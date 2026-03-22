Δράσεις-1,5-δισ.-ευρώ-για-Μεταφορές-(Μετρό,-Λεωφορεία),-Προσβασιμότητα,-Ηλεκτροκίνηση-και-Μικροκινητικότητα

Παρεμβάσεις και διαγωνισμοί άνω του 1 δισ. ευρώ που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την ενίσχυση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς περιλαμβάνονται στην ελληνική πρόταση για το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο. Μεγαλώνει το «πακέτο» με ηλεκτροκίνηση, μεταφορές κατά παραγγελία για ευάλωτους πολίτες, δράσεις για προσβασιμότητα – μικροκινητικότητα.

Δράσεις, παρεμβάσεις και διαγωνισμοί σχεδόν μισού δισ. ευρώ που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την ενίσχυση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, προς όφελος των πολιτών, όπως απόκτηση νέων συρμών Μετρό, αναβαθμίσεις στον Ηλεκτρικό, νέα ηλεκτρικά λεωφορεία κ.α., περιλαμβάνονται, προς χρηματοδότηση, στην ελληνική πρόταση για το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, που προ ημερών παρουσίασε ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.

Όπως και προ ημερών αναφέραμε, ανάμεσα σε αυτές ξεχωρίζουν η προμήθεια 12 νέων συρμών για τις Γραμμές 2 και 3 του Μετρό Αθηνών, με εκτιμώμενο προϋπολογισμό 210 εκατ. ευρώ, ο στόλος των ΟΑΣΑ και ΟΑΣΘ ενισχύεται με 210 νέα ηλεκτρικά λεωφορεία, ενώ προχωρούν έργα αναβάθμισης στο Μετρό και στον ΟΣΕ.

Αν διευρύνουμε το «πακέτο» του τομέα μεταφορών με δράσεις στην ηλεκτροκίνηση, με παρεμβάσεις με έμφαση στην προσβασιμότητα, τη μείωση των ανισοτήτων και τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, τότε η ελληνική πρόταση ανέρχεται σε 1,5 δισ. ευρώ για τους τομείς αυτούς, επί συνόλου 5,3 δισ. ευρώ.

Μεταφορές: Οι παρεμβάσεις σε Μετρό, Ηλεκτρικό, Λεωφορεία, ΟΣΕ ύψους 0,5 δισ. ευρώ

Ειδικότερα, όπως αναφέραμε, στις προτάσεις περιλαμβάνεται η ενίσχυση του στόλου αστικών λεωφορείων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη (129 εκατ. ευρώ). Όπως σημειώνεται, ο στόλος των ΟΑΣΑ και ΟΑΣΘ εκσυγχρονίζεται και αναβαθμίζεται με την προσθήκη 210 νέων ηλεκτρικών λεωφορείων.

Τα 210 νέα ηλεκτρικά λεωφορεία θα ενισχύσουν κατά προτεραιότητα τις αστικές γραμμές, που εξυπηρετούν περιοχές με αυξημένες μεταφορικές ανάγκες, χαμηλότερα εισοδήματα και περιορισμένη πρόσβαση σε ΙΧ, όπως η Δυτική Αττική και η Δυτική Θεσσαλονίκη. Με την προσθήκη των νέων λεωφορείων, μειώνεται κατά 15% ο χρόνος αναμονής στις στάσεις και πυκνώνουν τα δρομολόγια που εξυπηρετούν το κοινό. Παράλληλα μειώνεται το λειτουργικό κόστος των δημόσιων αστικών συγκοινωνιών κατά 35 εκατ. ευρώ.

Επίσης, η λίστα περιλαμβάνει την αναβάθμιση 10 συρμών της γραμμής 1 του Μετρό (60 εκατ. ευρώ). Οι συγκεκριμένοι συρμοί που εξυπηρετούσαν την γραμμή 1 του Μετρό είναι παλαιάς τεχνολογίας, κατασκευασμένοι οι περισσότεροι το 1995 και πλέον παροπλισμένοι. Η διαγωνιστική διαδικασία για την ανακατασκευή των συρμών αναμένεται να ολοκληρωθεί σε λιγότερο από 12 μήνες από σήμερα. Με την υλοποίηση των εργασιών αναβάθμισης, ο μέσος χρόνος μεταξύ των δρομολογίων στη Γραμμή 1 αναμένεται να μειωθεί από τα 7,12 λεπτά σε 5,2 λεπτά.

Το έργο περιλαμβάνει την προσθήκη νέου εξοπλισμού και την αντικατάσταση ή αναβάθμιση παρωχημένων συστημάτων, με ιδιαίτερη έμφαση στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε συνδυασμό με την ενίσχυση της προσβασιμότητας και την εξυπηρέτηση ευάλωτων ομάδων χρηστών. Ειδικά για την εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία προβλέπεται η εγκατάσταση νέου εξοπλισμού προσβασιμότητας, όπως φορητές ράμπες, σήμανση υψηλής αντίθεσης, ειδικές θέσεις καθήμενων, συστήματα στερέωσης αμαξιδίων, προσαρμοσμένα συστήματα ηχητικών ανακοινώσεων που ρυθμίζονται ανάλογα με τα επίπεδα περιβαλλοντικού θορύβου.

Όσον αφορά στην αναβάθμιση των σταθμών της γραμμής 1 του Μετρό της Αθήνας (7 εκατ. ευρώ), η δράση στοχεύει στη διασφάλιση πλήρους προσβασιμότητας και στους 24 σταθμούς της Γραμμής 1 του Μετρό της Αθήνας. Σημειώνεται ότι οι σταθμοί της Γραμμής 1 είναι εν μέρει προσβάσιμοι για άτομα με αναπηρία, ωστόσο δεν ανταποκρίνονται πλήρως στα απαιτούµενα πρότυπα προσβασιµότητας και στερούνται της αναγκαίας υποδοµής.

Με την αναβάθμιση των σταθμών, στόχος είναι οι διαδρομές από άτομα με αναπηρία να αυξηθούν από περίπου 4.000 την ημέρα σε 10.000. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν βελτιώσεις στις αποβάθρες, στον φωτισμό, στις ράμπες και στις διαδρομές ατόμων με αναπηρία, καθώς και στις κυλιόμενες σκάλες, στους ανελκυστήρες, στις υπόγειες διαβάσεις, στους χώρους αναμονής και στα συστήματα πληροφόρησης επιβατών.

Όπως αναφέραμε και στην αρχή, ξεχωρίζει η προμήθεια 12 νέων συρμών για την εξυπηρέτηση των γραμμών 2 και 3 του Μετρό Αθηνών (210 εκατ. ευρώ). Ειδικότερα, θα χρηματοδοτηθεί η προμήθεια 12 νέων συρμών για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των Γραμμών 2 και 3. Οι νέοι συρμοί θα επιτρέψουν στη ΣΤΑΣΥ να βελτιώσει την αποδοτικότητα της συντήρησης του υλικού και να υποστηρίξει την επέκταση της γραμμής προς το Ίλιον (ο διαγωνισμός 550 εκατ. ευρώ είναι, ωστόσο, «παγωμένος»). Η διαγωνιστική διαδικασία για την προμήθεια των συρμών αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του επόμενου έτους, ενώ χάρη στους νέους συρμούς ο μέσος χρόνος μεταξύ των δρομολογίων στις Γραμμές 2 και 3 αναμένεται να μειωθεί στα 3 λεπτά και 45 δευτερόλεπτα.

Αναφορικά με την αναβάθμιση υποδομών προσβασιμότητας σε 33 σταθμούς του ΟΣΕ (50 εκατ. ευρώ), η παρέμβαση σχετίζεται με την αναβάθμιση υποδομών προσβασιμότητας σε 33 σιδηροδρομικούς σταθμούς του ΟΣΕ, με στόχο την ασφαλή, αυτόνομη και ανεμπόδιστη χρήση τους από άτομα με αναπηρία, άτομα με μειωμένη κινητικότητα, ηλικιωμένους και λοιπούς ευάλωτους χρήστες μεταφορών. Η επένδυση εκτιμάται ότι θα εξασφαλίζει έως και 815.000 προσβάσιμες διαδρομές ετησίως για ευάλωτους χρήστες μεταφορών, όπως άτοµα µε αναπηρία, άτοµα µε µειωµένη κινητικότητα, ηλικιωµένους και πολίτες σε περιοχές µε περιορισµένες εναλλακτικές µετακίνησης. Ο ΟΣΕ έχει ήδη ξεκινήσει την εκπόνηση μελετών για παρεμβάσεις προσβασιμότητας σε σιδηροδρομικούς σταθμούς. Η επένδυση περιλαμβάνει παρεμβάσεις αντίστοιχες με εκείνες που προβλέπονται για τους σταθμούς της Γραμμής 1 του Μετρό.

Η πρόταση περιλαμβάνει και την ψηφιακή χαρτογράφηση και καθοδήγηση σε όλους τους σταθμούς Μετρό Αθήνας και Θεσσαλονίκης (5,5 εκατ. ευρώ). Προβλέπεται η ανάπτυξη μιας εφαρμογής εσωτερικής πλοήγησης, με χρήση τεχνητής νοημοσύνης, η οποία θα παρέχει καθοδήγηση βήμα-προς-βήμα για όλους τους χρήστες, διασφαλίζοντας πλήρη προσβασιμότητα, στους 67 σταθμούς του Μετρό της Αθήνας, καθώς και στους 18 σταθμούς του Μετρό Θεσσαλονίκης. Το σύστημα αυτό βασίζεται στην επιτυχημένη πιλοτική εφαρμογή στον σταθμό Ακρόπολη το 2024, η οποία έλαβε ιδιαίτερα θετικά σχόλια από τους χρήστες και είχε υψηλό βαθμό χρηστικότητας. Μέσω του Ταμείου θα χρηματοδοτηθούν: (α) Η ανάπτυξη και προσαρμογή λογισμικού εσωτερικής πλοήγησης, προσαρμοσμένου σε διαφορετικά προφίλ αναπηρίας, (β) Η εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού, (γ) Η ενσωμάτωση στην υφιστάμενη υποδομή προσβασιμότητας.

Όσον αφορά στην ανάπτυξη υπηρεσιών «Μεταφορών Κατά Παραγγελία σε Αττική και Θεσσαλονίκη» (10,2 εκατ. ευρώ), πρόκειται για μια ευέλικτη υπηρεσία τοπικής συγκοινωνίας σε περιοχές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, στις οποίες η συμβατική συγκοινωνία δεν επαρκεί. Το μέτρο θα καλύψει περίπου 26.000 ευάλωτους κατοίκους στην Αττική και περίπου 18.500 στη Θεσσαλονίκη, εκ των οποίων περίπου 10.000 είναι άτομα με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα. Η υπηρεσία απευθύνεται κυρίως σε ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρία, μονογονεϊκές και πολύτεκνες οικογένειες και ανέργους. Θα υπάρχει δυνατότητα κράτησης της υπηρεσίας τηλεφωνικά ή μέσω εφαρμογής.

Το έργο για την ανάπτυξη υπηρεσιών «Μεταφορών Κατά Παραγγελία σε αγροτικές/ ημιαστικές περιοχές για εξυπηρέτηση ευάλωτων πολιτών» (44 εκατ. €), περιλαμβάνει την προμήθεια περίπου 100 ηλεκτρικών λεωφορείων πλήρως προσβάσιμων, για την εξυπηρέτηση 18 αγροτικών/ ημιαστικών περιοχών και τον αντίστοιχο εξοπλισμό φόρτισης. Επίσης περιλαμβάνεται μια εθνική πλατφόρμα που θα διαχειρίζεται σε πραγματικό χρόνο κρατήσεις, δρομολόγηση και συντονισμό του στόλου (mobile app + τηλεφωνικό κέντρο). Οι μετακινήσεις για συγκεκριμένες κατηγορίες πληθυσμού, όπως π.χ. άτομα με αναπηρία, άτομα άνω των 65 ετών, θα είναι δωρεάν και το κόστος θα καλύπτεται μέσω μηχανισμού, που θα αναπτυχθεί από το Υπουργείο Μεταφορών. Σε πλήρη ανάπτυξη η υπηρεσία αναμένεται να εξυπηρετεί 27.000 τακτικούς χρήστες το χρόνο. Το µέτρο θα συνοδευτεί από µεταρρύθµιση που θα αναγνωρίζει επισήμως τις µεταφορές κατά παραγγελία ως µορφή δηµόσιας µεταφοράς.

Ηλεκτροκίνηση – Προσβασιμότητα – Μικροκινητικότητα

Στον τομέα ηλεκτροκίνησης, καταγράφεται η εγκατάσταση Δημόσια Προσβάσιμων Σημείων Επαναφόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (135 εκατ. ευρώ). Προβλέπεται η ανάπτυξη 4.400 δημόσια προσβάσιμων σημείων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, σε περιοχές όπου σήμερα η αγορά δεν αναπτύσσει επαρκώς σχετικές υποδομές. Στόχος είναι να δομηθεί το δίκτυο φόρτισης, που χρειάζονται νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις, για να διευκολυνθεί η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση. Οι υποδομές θα είναι δημόσια προσβάσιμες και θα μπορούν να χρησιμοποιούνται από το σύνολο των πολιτών και των επιχειρήσεων.

Μια άλλη πρόταση περιλαμβάνει και την απόκτηση επαγγελματικών ηλεκτρικών οχημάτων, μέσω μίσθωσης ή αγοράς, από πολύ μικρές επιχειρήσεις (289 εκατ. ευρώ). Οι ωφελούμενες επιχειρήσεις θα επιδοτούνται επί του κόστους αγοράς ή μίσθωσης με: 40% για ΙΧ οχήματα και ελαφριά van, καθώς και για οχήματα άνω των 9 θέσεων (μεσαία van) και 30% για την αγορά βαρέων οχημάτων (λεωφορεία και φορτηγά). Επιδοτείται επιπλέον η εγκατάσταση φορτιστών για ιδιωτική χρήση στις επιχειρήσεις. Μέσω του μέτρου αναμένεται να ωφεληθούν περίπου 14.000 επιχειρήσεις για ΙΧ, ελαφρά – μεσαία van, καθώς και 1.000 επιχειρήσεις μεταφορών και logistics για φορτηγά. Παράδειγμα: Έστω εταιρία η οποία θέλει να αγοράσει δυο οχήματα, ένα ΙΧ και ένα ελαφρύ van, καθαρής αξίας 30.000€ και 50.000€ αντίστοιχα. Η εταιρία θα επιδοτηθεί με ποσοστό 40% και για τα δυο οχήματα, δηλαδή 32.000 €

Αναφορικά με την επιδότηση για αντικατάσταση συμβατικών ταξί με ηλεκτρικά (68 εκατ. ευρώ), προβλέπεται επιδότηση 20.000€ για την αλλαγή συμβατικού οχήματος με ηλεκτρικό. Σε πρώτη φάση παρέχεται στήριξη στους ιδιοκτήτες ταξί της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, προκειμένου να διευκολυνθεί η αντικατάσταση συμβατικών οχημάτων των οποίων λήγει ο χρόνος ζωής με ηλεκτρικά οχήματα κατ’ εφαρμογή του Κλιματικού Νόμου και στην συνέχεια το μέτρο θα ενεργοποιηθεί σε όλη την Επικράτεια. Προβλέπεται άμεση πρόσβαση στο ποσό της επιδότησης χωρίς να παρεμβάλλονται χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες. Το ύψος της επιδότησης για προσβάσιμα σε άτομα με αναπηρία ΕΔΧ ΤΑΞΙ, θα είναι αυξημένο (29.000€).

Σε σχέση με το Κοινωνικό Leasing (174 εκατ. ευρώ), ευάλωτα νοικοκυριά θα επιδοτούνται για να μισθώνουν ηλεκτρικά αυτοκίνητα με χαμηλό μίσθωμα, έως 150 ευρώ το μήνα (επιλέξιµος και ο ΦΠΑ). Στο πρόγραμμα προβλέπεται να ενταχθούν 12.500 μεταφορικά ευάλωτα νοικοκυριά. Προβλέπεται μέση επιδότηση 13.000 € ανά δικαιούχο (με προσαύξηση 2.000 ευρώ για άτομα με αναπηρία) για 4 έτη μίσθωσης, συν 500 ευρώ για την αγορά οικιακού φορτιστή. Ο ωφελούμενος θα επιλέγει τo μοντέλο ηλεκτρικού αυτοκινήτου που προτιμά, από μια δημόσια αναρτημένη λίστα επιλέξιμων μοντέλων, που θα είναι τα πιο φθηνά ηλεκτρικά μοντέλα, που κυκλοφορούν. Παράδειγμα: Έστω ότι ένας ωφελούμενος επιλέγει ένα όχημα, το οποίο έχει συνολικό μίσθωμα 20.000€ για 4 χρόνια. Θα λάβει συνολικά 13.000€ + 500€ για οικιακό φορτιστή. Δηλαδή θα πληρώσει στην 4ετία 7.000€ ή 145 ευρώ το μήνα.

Επίσης, υπάρχει πρόταση για 100% επιδότηση για ατομικά μέσα μετακίνησης Ατόμων με Αναπηρία (51 εκατ. ευρώ). Το μέτρο προβλέπει 100% επιδότηση για την απόκτηση ηλεκτρικών αμαξιδίων, mobility scooters και hand bikes για 13.200 άτομα με αναπηρία, καθώς και για τετραπληγικά ή παραπληγικά άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Δικαιούχοι θα είναι τόσο ασφαλισμένοι όσο και ανασφάλιστοι πολίτες. Έτσι, η παρέμβαση καλύπτει ένα υπαρκτό χρηματοδοτικό κενό: σήμερα ο υφιστάμενος μηχανισμός αποζημίωσης συχνά αφήνει σημαντικό κόστος στα νοικοκυριά, ενώ για ανασφάλιστους συμπολίτες μας δεν υπάρχει αντίστοιχη πρόβλεψη. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί μέσω ΟΠΕΚΑ σε διασύνδεση με ΕΟΠΥΥ, με επιλογή των οχημάτων από λίστα συμβεβλημένων προμηθευτών.

Προβλέπονται επίσης υποδομές Ποδηλατοδρόμων και πεζών (93 εκατ. ευρώ). Θα υλοποιηθούν 12 έργα σε πόλεις όλης της χώρας για την ανάπτυξη ενός δικτύου ποδηλατοδρόμων και πεζοδρομίων, μήκους τουλάχιστον 76,8 χλμ., καθώς και παρεμβάσεις μικροκινητικότητας γύρω από 10 σταθμούς του Μετρό Θεσσαλονίκης. Οι παρεμβάσεις εστιάζουν σε περιοχές με μεταφορική και οικονομική ευαλωτότητα, χαμηλά εισοδήματα και ανεπαρκή κάλυψη από δημόσιες συγκοινωνίες, ώστε η βιώσιμη μετακίνηση να γίνει πιο προσιτή σε όσους τη χρειάζονται περισσότερο. Το μέτρο δεν αφορά μόνο την κατασκευή νέων ποδηλατοδρόμων, αλλά και πλατύτερα και ασφαλέστερα πεζοδρόμια, αναβάθμιση του φωτισμού, ασφαλείς διαβάσεις, θέσεις στάθμευσης ποδηλάτων. Έργα θα γίνουν μεταξύ άλλων σε: Αγρίνιο (12,4 χλμ.), Ιωάννινα (12 χλμ.), Αλεξανδρούπολη (10,6 χλμ.) και διασύνδεση των πανεπιστημίων στην Αθήνα (9,7 χλμ.).

Με την δράση «ΑΤΗΕΝS MOVE – Δημοτική Συγκοινωνία» (11,2 εκατ. ευρώ), ο Δήμος Αθηναίων δημιουργεί 4 νέες γραμμές δημοτικής συγκοινωνίας (Νέος Κόσμος–Πετράλωνα–Κεραμεικός / Κάτω Πατήσια-Σεπόλια-Κεραμεικός /Προμπονά-Άνω Πατήσια-Κυψέλη / Αττική-Κυψέλη), ώστε να καλυφθούν κενά τοπικής μετακίνησης και να εξυπηρετούνται περιοχές με οικονομική και μεταφορική ευαλωτότητα. Οι γραμμές θα λειτουργούν συμπληρωματικά με τον ΟΑΣΑ και το Μετρό. Η επένδυση περιλαμβάνει την αγορά 17 ηλεκτρικών λεωφορείων, υποδομές φόρτισης και αναβάθμιση στάσεων με πρόβλεψη πλήρους προσβασιμότητας.

Προβλέπεται, επίσης, η κάλυψη αναγκών μεταφοράς μαθητών με αναπηρία σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη & ορεινές και νησιωτικές περιοχές (219 εκατ. ευρώ). Το μέτρο βελτιώνει σημαντικά το υφιστάμενο σύστημα μεταφοράς, καθώς διασφαλίζει ότι χιλιάδες μαθητές με αναπηρία θα μπορούν να πηγαίνουν στο σχολείο τους με ασφάλεια, μειώνοντας ταυτόχρονα την πίεση στις οικογένειές τους. Η επένδυση αναμένεται να καλύψει περίπου το 70% των εθνικών αναγκών μεταφοράς μαθητών με αναπηρία δηλαδή περίπου 11.000 μαθητών. Η δράση θα υλοποιηθεί κυρίως σε περιοχές της Αττικής και της Θεσσαλονίκης και θα επεκταθεί σταδιακά, με προτεραιότητα σε νησιωτικές, ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με χαμηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ (π.χ. Ήπειρος, Δυτική Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία-Θράκη). Προβλέπεται η προμήθεια ηλεκτρικών ή υβριδικών οχημάτων, ειδικά διαμορφωμένων για τη μεταφορά ατόμων με αναπηρία, η εγκατάσταση σημείων φόρτισης σε σχολεία ή δημοτικούς χώρους, ενώ θα καλύπτεται το κόστος λειτουργίας και η ανάπτυξη ψηφιακής πλατφόρμας για την παρακολούθηση των οχημάτων.