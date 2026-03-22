«Επιταχυντής» ο πόλεμος στον κλάδο των τροφίμων – Έρχονται νέα deals

Συνέχεια συγκέντρωσης στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών παρά την αβεβαιότητα που γεννά η κρίση στη Μέση Ανατολή. Κλειδί οι συνέργειες.

«Άμυνες» απέναντι στη διεθνή αβεβαιότητα, κόντρα στις ανησυχίες που γεννά η έκρυθμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή, «χτίζει» ο εγχώριος κλάδος τροφίμων και ποτών, ένας από τους πιο σημαντικούς τομείς της ελληνικής επιχειρηματικότητας αλλά και ένας κρίσιμος συνδετικός κρίκος για την επισιτιστική ασφάλεια.

Και μπορεί η ορατότητα του επιχειρείν να είναι περιορισμένη μέσα σε αυτό το ρευστό διεθνές περιβάλλον, ωστόσο η βιομηχανία τροφίμων συνεχίζει να υλοποιεί με σύνεση και προσοχή τα επιχειρηματικά της πλάνα, επιχειρώντας να «ξορκίσει» τον εφιάλτη του πολέμου.

Στον πυρήνα του σχεδιασμού της επόμενης ημέρας βρίσκονται ακόμη περισσότερες επιχειρηματικές συμφωνίες, καθώς η νέα τάξη πραγμάτων καθιστά πιο επιτακτική από ποτέ την επίτευξη συνεργειών απέναντι στη διεθνή «θύελλα».

Μονόδρομος η συγκέντρωση δυνάμεων

Μιλώντας σε εκπροσώπους του Τύπου πριν από μερικά 24ωρα ο εκτελεστικός πρόεδρος του SMERemediumCap, Νίκος Καραμούζης χαρακτήρισε μονόδρομο τις εξαγορές και συγχωνεύσεις στην ελληνική αγορά.

«Η ελληνική αγορά μικραίνει και εάν δεν κάνεις εξαγορές σε 5 – 8 χρόνια δεν θα έχεις καλή προοπτική. Η χώρα χρειάζεται μεγαλύτερα και ισχυρότερα επενδυτικά σχήματα για να μπορέσει να αντέξει τον ανταγωνισμό, να γίνει εξωστρεφής, να κάνει τις απαραίτητες επενδύσεις, να προσελκύσει στελέχη που είναι απαραίτητα σε όλα τα επίπεδα και να αφιερώσει και πόρους στην καινοτομία και σε νέα προϊόντα που αναπτύσσουν τη νέα δυναμική», τόνισε o κ. Kαραμούζης που χτίζει μεθοδικά και βήμα βήμα έναν νέο όμιλο τροφίμων.

Ο όμιλος τροφίμων που φέρει την επενδυτική υπογραφή του SMERC περιλαμβάνει τις εταιρείες ελαιόλαδου Λατζιμάς, Lasitia και Olympian Green, τις εταιρείες οσπρίων και ρυζιού Άροσις και Γης Βοΐου, καθώς και την εταιρεία Organic 3S που εξειδικεύεται στην παραγωγή υγιεινών δημητριακών προϊόντων.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, το SMERC αναμένεται να προχωρήσει άμεσα και σε δύο νέες εξαγορές. Και οι δύο εταιρείες αφορούν στον κλάδο τροφίμων και ποτών, με την πρώτη να εκτιμάται πως θα «κλειδώσει» μέσα στις επόμενες 7-10 ημέρες και τη δεύτερη το αμέσως επόμενο διάστημα.

Όπως άλλωστε επιβεβαιώνει και η πρόσφατη μελέτη της PwC Ελλάδας «Εξαγορές και Συγχωνεύσεις επιχειρήσεων στην Ελλάδα το 2025» που παρουσιάστηκε πριν από μερικά 24ωρα, ο κλάδος τροφίμων και ποτών αναμένεται να συνεχίσει να προσελκύει το ενδιαφέρον των επενδυτών και το 2026, αλλά και να πρωταγωνιστήσει στα deals, από κοινού με τον τραπεζικό και ασφαλιστικό κλάδο, την ενέργεια και τις ΑΠΕ.

«Δεν έχουμε δει καμία στασιμότητα στις συζητήσεις για κάποια συναλλαγή. Υπάρχει ανησυχία αλλά καμία εξαγορά και καμία συγχώνευση δεν έχει ακυρωθεί, όπως είχαμε δει σε παλαιότερους κύκλους κρίσεων. Δεν ξέρουμε βέβαια τι μπορεί να γίνει στο μέλλον. Αυτό θα εξαρτηθεί από τη διάρκεια του πολέμου», εξηγούσαν χαρακτηριστικά στους εκπροσώπους του Τύπου ο Θανάσης Πανόπουλος, Partner, Deals & Strategy Leader της PwC Ελλάδας και ο Γιώργος Μακρυπίδης, Partner, Head of Deals της PwC Ελλάδας.

Υπενθυμίζεται ότι για τον κλάδο των τροφίμων και ποτών, το 2025 αποτέλεσε την πιο ενεργή χρονιά της τελευταίας πενταετίας, όσον αφορά στον αριθμό των συναλλαγών, ενώ σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον παρατηρείται στους υπο-κλάδους της αρτοποιίας, των ποτών και των γαλακτοκομικών. Συνολικά, το 2025 πραγματοποιήθηκαν 19 συναλλαγές αξίας 0,8 δισ. ευρώ στον χώρο των τροφίμων, με το 42% της αξίας τους να προέρχεται από Private Equity. Η δε μέση αξία των συναλλαγών εκτιμάται στα 40 εκατ. ευρώ.

Τα deals του 2026 στα τρόφιμα

Avramar

Ήδη, στα πρώτα deals της βιομηχανίας τροφίμων για το 2026 εμπλέκονται ηχηρά ονόματα και ισχυροί «παίκτες» του χώρου.

Μόλις πριν από μερικές ώρες έγινε γνωστό ότι υπάρχει προκαταρκτική συμφωνία της καναδικής Cooke για την απόκτηση των δανειακών υποχρεώσεων της Avramar Ελλάδας, σε μια εξέλιξη που αφορά στον ισχυρότερο «παίκτη» της εγχώριας ιχθυοκαλλιέργειας και βάζει τέλος σε ένα από τα μεγαλύτερα επιχειρηματικά σήριαλ των τελευταίων ετών.

Κατά τις πληροφορίες, το τίμημα των Καναδών της Cooke για την εξαγορά των δανείων της Avramar Greece εκτιμάται πέριξ των 200 εκατ. ευρώ. Το τίμημα θα πρέπει να καταβληθεί σε ορίζοντα 4 μηνών, ήτοι 120 ημερών. Η δανειακή έκθεση της Avramar ξεπερνά τα 400 εκατ. ευρώ. Υπενθυμίζεται εδώ ότι η Cooke Aquaculture, ένας από τους μεγαλύτερους «παίκτες» του κλάδου της ιχθυοκαλλιέργειας παγκοσμίως, επιχείρησε τους τελευταίους μήνες με κάθε τρόπο να αποκτήσει την Avramar Greece, ενώ κίνηση ματ θεωρήθηκε η απόφαση να προχωρήσει στην εξαγορά της Avramar Seafood SL, ήτοι της μητρικής εταιρείας του ομίλου στην Ισπανία.

Η Avramar Greece βρέθηκε ένα βήμα πιο κοντά στην «αγκαλιά» των Καναδών όταν τέθηκε εκτός κάδρου η αραβικών συμφερόντων Aqua Bridge. Η Aqua Bridge είχε αναδειχθεί λίγο πριν τα τέλη του 2024 προτιμητέος επενδυτής στον διαγωνισμό που είχε «τρέξει» η Deloitte για την Avramar, ενώ τον περασμένο Φεβρουάριο είχε προχωρήσει στην υπογραφή συμφωνίας με τις πιστώτριες τράπεζες για την απόκτηση των δανείων και των ενέχυρων των μετοχών της Avramar, έναντι τιμήματος 230 εκατ. ευρώ περίπου. Ωστόσο, η Aqua Bridge βρέθηκε εκτός κάδρου όταν δεν προχώρησε, ως όφειλε, στην κατάθεση της εγγυητικής επιστολής που όριζε η συμφωνία που είχε υπογραφεί με τις τράπεζες. Από το περασμένο Φθινόπωρο μέχρι και πρόσφατα, Cooke και Aqua Bridge «κονταροχτυπήθηκαν» αρκετές φορές για την απόκτηση της Avramar Greece, καταθέτοντας τη μια ελκυστική προσφορά μετά την άλλη.

«Φτάσαμε επιτέλους στο τέλος της ιστορίας», σχολίαζαν στο - πηγές με γνώση των διαδικασιών. Σύμφωνα δε με τις ίδιες πηγές, στην τρέχουσα συγκυρία η εταιρεία βρίσκεται σε καλή κατάσταση, ωστόσο μένει να φανεί τι θα περιλαμβάνει ο στρατηγικός σχεδιασμός και το επιχειρησιακό πλάνο των Καναδών για το μέλλον της Avramar.

3P SALADS

Στα μέσα Φεβρουαρίου 2026 ολοκληρώθηκε η εξαγορά του 70% των μετοχών της 3P SALADS από την Αμβροσία, θυγατρική του ομίλου Bespoke SGA Holdings, συμφερόντων του επιχειρηματία και προέδρου του ΣΕΒ, Σπύρου Θεοδωρόπουλου.

Η συμφωνία αυτή αποτελεί σημαντικό ορόσημο για τη στρατηγική ανάπτυξη των δύο εταιρειών, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας τους στις αγορές όπου δραστηριοποιούνται, δημιουργώντας προστιθέμενη αξία για τους εργαζόμενους, τους συνεργάτες και τους καταναλωτές. Η 3P Salads συγκαταλέγεται στις πλέον δυναμικές εταιρείες του κλάδου τροφίμων, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στην τροφοδοσία επιχειρήσεων HO.RE.CA. σε όλη την Ελλάδα, προσφέροντας πλούσια γκάμα αλειφόμενων σαλατών, sauces και dressings, ενώ η απόκτησή της ενισχύει την ήδη επιτυχημένη παρουσία της Αμβροσία στον κλάδο των έτοιμων τροφίμων.

Μέτοχοι της 3P Salads με έδρα την Καρδίτσα είναι οι κ. κ. Ιωάννης Πουρδαλάς και Σωτήρης Καλιάφας και οι οποίοι παραμένουν στη διοίκηση της εταιρείας.

Φάρμα Κουκάκη

Το πρώτο deal της βιομηχανίας τροφίμων για το 2026 προήλθε από τον κλάδο του γάλακτος. Ο λόγος για το deal μεταξύ της Φάρμα Κουκάκη και της EOS Capital Partners, συμφερόντων του Απόστολου Ταμβακάκη, που αλλάζει τα δεδομένα τόσο για την ιστορική εταιρεία από το Κιλκίς όσο και για το σύνολο του κλάδου της εγχώριας γαλακτοβιομηχανίας.

Όπως επισημοποιήθηκε στις 20 Ιανουαρίου 2026, EOS Capital Partners και Φάρμα Κουκάκη ανακοίνωσαν την ολοκλήρωση στρατηγικής συμφωνίας, για την είσοδο του EOS Hellenic Renaissance Fund II (EHRF II) με πλειοψηφικό ποσοστό στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός νέου κύκλου ανάπτυξης για αυτήν. Η επένδυση αφορά κατά πληροφορίες στην απόκτηση του 67% της Φάρμα Κουκάκη από το Renaissance Fund II, με το υπόλοιπο 33% να μένει στα χέρια του ιδρυτή της εταιρείας, Αθανασίου Κουκάκη.

Η Φάρμα Κουκάκη, με έδρα το Κιλκίς, αποτελεί μία από τις πλέον δυναμικές ελληνικές εταιρείες γαλακτοκομικών προϊόντων και διαθέτει ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων, από γάλα και στραγγιστό γιαούρτι, επιδόρπια, κεφίρ, φυσικούς χυμούς, σνακ, μέχρι τυροκομικά και βούτυρο. Ο τζίρος της εταιρείας εκτιμάται ότι έκλεισε πάνω από τα 57 εκατ. ευρώ το 2025. Οι εξαγωγές αποτελούν το 20% του τζίρου της Φάρμα Κουκάκη, με τα προϊόντα της να εξάγονται σε περισσότερες από 30 χώρες και με διαρκώς αυξανόμενη τάση τα τελευταία χρόνια.

Στο επίκεντρο δε της συνεργασίας με την EOS Capital Partners βρίσκεται η υλοποίηση ενός πενταετούς επενδυτικού πλάνου άνω των 20 εκατ. ευρώ, με στόχο την περαιτέρω ενδυνάμωση της επιτυχημένης παρουσίας της εταιρείας στην εγχώρια αγορά, την ενίσχυση και υποστήριξη της αυξανόμενης ζήτησης στις αγορές του εξωτερικού όπου εξάγονται τα προϊόντα της Φάρμα Κουκάκη (Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Ασία), την κατασκευή νέων, σύγχρονων παραγωγικών εγκαταστάσεων και την αξιοποίηση των σύγχρονων τάσεων στη διεθνή αγορά γαλακτοκομικών.

Το νέο επενδυτικό πλάνο προβλέπει σημαντικές επενδύσεις σε τεχνολογικό εκσυγχρονισμό, αύξηση παραγωγικής δυναμικότητας και δημιουργία νέων προϊόντων με στόχο την ισχυρή ανάπτυξη των μεγεθών σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα. Η επένδυση στη Φάρμα Κουκάκη εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική της EOS Capital για στήριξη δυναμικών ελληνικών επιχειρήσεων με εξαγωγικές προοπτικές και είναι μια από τις μεγαλύτερες μέχρι σήμερα επενδύσεις της. Ο δε κλάδος των τροφίμων συγκεντρώνει εδώ και καιρό το επενδυτικό ενδιαφέρον της EOS Capital Partners, ενώ σύμφωνα με τους καλά γνωρίζοντες τα της αγοράς οι επενδύσεις του fund στη βιομηχανία τροφίμων θα συνεχιστούν.

Coca‑Cola Beverages Africa

Το mega deal ωστόσο που αναμένεται στον κλάδο τροφίμων και ποτών είναι η εξαγορά του 75% της Coca‑Cola Beverages Africa από την Coca‑Cola HBC σε μία από τις μεγαλύτερες διεθνείς συναλλαγές του κλάδου.

Υπενθυμίζεται εδώ ότι στις 21 Οκτωβρίου 2025 η Coca-Cola HBC ανακοίνωσε την εξαγορά του 75% της Coca-Cola Beverages Africa από τις The Coca-Cola Company και Gutsche Family Investments, έναντι συνολικού τιμήματος 2,6 δισ. δολαρίων.

Η εξαγορά χρηματοδοτείται μέσω νέου εργαλείου bridge financing και μετοχών της Coca-Cola HBC ενώ ο σχεδιασμός περιλαμβάνει την πλήρη εξαγορά του 100% της αφρικανικής θυγατρικής εντός περιόδου έξι ετών από την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Η εξαγορά μαμούθ ύψους 2,6 δισ. δολαρίων αναμένεται να οδηγήσει σε έναν πανίσχυρο όμιλο με παρουσία σε 43 αγορές σε Ευρώπη και Αφρική και εκτιμώμενα έσοδα άνω των 14 δισ. Ο νέος όμιλος θα καταστεί ο μεγαλύτερος εμφιαλωτής της αφρικανικής ηπείρου και θα εξυπηρετεί έναν πληθυσμό άνω των 1,2 δισεκατομμυρίων ανθρώπων, καλύπτοντας από κοινού τις ανάγκες άνω του 50% του πληθυσμού της Αφρικής.

Το χρονοδιάγραμμα προβλέπει ολοκλήρωση της απόκτησης του 75% της Coca-Cola Beverages Africa έως το τέλος του 2026.

Να σημειωθεί, δε, εδώ ότι η Coca-Cola HBC σχεδιάζει να προχωρήσει σε δευτερογενή εισαγωγή στο Χρηματιστήριο του Γιοχάνεσμπουργκ.