Τσουκαλάς: Άμεσα μέτρα για τα καύσιμα – Η κυβέρνηση δεν έμαθε από την προηγούμενη κρίση

Απαιτείται η κυβέρνηση να λάβει μέτρα όσο διαρκεί η κρίση, όπως η μείωση του ΕΦΚ και του ΦΠΑ στα καύσιμα, χωρίς άλλη καθυστέρηση, τόνισε ο Κώστας Τσουκαλάς μιλώντας στο Mega σχετικά με τις οικονομικές επιπτώσεις της πολεμικής σύρραξης στο Ιράν.

«Προφανώς και πρέπει η Ελλάδα να διαδραματίσει έναν ρόλο για να υπάρξει ευρωπαϊκή στήριξη, όπως για παράδειγμα να παραταθεί το Ταμείο Ανάκαμψης ή να υπάρξουν και νέα κονδύλια για τη διαχείριση της κρίσης. Όμως, η κρίση μαίνεται και η ζημιά που γίνεται στη χώρα, δεν μπορεί να περιμένει τα αντανακλαστικά της Ευρώπης», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, ενώ παρέπεμψε σε πρωτοβουλίες που παίρνουν μεμονωμένα άλλες ευρωπαϊκές χώρες. «Βλέπουμε πολλές χώρες όπως η Αυστρία, η Ιταλία, η Ισπανία, η Πορτογαλία που λαμβάνουν μέτρα αυτή τη στιγμή, γιατί αντιλαμβάνονται την πίεση στην κοινωνία και τη στήριξη που χρειάζεται», είπε, προσθέτοντας ότι «ο κεντροδεξιός Καγκελάριος της Αυστρίας είπε πως μειώνει άμεσα τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα γιατί διαφορετικά θα αφήσουμε να κερδοσκοπεί το κράτος πάνω στην αισχροκέρδεια των καρτέλ».

Απαντώντας σε ερώτημα για διαφυγόντα έσοδα του προϋπολογισμού στην περίπτωση μείωσης του ΕΦΚ στα καύσιμα, υπογράμμισε ότι «ο ειδικός φόρος που πέφτει πάνω στην τιμή, αυξάνει πάρα πολύ τα έσοδα. ‘Αρα, εδώ δεν έχουμε το ζήτημα να χάσει το κράτος έσοδα, αλλά να μην έχει τεράστια υπερέσοδα. Πρέπει να υπάρξει επέκταση και στα διυλιστήρια, που είναι η αρχή της αλυσίδας», συμπλήρωσε.

Σχολίασε ότι «η κυβέρνηση δεν πήρε το μάθημα από την προηγούμενη κρίση του πολέμου στην Ουκρανία», για να σημειώσει ότι «τα μέτρα πρέπει να λαμβάνονται πριν η ζημιά γίνει μη αναστρέψιμη». «Το 2021 ήρθε η ακρίβεια, τα pass κάλυψαν ως ένα σημείο, αλλά η ακρίβεια έμεινε και το κόστος ζωής εκτοξεύτηκε. 40% αύξηση του κόστους ζωής είναι επιτυχία για την κυβέρνηση; Σήμερα μας αποκαλεί λαϊκιστές, σε μια εβδομάδα που θα πάρει τα μέτρα τι θα μας λέει;», σχολίασε.

Αναφερόμενος στην πορεία προς το συνέδριο και το ειδικό ψήφισμα που ζητεί ο κ. Δούκας, ο εκπρόσωπος Τύπου επανέλαβε: «Από τα ντοκουμέντα του Συνεδρίου και την πολιτική απόφαση θα προκύπτει με σαφήνεια ότι ο αγώνας μας είναι μονομέτωπος με τη Νέα Δημοκρατία, που είναι ο αντίπαλός μας. Το λέω εδώ και πέντε μήνες. Και προφανώς δεν εκφέρω την προσωπική μου γνώμη, όταν μιλάω δημόσια». Είπε ότι το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ έχει ανοίξει στην κοινωνία: «όταν έρχονται 175.000 πολίτες για να ψηφίσουν, έχουμε υπερβεί τους κομματικούς μηχανισμούς. Κλείνεις το μάτι στους μηχανισμούς, όταν δεν μιλάς στην κοινωνία για το πρόγραμμα και τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ», υπογράμμισε.

«Το ΠΑΣΟΚ ανεβαίνει 1 μονάδα και 1,5 μονάδα αντίστοιχα στις δυο πρόσφατες δημοσκοπήσεις. Όταν η συσπείρωση είναι στο 65% και ανεβαίνω από τις προηγούμενες μετρήσεις, αυτό σημαίνει ότι έρχεται πολύς κόσμος, που δεν είχε επιλέξει ΠΑΣΟΚ. Και ότι προεκλογικά που θα ανεβαίνει η συσπείρωση, θα υπάρξει μεγαλύτερη αύξηση ποσοστών», υποστήριξε. Τόνισε, τέλος, ότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι δυο πόλοι υπάρχουν, για να σημειώσει πως «σήμερα ο κόσμος ξέρει που μπορεί να ακουμπήσει για να γίνει πράξη η πολιτική αλλαγή».

