεγαλύτερο ποσοστό (21,9%) αφορούσε τον κλάδο της Υγείας, ενώ ο ΤΜΤ κατέγραψε τον μεγαλύτερο αριθμό PE-συναλλαγών (10). Αποεπενδύσεις €2,4 δισ. προήλθαν κυρίως από τις συναλλαγές Astir Palace (€700 εκ.), Εθνική Ασφαλιστική (€600 εκ.) και Hellenic Healthcare (€800 εκ.). Πίνακας 8 · Top 3 Private Equity Συναλλαγές 2025 Αγοραστής Εταιρεία Στόχος Κλάδος Αξία PureHealth Holding PJSC (ΗΑΕ) Hellenic Healthcare Group (60%) Υγεία €800 εκ. Γ. Προκοπίου (ιδιώτης) Astir Palace Vouliagmeni (67%) Αναψυχή / Hospitality €700 εκ. Τράπεζα Πειραιώς Εθνική Ασφαλιστική (100%) Ασφάλεια €600 εκ.