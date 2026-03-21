Trastor: Με ποιους όρους και πότε θα γίνει η ΑΜΚ των 150 εκατ. ευρώ – Στόχος οι ξένοι επενδυτές

Με ποιες διαφοροποιήσεις, σε σχέση με παλιά απόφαση, για το ύψος των κεφαλαίων, τη συμμετοχή του βασικού μετόχου, Τρ. Πειραιώς, και τη διαδικασία θα γίνει η ΑΜΚ. Τέλη Απριλίου με αρχές Μαΐου το βιβλίο προσφορών. Τι ανέφεραν ο CEO, Τ. Καζίνος, και ο CEO της Πειραιώς, Χρ. Μεγάλου, στη Γ.Σ. της ΑΕΕΑΠ. Το χαρτοφυλάκιο και τα projects.

Με διαφοροποιήσεις ως προς το τελικό ποσό που θα αντληθεί από τους επενδυτές αλλά και ως προς τη διαδικασία, και ειδικότερα το «κλειδωμένο» ποσό με το οποίο θα δώσει το παρών ο βασικός μέτοχος (Τράπεζα Πειραιώς) θα πραγματοποιηθεί η ΑΜΚ της Trastor ΑΕΕΑΠ, την οποία πρόσφατα είχε προαναγγείλει το - ότι είναι στα «σκαριά» εκ νέου.

Πώς και πότε για γίνει η ΑΜΚ

Ειδικότερα, στην προσέλκυση ξένων θεσμικών επενδυτών εστιάζει η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Trastor, με τη διαδικασία, σύμφωνα με την απόφαση που έλαβε χθες η γενική συνέλευση των μετόχων, να προχωρά με νέους όρους, με το ποσό που επιδιώκεται να αντληθεί να εκτιμάται πέριξ των 150 εκατ. ευρώ (αντί για 120 εκατ. βάσει περσινής απόφασης που δεν προχώρησε), χωρίς ωστόσο να έχει ακόμη οριστικοποιηθεί.

Στόχος της εταιρείας είναι το βιβλίο προσφορών να ανοίξει στα τέλη Απριλίου ή στις αρχές Μαΐου, αν και ο ακριβής χρόνος θα εξαρτηθεί από τις γεωπολιτικές εξελίξεις και τον βαθμό στον οποίο αυτές θα επηρεάσουν διεθνώς την αγορά ακινήτων.

Πέραν του ύψους της ΑΜΚ, μια βασική αλλαγή αφορά στη συμμετοχή της Τράπεζας Πειραιώς, βασικού μετόχου της ΑΕΕΑΠ με ποσοστό 98,34%. Το ποσό με το οποίο θα συμμετάσχει η τράπεζα δεν θα είναι προκαθορισμένο, σε αντίθεση με την περσινή απόφαση, βάσει της οποίας προβλεπόταν συμμετοχή ύψους 60 εκατ. ευρώ.

Όπως ανέφερε χθες στους μετόχους ο διευθύνων σύμβουλος της Trastor, Τάσος Καζίνος, η Πειραιώς θα επενδύσει ποσό που θα διασφαλίζει την κάλυψη της αύξησης, όμως, πρόθεση της διοίκησης είναι να δοθεί μεγαλύτερο περιθώριο συμμετοχής και σε άλλους επενδυτές, με βάση και το ενδιαφέρον που έχει ήδη εκδηλωθεί. Όπως αναφέρθηκε, στο πλαίσιο αυτό ήδη η διοίκηση της Trastor έχει πραγματοποιήσει παρουσιάσεις στο Λονδίνο, ενώ σχεδιάζει επαφές και σε άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, καθώς και στις ΗΠΑ.

Μια ακόμα αλλαγή στους όρους, που δεν υπήρχε στην περσινή απόφαση, είναι ότι σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης διασποράς, δηλαδή ποσοστού τουλάχιστον 15% επί του συνόλου των κοινών μετοχών της εταιρείας, υφιστάμενων και νέων, όπως προβλέπεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η αύξηση θα ματαιωθεί στο σύνολό της, ανεξαρτήτως του ποσού που θα έχει καλυφθεί και τα αντληθέντα κεφάλαια θα επιστραφούν άτοκα στους επενδυτές που συμμετείχαν.

Η παρέμβαση του Χρ. Μεγάλου

Όπως ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου, ο οποίος παρευρέθηκε στην χτεσινή Γ.Σ., «υπάρχουν συνέργειες μεταξύ του ομίλου της τράπεζας και της Trastor. Βασική μας αρχή είναι ότι μέσα από την κεφαλαιαγορά δημιουργούνται αξίες. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε την εταιρεία να πάει ακόμη παραπέρα. Είναι από τις εταιρείες που θεωρούμε βασικές για τον όμιλο, με βάση και τα αποτελέσματα που πετυχαίνει. Για μας είναι σημαντικό να αποτελέσει όχημα για την προσέλκυση ξένων διεθνών θεσμικών επενδυτών».

Αυξημένα τα μεγέθη και το χαρτοφυλάκιο

Σύμφωνα με τον κ. Καζίνο, το 2025 ήταν δυνατή χρονιά για την εταιρεία, με την αξία του χαρτοφυλακίου να μεγαλώνει περίπου κατά 23%, από 670 εκατ. σε 822 εκατ. ευρώ. Με την προσθήκη μιας σύγχρονης αποθήκης στον Ασπρόπυργο, της μεγαλύτερης στην Ελλάδα, όπως ανέφερε η διοίκηση, η Trastor ελέγχει περίπου το 47% του αποθέματος πράσινων αποθηκευτικών ακινήτων logistics, σε έναν τομέα με περιορισμένη προσφορά και έντονη ζήτηση.

Το 2025 τα έσοδα από μισθώματα ανήλθαν σε 40,6 εκατ., έναντι 30,6 εκατ. το 2024, καταγράφοντας αύξηση 32,9%, ενώ σε ετησιοποιημένη βάση διαμορφώθηκαν σε 49,7 εκατ. ευρώ. Τα καθαρά κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε 36,3 εκατ., έναντι 33,4 εκατ. ευρώ το 2024. Το ποσοστό πληρότητας του χαρτοφυλακίου διαμορφώθηκε σε 98%, ενώ ο σταθμισμένος μέσος όρος υπολειπόμενης διάρκειας μισθώσεων (WAULT) σε 6,1 έτη. Το χαρτοφυλάκιο αποτελείται κυρίως από γραφεία, τα οποία αντιστοιχούν στο 54%, και από logistics, με ποσοστό 28%. Σε επίπεδο ισολογισμού, ο δείκτης καθαρού δανεισμού προς αξία χαρτοφυλακίου (Net LTV) διαμορφώθηκε σε 48,3%, ενώ η καθαρή αξία ενεργητικού (NAV) αυξήθηκε σε 415,3 εκατ. ευρώ, από 385,3 εκατ. ευρώ. Η καθαρή αξία ενεργητικού ανά μετοχή διαμορφώθηκε σε 1,697 ευρώ, αυξημένη κατά 7,8%.Το διοικητικό συμβούλιο πρότεινε στη γενική συνέλευση τη διανομή μερίσματος 0,04 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση 2025, έναντι 0,03 ευρώ το προηγούμενο έτος, δηλαδή αυξημένου κατά 33%, με απόδοση 4%.

Τα projects

Όπως ανέφερε επίσης χθες η διοίκηση της ΑΕΕΑΠ, το κτήριο γραφείων στην οδό Χειμάρας, στο Μαρούσι, έχει ολοκληρωθεί και έχει μισθωθεί κατά 90%, ενώ υπάρχουν συζητήσεις και για το υπόλοιπο 10%. Ένα ακόμη κτήριο γραφείων, που ανακαινίστηκε στη Βασιλίσσης Σοφίας, παραδίδεται σύντομα στον μισθωτή του, τον ΑΔΜΗΕ. Όσο για την ανακαίνιση του διατηρητέου ακινήτου στην οδό Ηρακλείτου, στο Κολωνάκι, εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί το φθινόπωρο, ενώ ήδη καταγράφεται ενδιαφέρον για τη μίσθωσή του.

Σύμφωνα με τη διοίκηση της ΑΕΕΑΠ, στόχος είναι το 5% έως 7% του χαρτοφυλακίου ακινήτων να βρίσκεται διαρκώς σε φάση ανακαίνισης. Επίσης, δεν εξετάζεται είσοδος σε άλλη κατηγορία ακινήτων, πέραν των σύγχρονων γραφείων και των logistics, ούτε και επέκταση σε άλλες χώρες.