Έπιασε-δουλειά-η-ΔΕΟΣ:-Η-νέα-δύναμη-της-ΑΑΔΕ-με-πρόσβαση-στα-πάντα

Δουλειά έχει πιάσει εδώ και λίγες ημέρες η νέα υπηρεσία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) μετά και την πλήρη ενσωμάτωση του ΣΔΟΕ.

Πρόκειται για τη Γενική Διεύθυνση Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών, γνωστή ως «ΔΕΟΣ», η οποία «μάχεται» κάθε μορφή οικονομικού εγκλήματος.

Βασικός στόχος η καταπολέμηση του λαθρεμπορίου, της δασμοφοροδιαφυγής, της φοροδιαφυγής και ο έλεγχος κίνησης κεφαλαίων.

Στο στόχαστρο επίσης είναι η παράνομη διακίνηση ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών, προδρόμων ουσιών, όπλων, πυρομαχικών και εκρηκτικών αλλά και η παράνομη διακίνηση αρχαιοτήτων, μνημείων, κειμηλίων και έργων τέχνης, καθώς και θησαυρών της εθνικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Στις αρμοδιότητες της νέας ελεγκτικής υπηρεσίας περιλαμβάνεται και ο εντοπισμός αδήλωτης εργασίας και εν γένει παραβάσεων της ασφαλιστικής νομοθεσίας με αντίστοιχη ενημέρωση της Επιθεώρησης Εργασίας.

Οι πληροφορίες για ύποπτες οικονομικές συναλλαγές, αντλούνται από κάθε πηγή, όπως το Taxis, τον ΕΦΚΑ, το ΓΕΜΗ, τις τράπεζες, καθώς επίσης και από καταγγελίες ή από δημοσιεύματα στον Τύπο και αναρτήσεις στα social media.

Στους στόχους της «ΔΕΟΣ» περιλαμβάνονται οι έρευνες και οι έλεγχοι πρόληψης για την εξακρίβωση της ορθής εφαρμογής της φορολογικής νομοθεσίας, η αποκάλυψη και η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής, μέσω της διαπίστωσης και της αντιμετώπισης κάθε μορφής απάτης σε βάρος των δημοσίων εσόδων. Παράλληλα, παρακολουθεί την εξέλιξη της φορολογικής απάτης προκειμένου να αντιμετωπίζει σύγχρονες μεθόδους απόκρυψης φορολογητέας ύλης.

Στις αρμοδιότητες της «ΔΕΟΣ» περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι:

· έρευνα, αποκάλυψη και καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, μέσω της χρήσης ηλεκτρονικών μέσων, του διαδικτύου και των νέων τεχνολογιών.

· δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων, σε ειδικές περιπτώσεις διασφάλισης συμφερόντων του Δημοσίου ή σε περιπτώσεις μεγάλης έκτασης φοροδιαφυγής.

· διενέργεια ερευνών για την καταπολέμηση περιπτώσεων απάτης στον ενδοκοινοτικό Φ.Π.Α. σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή σε κάθε είδους νομικές οντότητες σε όλη την επικράτεια, με έμφαση στον εντοπισμό και στην απενεργοποίηση του ενδοκοινοτικού Α.Φ.Μ. εξαφανισμένων εμπόρων, καθώς και τον εντοπισμό και την εξάρθρωση κυκλωμάτων κυκλικής απάτης (carousel fraud).

· υποβολή μηνυτήριων αναφορών στον αρμόδιο Εισαγγελέα για υποθέσεις φοροδιαφυγής που έχουν ολοκληρωθεί.

· διενέργεια φορολογικών ελέγχων στη διακίνηση, στη διαμετακόμιση, στις εισαγωγές και στις εξαγωγές, στον εφοδιασμό και στη διάθεση των προϊόντων που υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.).

Συνεργασίες

Η ΔΕΟΣ συνεργάζεται με OLAF, INTERPOL και EUROPOL ενώ ειδικό τμήμα λειτουργεί ως Εθνικό Γραφείο Ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων από εγκληματικές δραστηριότητες (ARO Greece), διευκολύνοντας την αμοιβαία διοικητική συνεργασία μέσω διεθνών δικτύων όπως το CARIN.

Τα επιχειρησιακά κλιμάκια της ΔΕΟΣ διαθέτουν drones, φορητές κάμερες, ειδικά οχήματα, σκάφη και μέσα ατομικής προστασίας. Η σύνδεση με το κέντρο επιχειρήσεων της ΑΑΔΕ εξασφαλίζει καθοδήγηση σε πραγματικό χρόνο, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα των ελέγχων.

Για λόγους ασφαλείας, τα στελέχη φέρουν όπλα και αλεξίσφαιρα γιλέκα, ενώ θα εκπαιδεύονται στη δίωξη ναρκωτικών, σε σκοποβολή και τεχνικές μάχης «σώμα με σώμα», ώστε να μπορούν να αντιμετωπίζουν επικίνδυνες καταστάσεις.