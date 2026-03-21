g7:-Έτοιμες-να-στηρίξουν-την-παγκόσμια-ενεργειακή-προσφορά

Την ετοιμότητά τους να λάβουν «όλα τα αναγκαία μέτρα» για τη στήριξη της παγκόσμιας ενεργειακής προσφοράς δηλώνουν οι χώρες της G7, εν μέσω των πιέσεων που προκαλεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και οι επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές και θαλάσσιες οδούς.

Οι υπουργοί Εξωτερικών των ΗΠΑ, Καναδά, Γαλλίας, Γερμανίας, Ιταλίας, Ιαπωνίας και Ηνωμένου Βασιλείου, μαζί με τον Ύπατο Εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τονίζουν σε κοινή ανακοίνωση ότι βρίσκονται σε ετοιμότητα για παρεμβάσεις που θα διασφαλίσουν την ομαλή ροή ενέργειας στις διεθνείς αγορές.

Η τοποθέτηση έρχεται καθώς το Ιράν έχει προχωρήσει σε επιθέσεις κατά χωρών του Κόλπου, ενεργειακών εγκαταστάσεων και της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, από όπου διέρχεται σημαντικό μέρος της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου.

Παράλληλα, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας έχει ήδη ανακοινώσει την αποδέσμευση 400 εκατομμυρίων βαρελιών από στρατηγικά αποθέματα, σε μια προσπάθεια να περιοριστεί το έλλειμμα προσφοράς.

Στήριξη στις χώρες του Κόλπου

Η G7 εκφράζει την «υποστήριξή της προς τους εταίρους μας στη Μέση Ανατολή απέναντι στις αδικαιολόγητες επιθέσεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν και των συμμάχων της», αναφέρεται στο κοινό ανακοινωθέν.

«Υποστηρίζουμε το δικαίωμα των χωρών που δέχονται αδικαιολόγητες επιθέσεις από το Ιράν ή από τους συμμάχους του να υπερασπισθούν το έδαφός τους και να προστατεύσουν τους πολίτες τους. Επαναδιατυπώνουμε την αταλάντευτη στήριξή μας στην ασφάλεια, την κυριαρχία και την εδαφική τους ακεραιότητα», προσθέτουν οι υπουργοί Εξωτερικών.