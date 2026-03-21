«Συμμαχία»-του-Πανεπιστημίου-Αθηνών-με-το-ΥΠΕΞ-για-την-ενίσχυση-της-εξωστρέφειας-της-ελληνικής-οικονομίας

Μνημόνιο Συνεργασίας υπεγράφη χθες μεταξύ του υπουργείου Εξωτερικών, του Πανεπιστημίου Αθηνών και της Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου (Enterprise Greece), παρουσία του Πρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθηγητή Γεράσιμου Σιάσου, και του υφυπουργού Εξωτερικών, Χάρη Θεοχάρη.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, τα συνεργαζόμενα μέρη θα αναπτύξουν και θα υλοποιήσουν εκπαιδευτικά προγράμματα, σεμινάρια και δράσεις επιμόρφωσης, αξιοποιώντας την επιστημονική τεχνογνωσία του ΕΚΠΑ και τις δυνατότητες του Προγράμματος Συμπληρωματικής Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (e-learning) του ΚΕΔΙΒΙΜ. Παράλληλα, προβλέπεται η ανάπτυξη ψηφιακών μαθημάτων, η πιστοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης, καθώς και η από κοινού διοργάνωση συνεδρίων και ημερίδων με αντικείμενο τις εξαγωγές, το διεθνές εμπόριο και την οικονομική διπλωματία.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αναβάθμιση και ενίσχυση του θεσμού της Enterprise Greece Export Academy, η οποία αποτελεί βασικό πυλώνα εκπαίδευσης και υποστήριξης των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας.

Η συνεργασία των τριών φορέων φιλοδοξεί να γεφυρώσει την ακαδημαϊκή γνώση με τις ανάγκες της αγοράς, ενισχύοντας τη διασύνδεση μεταξύ Πανεπιστημίων και επιχειρηματικού κόσμου. Μέσα από τη σύσταση κοινής ομάδας εργασίας, θα διασφαλιστεί η αποτελεσματική υλοποίηση των δράσεων και η συνεχής αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το Πανεπιστήμιο Αθηνών, αξιοποιώντας το υψηλού επιπέδου επιστημονικό του δυναμικό και τις σύγχρονες εκπαιδευτικές του υποδομές, επιβεβαιώνει τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στην προώθηση της καινοτομίας, της εξωστρέφειας και της σύνδεσης της εκπαίδευσης με την ανάπτυξη της χώρας.

Σε δήλωσή του, ο κ. Σιάσος, ανέφερε: «Η σύναψη του παρόντος Μνημονίου Συνεργασίας σηματοδοτεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα για τη στρατηγική εξωστρέφειας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Μέσα από τη συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών και την Enterprise Greece, ενισχύουμε τη σύνδεση της ακαδημαϊκής γνώσης με τις ανάγκες της οικονομίας και συμβάλλουμε ουσιαστικά στην ανάπτυξη δεξιοτήτων που είναι κρίσιμες για τη διεθνή ανταγωνιστικότητα της χώρας. Το Πανεπιστήμιο Αθηνών παραμένει σταθερά προσηλωμένο στην παραγωγή γνώσης με κοινωνικό και αναπτυξιακό αποτύπωμα, στηρίζοντας ενεργά την ελληνική επιχειρηματικότητα και την εξωστρέφεια της εθνικής οικονομίας».

Με τη σειρά του, ο κ. Θεοχάρης τόνισε: «Η σημερινή υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας σηματοδοτεί ένα ουσιαστικό βήμα για την ενίσχυση της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των ελληνικών επιχειρήσεων στις διεθνείς αγορές. Μέσα από τη στρατηγική σύμπραξη του Υπουργείου Εξωτερικών με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και την Enterprise Greece, δημιουργούμε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο εκπαίδευσης και υποστήριξης των εξαγωγικών επιχειρήσεων της χώρας. Στόχος μας είναι να συνδέσουμε την οικονομική διπλωματία με τη γνώση, την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα, προσφέροντας σύγχρονα εργαλεία κατάρτισης και ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων. Η ενδυνάμωση της Enterprise Greece Export Academy αποτελεί κεντρικό πυλώνα αυτής της προσπάθειας και αναδεικνύει τη δέσμευσή μας να στηρίξουμε έμπρακτα κάθε ελληνική επιχείρηση που επιδιώκει να αναπτυχθεί εκτός συνόρων.Συνεχίζουμε με σχέδιο, συνεργασία και όραμα για μια πιο δυναμική και εξωστρεφή Ελλάδα».