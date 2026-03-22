Ανάλυση:-Πώς-θα-αντιδράσει-το-Ιράν-στο-τελεσίγραφο-48ωρών-από-τον-Τραμπ-για-άνοιγμα-των-Στενών-του-Ορμούζ

Στο πώς ενδέχεται να απαντήσει το Ιράν στο τελεσίγραφο 48 ωρών του Ντόναλντ Τραμπ για άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ εστιάζει ανάλυση του BBC, σκιαγραφώντας τα διλήμματα της Τεχεράνης και τα σενάρια που μπορεί να καθορίσουν την εξέλιξη της σύγκρουσης.

Μέχρι στιγμής, η ιρανική πλευρά έχει προειδοποιήσει ότι θα απαντήσει με πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές που συνδέονται με τις ΗΠΑ στον Περσικό Κόλπο, ενώ έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο ελεγχόμενης ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ. Όπως έχει διαμηνύσει, πλοία που δεν συνδέονται με «εχθρικές» χώρες θα μπορούν να διέρχονται με ασφάλεια, εφόσον συντονίζονται με τις ιρανικές αρχές.

Σύμφωνα με την ανάλυση, ο έλεγχος της ναυσιπλοΐας αποτελεί το ισχυρότερο «χαρτί» του Ιράν στη σύγκρουση. Η άρση του ουσιαστικού αποκλεισμού των Στενών θα σήμαινε απώλεια της κύριας πίεσης που ασκεί η Τεχεράνη.

Χαρακτηριστική είναι η αποτύπωση του κλίματος στο εσωτερικό της χώρας, με πολίτη να δηλώνει: «τι άλλο χαρτί έχουν να παίξουν;», αποτυπώνοντας τη συνείδηση ότι το Στενό του Ορμούζ αποτελεί το βασικό διαπραγματευτικό εργαλείο του καθεστώτος.

Το BBC επισημαίνει ότι σε περίπτωση που ο Ντόναλντ Τραμπ υλοποιήσει την απειλή για πλήγματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις, οι συνέπειες για το Ιράν θα είναι εξαιρετικά βαριές. Ωστόσο, η ανάλυση υπογραμμίζει ότι η ιρανική ηγεσία έχει αποδείξει διαχρονικά ότι είναι διατεθειμένη να αντέξει σημαντικό οικονομικό και κοινωνικό κόστος, προκειμένου να διατηρήσει το καθεστώς και τις «επαναστατικές του αξίες».

Η χώρα έχει ήδη βιώσει πολυετείς κυρώσεις της Δύσης, ενώ στο εσωτερικό της έχει προχωρήσει σε σκληρή καταστολή κινητοποιήσεων. Νωρίτερα μέσα στο έτος, χιλιάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν σε αντικυβερνητικές διαδηλώσεις, ενώ αυτή την εβδομάδα πραγματοποιήθηκαν εκτελέσεις τριών ανδρών που κατηγορήθηκαν για τη δολοφονία αστυνομικών, σε υποθέσεις που, όπως καταγγέλλουν οργανώσεις δικαιωμάτων, βασίστηκαν σε ομολογίες υπό βασανιστήρια.

Πιθανότητα «μπλόφας» και διπλωματικές κινήσεις

Ένα από τα σενάρια που εξετάζονται είναι το Ιράν να επιλέξει να μην υποχωρήσει άμεσα, δοκιμάζοντας τα όρια της αμερικανικής απειλής. Σύμφωνα με το BBC, η Τεχεράνη ενδέχεται να ποντάρει στο ότι οι πιέσεις προς τις χώρες του Κόλπου θα οδηγήσουν σε παρεμβάσεις προς την Ουάσινγκτον για αποκλιμάκωση.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, έχει ήδη υποστηρίξει ότι χώρες της περιοχής έχουν προσεγγίσει την Τεχεράνη αναζητώντας λύση, με το Ομάν να διαδραματίζει ενεργό ρόλο υπέρ της διπλωματίας.

Ο ρόλος των χωρών του Κόλπου

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στις επιλογές των κρατών του Περσικού Κόλπου, τα οποία βρίσκονται ανάμεσα σε αντικρουόμενες πιέσεις. Από τη μία πλευρά, οι οικονομίες τους εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την ενέργεια και, σε ορισμένες περιπτώσεις, από τον τουρισμό και την εικόνα ασφάλειας που προβάλλουν. Από την άλλη, αντιλαμβάνονται το Ιράν ως άμεση απειλή για τη σταθερότητα και τον τρόπο ζωής τους.

Το BBC καταλήγει ότι οι αποφάσεις αυτών των χωρών θα επηρεάσουν καθοριστικά την πορεία της σύγκρουσης, σε μια συγκυρία όπου κάθε κίνηση ενδέχεται να οδηγήσει είτε σε αποκλιμάκωση είτε σε γενικευμένη ανάφλεξη στην περιοχή.