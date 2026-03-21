Ιράν: Τύπωσε χαρτονόμισμα 10 εκατ. ριάλ για πρώτη φορά στα χρονικά – Αξίζει μόλις 7 δολάρια εν μέσω πολέμου

Σε μια κίνηση που αποτυπώνει τη βαθιά οικονομική πίεση του πολέμου, το Ιράν εξέδωσε χαρτονόμισμα αξίας 10 εκατ. ριάλ.

Πρόκειται για το μεγαλύτερο στην ιστορία του Ιράν, το οποίο όμως αντιστοιχεί μόλις σε περίπου 7 δολάρια, καθώς η κρίση και ο πληθωρισμός διαβρώνουν την αξία του νομίσματος.

Η απόφαση των αρχών έρχεται σε μια περίοδο αυξανόμενης αβεβαιότητας, με τη ζήτηση για μετρητά να εκτοξεύεται καθώς πολίτες και επιχειρήσεις φοβούνται πιθανές διαταραχές στο τραπεζικό σύστημα και στις ηλεκτρονικές πληρωμές.

Ουρές στα ATM

Σύμφωνα με πληροφορίες, χιλιάδες πολίτες σπεύδουν να αποσύρουν χρήματα, σχηματίζοντας μεγάλες ουρές στα ΑΤΜ, σε μια εικόνα που θυμίζει προηγούμενες περιόδους οικονομικής αστάθειας.

Η έκδοση τόσο υψηλής ονομαστικής αξίας χαρτονομίσματος αποτελεί ένδειξη της πίεσης που ασκεί ο πληθωρισμός, καθώς το ριάλ έχει υποχωρήσει σημαντικά τα τελευταία χρόνια, καθιστώντας αναγκαία τη χρήση ολοένα και μεγαλύτερων ποσών για καθημερινές συναλλαγές.