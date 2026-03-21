Το-Ιράν-εκδίδει-νέο-χαρτονόμισμα-10-εκατ.-ριάλ-εν-μέσω-του-πολέμου

Ένα νέο χαρτονόμισμα των 10 εκατ. ριάλ το υψηλότερο σε ονομαστική αξία που εκδόθηκε ποτέ κυκλοφόρησε το Ιράν, καθώς η κυβέρνηση προσπαθεί να διαχειριστεί τον πληθωρισμό και να καλύψει τη ζήτηση για μετρητά, εν μέσω του πολέμου με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Σύμφωνα με τους FT, οι ιρανικές τράπεζες άρχισαν να διανέμουν το νέο χαρτονόμισμα που αντιστοιχεί περίπου σε 7 δολάρια αυτή την εβδομάδα, ενώ οι πολίτες έκαναν ουρές στα ΑΤΜ για να πραγματοποιήσουν αναλήψεις υπό τον φόβο ότι τα συστήματα θα παρουσιάσουν βλάβη. Σε πολλά ΑΤΜ τα χαρτονομίσματα εξαντλήθηκαν γρήγορα.

Το ροζ χαρτονόμισμα απεικονίζει στη μπροστινή όψη το τζαμί Jameh της πόλης Yazd του 9ου αιώνα, ενώ στο πίσω μέρος απεικονίζεται η ακρόπολη του Bam, ηλικίας 2.500 ετών. Είναι πλέον το χαρτονόμισμα με τη μεγαλύτερη ονομαστική αξία σε κυκλοφορία, ξεπερνώντας το χαρτονόμισμα των 5 εκατ. ριάλ που κυκλοφόρησε στις αρχές Φεβρουαρίου.

Η κεντρική τράπεζα του Ιράν δήλωσε ότι το χαρτονόμισμα εισήχθη «για να εξασφαλιστεί η πρόσβαση του κοινού σε μετρητά», προσθέτοντας ότι τα ηλεκτρονικά συστήματα – συμπεριλαμβανομένων των χρεωστικών καρτών, των τραπεζικών συναλλαγών μέσω κινητού τηλεφώνου και διαδικτύου – θα συνεχίσουν να λειτουργούν ως οι κύριες πλατφόρμες για τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές.

Το νέο χαρτονόμισμα αποτελεί την πιο πρόσφατη ένδειξη των δυσκολιών που αντιμετωπίζει η ιρανική οικονομία, καθώς ο πόλεμος εισέρχεται στην τέταρτη εβδομάδα του.

Το νόμισμα του Ιράν έχασε περίπου το 40% της αξίας του μετά τον 12ήμερο πόλεμο του Ισραήλ τον Ιούνιο του 2025, με την οικονομική δυσφορία να τροφοδοτεί μαζικές διαμαρτυρίες τον Ιανουάριο. Πριν από την έναρξη του τελευταίου πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου, η ισοτιμία έφτασε στο ιστορικό χαμηλό των 1,66 εκατ. ριάλ προς ένα δολάριο, ωστόσο μέχρι την Παρασκευή ανέκαμψε σε περίπου 1,5 εκατ. ριάλ.

