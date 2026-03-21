Οι-πιο-ευτυχισμένες-χώρες-στον-κόσμο-για-το-2026:-Η-σταθερή-πρωτιά,-η-θέση-της-Ελλάδας-και-η-έκπληξη-στην-5άδα,-δείτε-τις-10-κορυφαίες

Για ακόμη μία χρονιά, οι σκανδιναβικές χώρες κυριαρχούν στην κατάταξη του World Happiness Report, ωστόσο το 2026 καταγράφεται μια αξιοσημείωτη εξέλιξη, καθώς για πρώτη φορά στην ιστορία της έκθεσης, μια χώρα της Λατινικής Αμερικής, η Κόστα Ρίκα, εισέρχεται στην πρώτη πεντάδα, καταγράφοντας εντυπωσιακή άνοδο από την 23η θέση το 2023 στην τέταρτη.

Η κατάταξη, που καταρτίζεται από τη Gallup, το Oxford Wellbeing Research Centre και το UN Sustainable Development Solutions Network, βασίζεται σε έναν τριετή μέσο όρο αξιολόγησης της ζωής από τους ίδιους τους πολίτες σε 140 χώρες. Παράλληλα, συνεκτιμώνται παράγοντες όπως το ΑΕΠ, η κοινωνική στήριξη, το προσδόκιμο ζωής, η ελευθερία λήψης αποφάσεων, η γενναιοδωρία και η αντίληψη για τη διαφθορά.

Η θέση της Ελλάδας

Σημειώνεται ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην θέση 85 της σχετικής λίστας, ανάμεσα σε Βουλγαρία (84) και Αλβανία (86), συγκεντρώνοντας 5.697 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης. Η χώρα μας πέρυσι βρισκόταν πέρυσι στην 64 θέση, ενώ η Κύπρος, από την 50ή θέση έπεσε στην 62η.

Αξιοσημείωτο είναι ότι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά καμία μεγάλη αγγλόφωνη χώρα δεν βρίσκεται στο top 10, με την Αυστραλία να κατατάσσεται 15η, τις ΗΠΑ 23ες, τον Καναδά 25ο και το Ηνωμένο Βασίλειο 29ο.

Η Φινλανδία ξανά στην πρώτη θέση

Η Φινλανδία διατηρεί την πρώτη θέση για εννέα από τα τελευταία δέκα χρόνια, με τους κατοίκους να αποδίδουν την ευημερία τους κυρίως στην ασφάλεια και την εμπιστοσύνη που χαρακτηρίζουν την κοινωνία. Η δυνατότητα των παιδιών να κινούνται αυτόνομα από μικρή ηλικία, αλλά και η γενικότερη αίσθηση ότι οι πολίτες τηρούν τις υποσχέσεις τους, ενισχύουν το αίσθημα σταθερότητας.

Παρά την υψηλή φορολογία, οι πολίτες θεωρούν ότι η ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών –ιδίως σε υγεία, εκπαίδευση και μεταφορές– αντισταθμίζει το κόστος. Το εργασιακό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από συνεργασία και περιορισμένη ιεραρχία, ενώ η επαφή με τη φύση αποτελεί βασικό στοιχείο της καθημερινότητας, καθώς ακόμη και στις πόλεις η πρόσβαση σε πάρκα, θάλασσα ή δάση είναι άμεση.

Η εμπειρία της φινλανδικής κουλτούρας, όπως η σάουνα –με περίπου τρία εκατομμύρια εγκαταστάσεις για 5,5 εκατομμύρια κατοίκους– θεωρείται αναπόσπαστο μέρος της ζωής, ενώ οι ίδιοι οι κάτοικοι προτείνουν έναν πιο αργό και ήρεμο τρόπο εξερεύνησης της χώρας.

Ισλανδία

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Ισλανδία, η οποία ξεχωρίζει για την ισχυρή κοινωνική συνοχή. Οι κάτοικοι δηλώνουν ότι μπορούν να βασιστούν ο ένας στον άλλο σε δύσκολες στιγμές, κάτι που αποδίδεται και στην ιστορική απομόνωση της χώρας, όπου η επιβίωση απαιτούσε συλλογική προσπάθεια.

Η καθημερινότητα διαμορφώνεται από την ικανότητα προσαρμογής σε δύσκολες συνθήκες, όπως οι μακριοί και σκοτεινοί χειμώνες. Οι κάτοικοι δίνουν έμφαση σε απλές στιγμές, όπως ο καφές, οι θερμές πισίνες και η κοινωνική επαφή. Το καλοκαίρι, με το φως να διαρκεί σχεδόν όλο το 24ωρο, ενισχύει σημαντικά το αίσθημα ευεξίας.

Η επαφή με τη φύση παραμένει καθοριστική, ενώ χαρακτηριστική είναι η φράση «Þetta reddast», που αποτυπώνει την πεποίθηση ότι, όποιες κι αν είναι οι συνθήκες, τελικά όλα θα πάνε καλά.

Σταθερά στην δεκάδα η Δανία

Η Δανία, στην τρίτη θέση, αποτελεί διαχρονικά μία από τις πιο σταθερές παρουσίες στην κορυφή της κατάταξης. Η ευτυχία εδώ δεν συνδέεται απαραίτητα με εξωστρεφείς εκδηλώσεις, αλλά με βαθιά ριζωμένη εμπιστοσύνη μεταξύ των πολιτών και προς τους θεσμούς.

Το εκπαιδευτικό σύστημα ενισχύει την κοινωνική συνοχή, καθώς παιδιά από διαφορετικά κοινωνικά στρώματα φοιτούν στα ίδια δημόσια σχολεία, ενώ ενθαρρύνεται η κοινωνική αλληλεπίδραση και η κατανόηση διαφορετικών τρόπων ζωής.