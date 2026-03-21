Κεφαλογιάννης:-Προχωράμε-ένα-μεγάλο-πρόγραμμα-αναβάθμισης-canadair

«Προχωράμε σε ένα μεγάλο πρόγραμμα αναβάθμισης των Canadair και προσθήκης νέων αεροσκαφών», τόνισε μεταξύ άλλων ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, σε συνέντευξή του στον Ρ/Σ «Real FM».

Ο υπουργός επισήμανε ότι η ενίσχυση του εναέριου στόλου συνδυάζεται με την έγκαιρη προετοιμασία για την αντιπυρική περίοδο και με την κρίσιμη παρέμβαση του καθαρισμού των οικοπέδων, όπου, όπως υπογράμμισε, το όφελος για την πρόληψη και τον περιορισμό των πυρκαγιών είναι πολλαπλάσιο.

Ο κ. Κεφαλογιάννης ανέφερε ότι η χώρα προχωρά σε ένα εκτεταμένο πρόγραμμα αναβάθμισης και ενίσχυσης των Canadair, με στόχο να αποκτήσει τον μεγαλύτερο στόλο παγκοσμίως σε αεροσκάφη τύπου CL-515. Όπως είπε, η Ελλάδα θα είναι η πρώτη χώρα που θα παραλάβει τα αναβαθμισμένα αεροσκάφη ήδη από τον Μάρτιο του 2027, ενώ από το 2028 και μετά, θα αρχίσει η παραλαβή και των καινούριων τύπου CL-515. Συνολικά, όπως σημείωσε, η χώρα θα διαθέτει 14 Canadair τύπου CL-515, κάτι που ενισχύει ουσιαστικά τις επιχειρησιακές δυνατότητες του Πυροσβεστικού Σώματος ενόψει των επόμενων ετών.

Αναφερόμενος στη φετινή προετοιμασία για την αντιπυρική περίοδο, ο υπουργός σημείωσε ότι έχουν ήδη ξεκινήσει οι συντονιστικές συσκέψεις στις 13 Περιφέρειες της χώρας, με αφετηρία την Αττική και συνέχεια στη Βόρεια Ελλάδα, σε Κομοτηνή, Θεσσαλονίκη και Κοζάνη.

Όπως εξήγησε, στόχος είναι πολύ πριν από την τυπική έναρξη της αντιπυρικής περιόδου, την 1η Μαΐου, να έχουν εντοπιστεί οι ενδεχόμενες αδυναμίες τόσο του κεντρικού κράτους όσο και της τοπικής αυτοδιοίκησης και της κοινωνίας των πολιτών, ώστε μέσα στις επόμενες 45 ημέρες να γίνουν οι αναγκαίες διορθωτικές κινήσεις και να διασφαλιστεί η μεγαλύτερη δυνατή ετοιμότητα.

Υγρός χειμώνας σημαίνει παραπάνω καύσιμη ύλη το καλοκαίρι

Παράλληλα, ο υπουργός επισήμανε την ανάγκη να μην υπάρξει εφησυχασμός, λέγοντας πως ένας βροχερός χειμώνας δεν σημαίνει και ένα καλό καλοκαίρι, αφού όπως είπε, αυξάνεται η καύσιμη ύλη. «Υπάρχει πολλές φορές ένας μύθος ότι ένας υγρός χειμώνας μπορεί να δώσει και ένα καλύτερο καλοκαίρι. Συνήθως συμβαίνει το αντίθετο, με ποια έννοια. Υγρός χειμώνας σημαίνει πολύ βλάστηση άρα καύσιμη ύλη το καλοκαίρι. Εμάς, αυτό μας ανησυχεί» είπε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στο νομοσχέδιο «Ενεργή Μάχη», που ψηφίστηκε πρόσφατα, ο υπουργός τόνισε ότι εντός του ΕΣΚΕΔΙΚ ιδρύεται ειδική μονάδα πυρομετεωρολογίας, στελεχωμένη με επιστήμονες από το Εθνικό Αστεροσκοπείο και την ΕΜΥ, οι οποίοι θα παρέχουν σε πραγματικό χρόνο εικόνα για την εξέλιξη των φαινομένων και κυρίως για τις κλιματολογικές συνθήκες.

Στο ίδιο πλαίσιο, υπογράμμισε: «Από τώρα πρέπει να πάρουμε μέτρα, αυτό το οποίο τονίζω και στους δήμους και σε όλες τις περιφέρειες που κάνουμε τις συσκέψεις είναι καθαρίστε τους κοινόχρηστους χώρους. Οι πολίτες έχουν την υποχρέωση αλλά δεν γίνεται να βλέπουμε κοινόχρηστους δημοτικούς και κοινοτικούς χώρους, οι οποίοι είναι ακαθάριστοι. ‘Αρα, ο καθένας πρέπει να πάρει και τη δική του ευθύνη στο κομμάτι αυτό. Θα έχουμε σίγουρα ένα δύσκολο καλοκαίρι. Και με παραπάνω βλάστηση σε σχέση με πέρυσι αυτό αντιλαμβάνεσθε ότι δημιουργεί μεγαλύτερες προκλήσεις».

Ιδιαίτερη έμφαση, ο κ. Κεφαλογιάννης έδωσε στο ζήτημα του καθαρισμού των οικοπέδων, επισημαίνοντας ότι η παρέμβαση αυτή έχει κρίσιμη σημασία για την πρόληψη. Όπως ανέφερε, βασικό μήνυμα των συσκέψεων που γίνονται ήδη από τον Μάρτιο είναι ότι όλοι οι χώροι θα πρέπει να έχουν καθαριστεί μέχρι την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου. Τόνισε μάλιστα ότι, με το νέο νομοθετικό πλαίσιο έχει αποσαφηνιστεί πλήρως το τι κάνει ο Δήμος, τι κάνει ο ιδιώτης και τι κάνει η Πυροσβεστική: «Οι Δήμοι αναλαμβάνουν τους ελέγχους και τους καθαρισμούς των οικοπέδων, οι ιδιώτες έχουν την υποχρέωση καθαρισμού των ιδιοκτησιών τους και η Πυροσβεστική προχωρά στους ελέγχους των καταγγελιών για ακαθάριστα οικόπεδα», σημείωσε.

Ο υπουργός επισήμανε ακόμη ότι έχει υπάρξει «εξορθολογισμός στο πλαίσιο των καθαρισμών, καθώς σε περιπτώσεις όπου τα πρόστιμα κρίνονταν υπερβολικά, πλέον προσαρμόζονται ανάλογα με το μέγεθος της ιδιοκτησίας».

Όπως είπε, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται στην ανθρώπινη αμέλεια. Ειδικότερα, όπως ανέφερε, το 63% των περιπτώσεων συνδέεται κυρίως με αγροτικές εργασίες και με θερμές εργασίες στην ύπαιθρο, ενώ, όπως τόνισε, αντίστοιχα προβλήματα παρατηρούνται σε περιόδους όπως ο Μάρτιος, ο Απρίλιος και ο Οκτώβριος, όταν πραγματοποιούνται καύσεις υπολειμμάτων καλλιεργειών. Ακόμη, υπογράμμισε, ότι «αν αυτή η εικόνα βελτιωθεί, τρεις από τις πέντε πυρκαγιές θα μπορούσαν ενδεχομένως να αποτραπούν».

Τέλος, απαντώντας σε ερωτήσεις για τα μέτρα στήριξης λόγω των αυξήσεων στα καύσιμα στη σκιά του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ο υπουργός σημείωσε ότι «η κυβέρνηση θα κινηθεί, εφόσον υπάρξει ανάγκη, με στοχευμένες και δημοσιονομικά υπεύθυνες παρεμβάσεις που θα φτάνουν ουσιαστικά στον καταναλωτή», ενώ προσέθεσε, ότι η αντιμετώπιση της ακρίβειας παραμένει βασική προτεραιότητα. Σε ό,τι αφορά το πολιτικό σκέλος, ανέφερε ότι ο σχεδιασμός της κυβέρνησης παραμένει σταθερός με ορίζοντα την άνοιξη του 2027 για τις εκλογές. Ακόμη, επανέλαβε τη φιλελεύθερη, όπως είπε, κατεύθυνση της οικονομικής πολιτικής «με περισσότερες από 85 μειώσεις φόρων από το 2019», όπως ανέφερε, και εξέφρασε την εκτίμηση ότι «ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι απολύτως εφικτός».

- ΑΠΕ – ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.