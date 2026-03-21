Χατζηβασιλείου-στον-ΣΚΑΪ-100,3:-Τρικυμία-εν-κρανίω-στην-αντιπολίτευση-για-τους-ελληνικούς-patriot-στη-Σαουδική-Αραβία

«Η αντιπολίτευση έχει τρικυμία εν κρανίω για το ζήτημα των ελληνικών Patriot στη Σαουδική Αραβία», υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο βουλευτής Σερρών και Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων και Ε.Ε. της ΝΔ, Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΪ 100,3 το πρωί του Σαββάτου, με αφορμή τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τη δημόσια συζήτηση για τον ρόλο της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή.

Αναφερόμενος ειδικά στην παρουσία ελληνικών Patriot στη Σαουδική Αραβία, υπογράμμισε ότι «η αξία που έχει για τα εθνικά συμφέροντα η παρουσία Ελλήνων και αμυντικού εξοπλισμού στην Σαουδική Αραβία είναι μεγάλη» και ότι η αποστολή αυτή προσφέρει «σωρευμένο γεωπολιτικό κεφάλαιο» στην πατρίδα μας. Εξήγησε ότι οι πύραυλοι προστατεύουν κρίσιμες πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, η καταστροφή των οποίων θα επέσυρε ακόμη μεγαλύτερη άνοδο των τιμών όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς. Στο ίδιο πλαίσιο, υπενθύμισε ότι «η σχετική συμφωνία του 2021 ψηφίστηκε στη Βουλή όχι μόνο από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και από τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, προσθέτοντας ότι σήμερα ακούγονται σημεία και τέρατα ότι δήθεν η Ελλάδα εμπλέκεται στον πόλεμο», κάτι που, όπως ξεκαθάρισε, δεν ισχύει σε καμία περίπτωση.

Ο κ. Χατζηβασιλείου επέμεινε ότι πρόκειται για αμυντική κίνηση, η οποία «θωρακίζει τα διεθνή, όχι μόνο τα ελληνικά συμφέροντα», και κάλεσε τα κόμματα της αντιπολίτευσης να αντιμετωπίζουν την πραγματικότητα όπως έχει και όχι όπως θα τα βόλευε για μικροκομματικό όφελος. Σημείωσε ακόμη ότι ο ΣΥΡΙΖΑ γνωρίζει πολύ καλά πως οι συστοιχίες έχουν αποσταλεί στη Σαουδική Αραβία από το 2021, και δεν εστάλησαν μετά την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ώστε να μπορεί να στηριχθεί η κατηγορία περί δήθεν ταύτισης με τον πόλεμο.