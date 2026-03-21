Οι-ΗΠΑ-αίρουν-τις-κυρώσεις-στο-ιρανικό-πετρέλαιο

Οι ΗΠΑ επέτρεψαν την πώληση και την παράδοση ιρανικού πετρελαίου που βρίσκεται σε δεξαμενόπλοια για τις επόμενες 30 ημέρες, με την ελπίδα να αναχαιτιστεί η απότομη αύξηση των τιμών ενέργειας, την οποία έχει πυροδοτήσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

«Αποδεσμεύοντας προσωρινά αυτές τις προμήθειες οι ΗΠΑ θα φέρουν γρήγορα περίπου 140 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου στις διεθνείς αγορές», δήλωσε ο αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, εξηγώντας πως το μέτρο αποσκοπεί στη χαλάρωση των πρόσκαιρων πιέσεων που έχουν προκληθεί λόγω του πολέμου εναντίον του Ιράν.

«Ουσιαστικά, θα χρησιμοποιήσουμε τα βαρέλια ιρανικού πετρελαίου σε βάρος της Τεχεράνης, προκειμένου να διατηρήσουμε τις τιμές σε χαμηλό επίπεδο καθώς συνεχίζουμε την επιχείρηση “Επική Οργή”», συμπλήρωσε ο Μπέσεντ.

Η κυβέρνηση του Ιράν τόνισε χθες Παρασκευή ότι δεν διαθέτει φορτία αργού πετρελαίου σε δεξαμενόπλοια, τα οποία θα μπορούσαν να διατεθούν στις διεθνείς αγορές. «Επί του παρόντος, το Ιράν εκ των πραγμάτων δεν διαθέτει φορτία αργού πετρελαίου στη θάλασσα ή πλεόνασμα για τον εφοδιασμό των διεθνών αγορών και οι δηλώσεις του Αμερικανού υπουργού Οικονομικών στοχεύουν μόνο στο να δώσουν ελπίδα στους αγοραστές», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο Σαμάν Γοντοσί, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Πετρελαίου.

Ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ, μέσω του οποίου διακινείται το 20% του πετρελαίου και του φυσικού αερίου που προορίζονται για τις διεθνείς αγορές, καθώς και τα πολυάριθμα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές στη Μέση Ανατολή, έχουν προκαλέσει άνοδο των τιμών ενέργειας παγκοσμίως.

