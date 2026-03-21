Στα-σκαριά-το-νέο-πακέτο-μέτρων

Μέχρι το τέλος του μήνα αναμένεται να ανακοινωθούν από την κυβέρνηση τα μέτρα ενίσχυσης νοικοκυριών και επιχειρήσεων για την ακρίβεια που έχει πυροδοτήσει η πολεμική κρίση και η αύξηση των τιμών στα καύσιμα. Με το ράλι στις τιμές ενέργειας να συνεχίζεται και καθώς δεν διαφαίνονται σημάδια εκτόνωσης της κρίσης, η μεγάλη ανησυχία είναι η διάρκειά της. Οπως επισημαίνει κυβερνητική πηγή, όσο περισσότερο διαρκέσει η πολεμική εμπλοκή τόσο μεγαλύτερες θα είναι οι επιπτώσεις στην αύξηση τιμών. Είναι ένα δεδομένο που δεν μπορεί να αγνοηθεί, καθώς είναι πολύ συγκεκριμένα τα περιθώρια για τα μέτρα που η κυβέρνηση επεξεργάζεται. Και η βασική επισήμανση παραμένει ότι δεν μπορούν να εξαντληθούν όλες οι δυνατότητες μεμιάς, καθώς εάν παραταθεί χρονικά η κρίση, θα υπάρξει ανάγκη παράτασης των μέτρων ενίσχυσης.

Με αυτά τα δεδομένα, Μέγαρο Μαξίμου και υπουργείο Οικονομικών βρίσκονται σε ανοιχτή γραμμή και εξετάζονται όλες οι εναλλακτικές, προκειμένου να αποφασιστεί το καταλληλότερο μείγμα μέτρων και ενισχύσεων. Κυβερνητική πηγή επισημαίνει ότι η κυβέρνηση καταρχάς προσανατολίζεται σε στοχευμένα μέτρα και όχι σε οριζόντια. Αναφορά που μάλλον αποκλείει για την ώρα παρέμβαση στον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης ή στον ΦΠΑ. Πολιτικά, η απόφαση δεν είναι εύκολη, πολύ περισσότερο καθώς σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Ιταλία και η Ισπανία, ανακοινώθηκαν ήδη οριζόντιες παρεμβάσεις με μείωση της φορολογίας στα καύσιμα. Η κυβέρνηση θα επιμείνει στο αφήγημα ότι τα μέτρα ενίσχυσης λαμβάνονται με παράλληλη μέριμνα να μην διαταραχθεί η πορεία και η σταθερότητα της οικονομίας.

Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι υπάρχει ένας «οδικός χάρτης», με βάση τον οποίο ανακοινώνονται τα μέτρα. Η πρώτη παρέμβαση, αυτή με την επιβολή πλαφόν σε καύσιμα και τιμές βασικών αγαθών, αφορούσε την αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας, προκειμένου να μην αξιοποιηθεί η συγκυρία από επιτήδειους, που θα προχωρούσαν σε υπέρογκες αυξήσεις. Τώρα, η επεξεργασία που γίνεται για τα επόμενα μέτρα που θα ανακοινωθούν, αφορά κάποιας μορφής ενισχύσεις, με προτεραιότητα τους πλέον αδύναμους. «Τα περιθώρια της οικονομίας είναι γνωστά» αναφέρει η ίδια κυβερνητική πηγή, παραπέμποντας στο υπερπλεόνασμα του 1 δισ. ευρώ.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης, μετά τη σύνοδο κορυφής της Ευρωζώνης, υπογράμησε σε ανάρτησή του χθες ότι «ο αντίκτυπος του πολέμου στη Μέση Ανατολή στους πολίτες και την οικονομία αποτελεί τη βασική μας προτεραιότητα», ενώ πρόσθεσε ότι η Ευρώπη σχεδιάζει να δώσει απαντήσεις σε τρία επίπεδα: κόστος ενέργειας, επενδύσεις και ψηφιοποίηση της οικονομίας.

Στην κυβέρνηση περιμένουν να δουν πόσο γρήγορα θα κινηθούν οι Βρυξέλλες, στην κατεύθυνση λήψης αποφάσεων για παρεμβάσεις που θα βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των ανατιμήσεων στα καύσιμα. Η Σύνοδος Κορυφής, προχθές, «έδειξε» προς αυτή την κατεύθυνση. Ωστόσο, η εμπειρία δείχνει ότιη Ευρώπη δεν φημίζεται για τα αντανακλαστικά της και η σκυτάλη περνάει στην Κομισιόν, που θα πρέπει να εισηγηθεί το πλαίσιο των παρεμβάσεων. Ολα αυτά απαιτούν χρόνο, τη στιγμή που οι αυξήσεις στην παγκόσμια αγορά ενέργειας είναι συνεχείς.

