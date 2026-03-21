Πολάκης:-Καλεί-σε-εκλογική-συνεργασία-όσους-θέλουν-και-μπορούν-να-ανατρέψουν-τη-ΝΔ

Την πρότασή του για την συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων επί τη βάση ενός προγράμματος που να είναι και νικηφόρο εκλογικά, κατέθεσε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Παύλος Πολάκης μιλώντας στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματος.

Ο Παύλος Πολάκης πρότεινε να απευθυνθεί γραπτή ξεκάθαρη πρόσκληση «προς όλες τις προοδευτικές δυνάμεις: στο ΠΑΣΟΚ, στη Νέα Αριστερά, στο Μέρα 25, στο ΚΚΕ, στο Πράττω, στον ΚΟΟ, στην Λούκα Κατσέλη, στον Αλέξη Τσίπρα και στο κίνημα, μόρφωμα, κόμμα, ό,τι σχεδιάζει. Αυτή η πρόσκληση πρέπει να έχει περιεχόμενο τα δέκα σημεία της ΔΕΘ και να έχει και χρονικό ορίζοντα δύο μήνες, δυόμισι. Και να καταλήξει σε μία εκλογική διακήρυξη αυτών που θα συμφωνήσουν». Ακολούθως ρώτησε: «Εάν αρνηθούν όλοι, εάν πουν δεν σας θέλω, δεν θα κατέβουμε σε εκλογές;». Ωστόσο πρόσθεσε: «Δεν θα αρνηθούν όλοι. Κάποιοι θα συμφωνήσουν και με αυτούς θα πάμε. Δεν είναι εγωισμός αυτό, είναι η αξιοπρέπεια και η στοιχειώδης κατανόηση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα ιστορικό, κοινωνικό και πολιτικό ρεύμα. Αυτά που καταθέσαμε στην βουλή την περασμένη εβδομάδα για την ενέργεια, τα διυλιστήρια είναι ό,τι πιο προωθημένο έχει κατατεθεί στον προοδευτικό χώρο, από δυνάμεις που να θέλουν και κυβερνητική προοπτική. Είναι μία γραμμή που αναδιατάσσει τον συσχετισμό προς όφελος της κοινωνικής πλειοψηφίας. Δεν είδα ούτε τον Αλέξη Τσίπρα στις προτάσεις που κατέθεσε για την ενέργεια να έχει κάτι αντίστοιχο. Έχουμε την ικανότητα να διατυπώσουμε ένα πρόγραμμα που να είναι και νικηφόρο εκλογικά».

Αναφερόμενος έμμεσα στον εσωκομματικό διάλογο είπε: «Δεν μπορεί να λέμε ότι βάζουμε στην άκρη τον εγωισμό και προχωράμε. Για να πάμε πού; Ας υποθέσουμε ότι κλιμακώνεται ο πόλεμος, καίγονται μερικά ακόμα διυλιστήρια στον περσικό κόλπο και ας υποθέσουμε ότι προκηρύξει εκλογές ο Μητσοτάκης, δεν θα κατέβει στις εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ;».

Συμπυκνώνοντας είπε ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να απευθύνει κάλεσμα σε όσους θέλουν και μπορούν για να ανατρέψουν τη ΝΔ. Αν είναι να ενωθούμε θα το κάνουμε στην βάση ενός συγκεκριμένου προγράμματος».

- ΑΠΕ – ΜΠΕ

