Βόρεια-Μακεδονία:-Μείωσε-σχεδόν-στο-μισό-τον-ΦΠΑ-στα-καύσιμα

Η Βόρεια Μακεδονία ανακοίνωσε σήμερα τη μείωση σχεδόν στο μισό του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) στα καύσιμα, επιχειρώντας να αναχαιτίσει την άνοδο των τιμών στην αντλία που προκαλεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Ο ΦΠΑ στη βενζίνη και στο πετρέλαιο κίνησης (ντίζελ) μειώνεται από 18% σε 10%, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο πρωθυπουργός Χρίστιαν Μίτσκοσκι, μετά τη συνεδρίαση της κυβέρνησης που ήταν αφιερωμένη στο ζήτημα.

Το μέτρο θα τεθεί σε ισχύ από τα μεσάνυχτα της Δευτέρας 23 Μαρτίου και θα εφαρμοστεί για διάστημα δύο εβδομάδων. Σύμφωνα με τον ίδιο, αναμένεται να διατηρηθεί «η τιμή της βενζίνης (…) ως έχει», ενώ εκείνη του ντίζελ θα αυξηθεί περίπου κατά τρία έως τρεισήμισι δηνάρια (0,04 έως 0,05 ευρώ) το λίτρο.

Οι τιμές της βενζίνης και του ντίζελ στη γειτονική χώρα διαμορφώνονται σήμερα περίπου στα 1,40 και 1,49 ευρώ το λίτρο αντίστοιχα. Στην Ελλάδα έχουν σκαρφαλώσει στα 2 ευρώ.

Την ίδια ώρα, οι διεθνείς αγορές πετρελαίου έκλεισαν με άνοδο την Παρασκευή, παραμένοντας πάντως κάτω από το όριο των 120 δολαρίων το βαρέλι.