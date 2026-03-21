    Saturday, March 21
    Συντάξεις, εφάπαξ, επιδόματα: Όλες οι πληρωμές από ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ για την εβδομάδα που έρχεται

    Οικονομία 1 Min Read

    Συνολικό ποσό 2.474.479.875  ευρώ θα καταβηθεί σε 4.302.450 δικαιούχους, την περίοδο 23 Μαρτίου έως 27 Μαρτίου, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e- ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

    Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

    • Στις 26 Μαρτίου και 27 Μαρτίου θα καταβληθούν 417.419.875,73 ευρώ σε 4.248.500 δικαιούχους για την πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων.
    • Από τις 23 Μαρτίου έως τις 27 Μαρτίου θα καταβληθούν 000.000 ευρώ σε 850 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

    Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

    • 22.000.000 ευρώ σε 36.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
    • 1.000.000 ευρώ σε 1.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
    • 17.000.000 ευρώ σε 16.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
    • 000 ευρώ σε 100 δικαιούχους στο πλαίσιο προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα

