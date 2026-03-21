Τράπεζα-που-δάνεισε-χρήματα-σε-πάπες-και-αυτοκράτορες-βγαίνει-προς-πώληση

Η οικογένεια Φούγκερ ήταν από τις πιο επιδραστικές της Ευρώπης στον τραπεζικό τομέα κατά τον 15ο και 16ο αιώνα, δημιουργώντας εμπορικές οδούς και δανείζοντας χρήματα σε αυτοκράτορες και πάπες της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Πλέον, η τράπεζα που φέρει το όνομά της, Fuerst Fugger Privatbank AG, ενδεχομένως να τεθεί προς πώληση από έναν απόγονό της.

Όπως μεταδίδει το - επικαλούμενο άτομα με γνώση του θέματος, η Vienna Insurance Group AG ετοιμάζεται να πουλήσει την ιστορική τράπεζα που ιδρύθηκε το 1954. Η απόφαση θα ληφθεί αφού η VIG ολοκληρώσει την εξαγορά της Nuernberger Versicherung, η οποία κατέχει επί του παρόντος την τράπεζα, κατά το β’ εξάμηνο του έτους. Έτσι δεν έχει ληφθεί ακόμη οριστική απόφαση.

Η ιδιωτική τράπεζα διαχειρίζεται επί του παρόντος περιουσιακά στοιχεία περίπου 7 δισ. ευρώ κυρίως από πελάτες υψηλού προφίλ και μέσω ενός δικτύου μεσαζόντων. Η VIG αποτιμά επί του παρόντος την τράπεζα σε περίπου 120 εκατ. ευρώ, ωστόσο, το αυξημένο ενδιαφέρον λόγω της ευρωπαϊκής τραπεζικής άδειας που διαθέτει, θα μπορούσε να αυξήσει την τιμή.

Με έδρα το αναγεννησιακό παλάτι της οικογένειας Φούγκερ στο Άουγκσμπουργκ, η τράπεζα φέρει ένα από τα πιο ιστορικά ονόματα στην ευρωπαϊκή ιστορία. Μάλιστα, κατά τον 15ο και 16ο αιώνα, διηύθυνε ένα από τα ευρύτερα δίκτυα ορυχείων πολύτιμων μετάλλων, εμπορικών οίκων και τραπεζών στην Ευρώπη. Η χρηματοδότηση από τους Φούγκερ συνέβαλε στην άνοδο των Αψβούργων, ενώ η επιρροή τους εκτεινόταν στο Βατικανό και την ευρωπαϊκή αριστοκρατία.

Η οικονομική τους ισχύ έληξε τον 17ο αιώνα μετά από αρκετές κρατικές χρεοκοπίες στην Ισπανία. Οι Αψβούργοι εξακολουθούν να οφείλουν τεράστια ποσά στους Φούγκερ, αν και δεν έχουν γίνει προσπάθειες ανάκτησης χρημάτων από το Συνέδριο της Βιέννης το 1815, είχε δηλώσει η απόγονος Μαρία-Ελισάβετ Κόμισσα Θουν-Φούγκερ στο περιοδικό Wirtschaftswoche σε συνέντευξη το 2016.

Οι απόγονοι της οικογένειας πλέον ζουν από τα έσοδα 32.000 στρεμμάτων δασών στη Γερμανία και άλλα περιουσιακά στοιχεία, τα οποία επίσης χρηματοδοτούν φιλανθρωπικές δράσεις, συμπεριλαμβανομένου ενός από τα πρώτα προγράμματα κατοικιών για χαμηλό εισόδημα στον κόσμο.

Η Fuerst Fugger Privatbank ιδρύθηκε από τον Φρίντριχ Καρλ Φίρστ Φούγκερ-Μπαμπενχάουζεν, ο οποίος επιδίωξε να συγκεντρώσει τα οικονομικά της οικογένειας σε δική της τράπεζα. Απορροφήθηκε από την Nuernberger, έναν ασφαλιστικό οργανισμό, το 1999, αλλά η τράπεζα εξακολουθεί να προβάλλει την οικογενειακή κληρονομιά για να προσελκύει πελάτες. Το 2024 απασχολούσε 144 άτομα και κατέγραψε καθαρό εισόδημα 13,6 εκατ. ευρώ.