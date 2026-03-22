Εκλογικό-θρίλερ-στη-Σλοβενία:-Ο-φιλελεύθερος-Γκολόμπ-απέναντι-τον-φιλοτραμπικό-Γιάνσα

Οι Σλοβένοι προσέρχονται σήμερα στις κάλπες για τις βουλευτικές εκλογές, οι οποίες αναμένεται να είναι μια αμφίρροπη αναμέτρηση μεταξύ του φιλελεύθερου πρωθυπουργού Ρόμπερτ Γκολόμπ και του υπερσυντηρητικού προκατόχου του, Γιάνες Γιάνσα.

Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις προέβλεπαν μάχη στήθος με στήθος μεταξύ του Κινήματος Ελευθερίας (GS) του Γκολόμπ και του Σλοβενικού Δημοκρατικού Κόμματος (SDS) του Γιάνσα, που φιλοδοξεί να επιστρέψει στην εξουσία.

Ο 57χρονος Γκολόμπ κατάφερε να ψαλιδίσει τη διαφορά που χώριζε το κόμμα του από το SDS χάρη σε φιλολαϊκά μέτρα, όπως η αύξηση των συντάξεων, αλλά και λόγω των διεθνών εξελίξεων, όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος Άλι Ζέρντιν της εφημερίδας Delo. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή προσέφερε ένα «ευρύ πεδίο κριτικής» στα κόμματα της αριστεράς, ενώ οι δεσμοί του Γιάνσα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ τον υποχρέωσαν να παραμείνει στο περιθώριο.

Οι τελευταίες ημέρες της προεκλογικής εκστρατείας σημαδεύτηκαν επίσης από σκάνδαλο υποκλοπών, στο επίκεντρο του οποίου βρίσκεται η ισραηλινή εταιρεία πληροφοριών Black Cube που φέρεται να κρύβεται πίσω από τη διαρροή βίντεο που υποδηλώνουν διαφθορά στους κόλπους της κυβέρνησης.

Επί των ημερών του Ρόμπερτ Γκολόμπ στην εξουσία, η Σλοβενία έγινε μια από τις λιγοστές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που χαρακτήρισαν «γενοκτονία» τον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα. Ο δημοσιογράφος Ούρος Έσιχ της εφημερίδας Delo επισημαίνει πως η ανατροπή στην εξωτερική πολιτική της Σλοβενίας θα εξυπηρετούσε τα συμφέροντα του Ισραήλ.

O Γιάνες Γιάνσα παραδέχθηκε πως συναντήθηκε με στέλεχος της Black Cube, αλλά αρνήθηκε οποιαδήποτε ανάμειξη στη διαρροή των επίμαχων βίντεο. «Ο σλοβένος πολίτης πρέπει να έχει προτεραιότητα, όχι η Παλαιστίνη ούτε οι παράτυποι μετανάστες», δήλωσε στη διάρκεια τηλεοπτικού ντιμπέιτ με τον Γκολόμπ το βράδυ της Παρασκευής.

Ανελεύθερη στροφή

Σε περίπτωση νίκης του 67χρονου Γιάνες Γιάνσα, πολιτικοί αναλυτές προβλέπουν μια ανελεύθερη στροφή στη χώρα των 2,1 εκατομμυρίων κατοίκων – πρώην γιουγκοσλαβική δημοκρατία και μέλος της ΕΕ από το 2004 – με φόντο τον αυξανόμενο εθνικισμό στην Ευρώπη.

Σύμμαχος του Oύγγρου πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν, ο Γιάνσα έχει αγωνιστεί για την επιστροφή στις «σλοβενικές αξίες» – όπως π.χ. η «παραδοσιακή οικογένεια» – και έχει υποσχεθεί να σταματήσει τη ροή δημοσίων κεφαλαίων προς ορισμένες μη κυβερνητικές οργανώσεις.

Κατά τη διάρκεια της τρίτης θητείας του (2020-2022) είχε συγκρουστεί κατ’ επανάληψη με την ΕΕ και είχε προσπαθήσει να φιμώσει τα επικριτικά μέσα ενημέρωσης. Ο χειρισμός της πανδημίας Covid-19, ο οποίος θεωρήθηκε αυταρχικός, έβγαλε δεκάδες χιλιάδες πολίτες στους δρόμους και οδήγησε στη σαρωτική επικράτηση του Γκολόμπ στις εκλογές.

Επικεφαλής ενός κεντροαριστερού συνασπισμού, ο Ρόμπερτ Γκολόμπ ακολούθησε ένα πρόγραμμα επικεντρωμένο στην κοινωνική ένταξη, νομιμοποίησε τον γάμο μεταξύ ομόφυλων ζευγαριών και κατοχύρωσε το δικαίωμά τους στην τεκνοθεσία.

Στη διεθνή σκηνή, ο Γκολόμπ επέκρινε έντονα τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία – ένα από τα ελάχιστα ζητήματα όπου διαπιστώθηκε σύγκλιση απόψεων με τον Γιάνσα – και τις αμερικανικές φιλοδοξίες για τη Γροιλανδία.

Η τελευταία δημοσκόπηση για λογαριασμό του δικτύου POP TV, έδινε στο GS του Γκολόμπ 27,8% και στο SDS του Γιάνσα 27,7%. Καμιά από τις δύο παρατάξεις δεν προβλέπεται να εξασφαλίσει την πολυπόθητη κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Τα εκλογικά τμήματα ανοίγουν στις 07:00 (τοπική ώρα, 08:00 στην Ελλάδα) και θα κλείσουν στις 19:00 (τοπική ώρα, 20:00 στην Ελλάδα).