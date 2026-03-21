Τι σηματοδοτεί για τη βιομηχανία χαρτικών το deal Endless – Finezza

Οι στόχοι και τα σχέδια της επόμενης ημέρας. Τα μεγέθη των δύο εταιρειών.

Σε τροχιά επίτευξης συνεργειών κινείται η βιομηχανία χαρτικών στην Ελλάδα, όπως αποδεικνύει περίτρανα το deal εξαγοράς πλειοψηφικού πακέτου της Finezza από την Endless EC που ανακοινώθηκε πριν από μερικές ώρες.

Σε ένα περιβάλλον αυξημένων προκλήσεων για την εγχώρια επιχειρηματικότητα, δυο ελληνικές εταιρείες ενώνουν δυνάμεις, χαράσσοντας κοινή αναπτυξιακή πορεία και στρατηγική, με στόχο την ισχυροποίησή τους αλλά και τη διεύρυνση των μεριδίων τους στην αγορά.

Οι όροι και οι στόχοι του deal

Η Endless EC της οικογένειας Τρακάκη, μια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες χαρτικών και απορρυπαντικών της Ελλάδας που πριν από μερικά χρόνια σύστησε σχεδόν σε κάθε νοικοκυριό τα προϊόντα endless με σήμα κατατεθέν τον κύκνο, συνεχίζει τη στρατηγική της ανάπτυξη. Με την απόκτηση πλειοψηφικού στην εταιρεία Finezza, η οποία εξειδικεύεται στην παραγωγή και εκτύπωση χαρτοπετσετών, καθώς και στην εμπορία συμπληρωματικών προϊόντων για τον κλάδο HO.RE.CA η Endless EC διευρύνει το χαρτοφυλάκιο προϊόντων της και δημιουργεί νέες προοπτικές ανάπτυξης στην ελληνική και διεθνή αγορά.

Για την Endless EC η συγκεκριμένη κίνηση εντάσσεται στο πλαίσιο του μετασχηματισμού της, με στόχο την ενίσχυση της παρουσίας της στην αγορά HO.RE.CA και τη διεύρυνση του παραγωγικού της αποτυπώματος. Ειδικότερα, αποσκοπεί στην ενίσχυση της παρουσίας της σε εξειδικευμένες κατηγορίες προϊόντων, στη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου χαρτοφυλακίου λύσεων επαγγελματικής χρήσης και στη δημιουργία ενός ισχυρού οικοσυστήματος συνεργειών.

Η συνεργασία βασίζεται στη συμπληρωματικότητα των δύο εταιρειών, αξιοποιώντας αφενός την εμπειρία της Finezza στο κανάλι επαγγελματικών πελατών και αφετέρου τις παραγωγικές δυνατότητες, την οργανωτική δομή και το αναπτυξιακό όραμα της Endless EC.

Η Finezza ιδρύθηκε από τους κ.κ. Αθανάσιο Μαρκόπουλο, Αδάμ Κανδυλίδη και Γιώργο Αμπατζή. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, θα συνεχίσει να λειτουργεί ως ανεξάρτητη εταιρική οντότητα, με τους κ. Μαρκόπουλο και Κανδυλίδη να παραμένουν με συμβουλευτικό ρόλο για το απαιτούμενο διάστημα, συμβάλλοντας στη διασφάλιση της ομαλής μετάβασης. Ο κ. Γιώργος Αμπατζής αναλαμβάνει τη θέση του CEO.

Ποια είναι η Finezza

Η Finezza ιδρύθηκε το 2000, με στόχο να παρέχει στην αγορά λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες επιχειρήσεων και οργανισμών, ιδιαίτερα στους κλάδους της εστίασης και της φιλοξενίας. Η εταιρεία εδρεύει στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης και διαθέτει ευρύ και σταθερό πελατολόγιο, καθώς και συνεπή εξαγωγική δραστηριότητα με παρουσία στις διεθνείς αγορές.

Όπως, δε, προκύπτει από τις τελευταίες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, το 2025 κατέγραψε αύξηση του κύκλου εργασιών της στα επίπεδα των 10,11 εκατ. ευρώ από 9,01 εκατ. ευρώ στη χρήση 2024, «η οποία κρίνεται ικανοποιητική σε σχέση με την αγορά και τον κλάδο που δραστηριοποιείται η εταιρεία». Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 2,005 εκατ. ευρώ από 1,821 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ ο συνολικός δανεισμός της εταιρείας μειώθηκε στα επίπεδα των 251.573,05 ευρώ στις 31/12/2025 από 334.735,93 ευρώ στις 31/12/2024.

Να σημειωθεί μάλιστα ότι μέσα στο 2025, η εταιρεία υλοποίησε σημαντικές επενδύσεις, ολοκληρώνοντας την επέκταση των κτηριακών της εγκαταστάσεων με στόχο την κάλυψη των αυξημένων αναγκών αποθήκευσης και επεξεργασίας χάρτου, καθώς και την απόκτηση νέας μηχανής επεξεργασίας χάρτου.

Ποια είναι η Endless EC

Η Endless EC είναι μία ελληνική βιομηχανία με πορεία 40 και πλέον ετών που δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εμπορία προϊόντων χαρτιού, απορρυπαντικών και καλλυντικών για τη λιανική και επαγγελματική αγορά, διαθέτοντας προϊόντα με το δικό της εμπορικό σήμα και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας.

To 2024 (σ.σ. δεν έχει ακόμη δημοσιεύσει αποτελέσματα για τη χρήση 2025) πέτυχε έναντι του 2023 αύξηση όγκου πωλήσεων κατά 4,5%. Το δε αυξημένο κόστος των πρώτων υλών και της ενέργειας οδήγησε σε μείωση κατά 0,8% των μικτών περιθωρίων κερδοφορίας της εταιρείας σε 21,6% το 2024 έναντι 22,4% του 2023. Ειδικότερα, η εταιρεία εμφάνισε πωλήσεις 71,24 εκατ. ευρώ από 72,55 εκατ. ευρώ το 2023, κέρδη προ φόρων 1,52 εκατ. ευρώ από 3,48 εκατ. ευρώ και κέρδη μετά φόρων ύψους 1,21 εκατ. ευρώ το 2024 έναντι ζημιών 1,88 εκατ. ευρώ το 2023.

Παράλληλα, συνεχίστηκε η μείωση του συνολικού επιπέδου δανεισμού, καθώς και των χρηματοοικονομικών εξόδων της εταιρείας. Στο πλαίσιο αυτό, το 2024 ο δανεισμός μειώθηκε κατά 9,45% και τα χρηματοοικονομικά έξοδα κατά 13,2% έναντι του 2023.

Το 2024 σηματοδότησε για την εταιρεία μία χρονιά σημαντικών επενδύσεων, ξεκινώντας την υλοποίηση ενός φιλόδοξου προγράμματος μετασχηματισμού της, σε οργανωτικό, ψηφιακό και επιχειρησιακό επίπεδο. Μάλιστα, ήταν η χρονιά κατά την οποία η εταιρεία ανακοίνωσε την είσοδό της στα ράφια των σούπερ μάρκετ όλης της χώρας με δικό της σήμα απορρυπαντικών. Μέχρι τότε η εταιρεία είχε παρουσία στα απορρυπαντικά αλλά αυτό γινόταν κυρίως μέσω συνεργασιών στο χονδρεμπόριο αλλά και σε μικρά καταστήματα γειτονιάς, πάντοτε με προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας.

Στα τέλη του 2023 η οικογένεια Τρακάκη απορρόφησε πλήρως το ποσοστό της δεύτερης οικογένειας που διοικούσε την Endless, της οικογένειας Χριστόπουλου, προχωρώντας στην ανανέωση του διοικητικού της συμβουλίου και εγκαινιάζοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της εταιρείας.

Η Ευρωχαρτική ΑΕΒΕ ιδρύθηκε το 1993, ωστόσο η ιστορία της ανατρέχει πίσω στο 1985, όταν συστήνεται στο Περιστέρι η ομόρρυθμη εταιρεία «Ν. Χριστόπουλος – Ι. Τρακάκης Ο.Ε.» με τον διακριτικό τίτλο «ΧΡΙΣΤΡΑΚ Ο.Ε». Με μόλις επτά εργαζομένους, η εταιρεία συστήθηκε στο κοινό από τους δύο οραματιστές – ιδρυτές της που αποφάσισαν να συνεργαστούν σε μια Ελλάδα τότε πρόσφορη για την ανάπτυξη εγχώριας βιομηχανίας.

Η εταιρεία λειτουργεί σε ενοικιαζόμενο χώρο στο Περιστέρι, ενώ το 1989 νοικιάζει ακόμη έναν χώρο 400 τ.μ. για την παραγωγή και αποθήκευση των προϊόντων της. Προς το παρόν δραστηριοποιείται στον κλάδο των επαγγελματικών χαρτικών (χειροπετσέτα, χαρτιά υγείας), ενώ παράγει και κρεμοσάπουνα.

Τρία χρόνια αργότερα η εταιρεία μετατρέπεται στην «ΕΥΡΩΧΑΡΤ Ε.Π.Ε.» και μεταφέρεται στον Ασπρόπυργο Αττικής, σε μια έκταση περίπου 1.000 τ.μ. Με τη σύσταση της εταιρείας ξεκινά η δραστηριοποίηση στην εμπορία των απορρυπαντικών με σκοπό την επέκταση της προϊοντικής γκάμας.

Το 1993 συστήνεται η εταιρεία Ευρωχαρτική ΑΕΒΕ η οποία ακολουθεί μια ραγδαία αυξητική πορεία, με διαδοχικές επεκτάσεις, σχεδόν κάθε δύο χρόνια, των παραγωγικών εγκαταστάσεων και των αποθηκευτικών χώρων της στη Θέση Ρικιά στον Ασπρόπυργο.

Το 1994 σχεδιάζεται και κατοχυρώνεται το brand name «Endless» με σήμα τον κύκνο, που έμελε αργότερα να κατοχυρωθεί τόσο στην αγορά, όσο και στη συνείδηση των καταναλωτών. Τον ίδιο χρόνο η εταιρεία λειτουργεί το πρώτο της υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη, ενώ ταυτόχρονα με τη σύσταση της Ευρωχαρτικής σηματοδοτείται η έναρξη της παραγωγής υγρών απορρυπαντικών.

Tο 2001 λειτουργούν γραφεία και αποθηκευτικοί χώροι σε κτήριο έκτασης 4.000 τ.μ. στη Νέα Μαγνησία Θεσσαλονίκης, προκειμένου να καλυφθούν οι αυξανόμενες ανάγκες του υποκαταστήματος που εξυπηρετεί την αγορά της Βορείου Ελλάδας, ενώ το 2007 δημιουργούνται νέοι αποθηκευτικοί χώροι έκτασης 8.250 τ.μ. στη θέση Ρικιά στον Ασπρόπυργο.

Στα τέλη του 2021 η Ευρωχαρτική μετονομάστηκε σε Endless EC, δίνοντας ακόμη μεγαλύτερη αξία στο brand που την ανέδειξε.

Πλέον η εταιρεία απασχολεί 250 εργαζομένους και διαθέτει σύγχρονες παραγωγικές εγκαταστάσεις 80.000 τ.μ. στη Φάκα Ασπροπύργου.