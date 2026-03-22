Η-αξία-μιας-σταγόνας:-Γιατί-το-νερό-γίνεται-στρατηγικός-πόρος-για-την-οικονομία-και-τις-επενδύσεις

Το νερό είχε πάντα αξία για την οικονομία και την παραγωγή αλλά η κλιματική αλλαγή το μετατρέπει πλέον σε καθοριστικό όριο και προϋπόθεση ανάπτυξης

Το νερό είναι ίσως ο μόνος κρίσιμος πόρος που για δεκαετίες έμενε οικονομικά υποτιμημένος, ακριβώς επειδή θεωρούνταν αυτονόητος. Δεν διαπραγματεύεται στα διεθνή χρηματιστήρια όπως το πετρέλαιο, δεν καθορίζει καθημερινά τους τίτλους όπως το φυσικό αέριο και σπάνια αντιμετωπίζεται ως άμεση απειλή όσο συνεχίζει να ρέει άφθονο από τις βρύσες και τα δίκτυα. Κι όμως, πίσω από αυτή την αίσθηση αφθονίας, το νερό αναδεικνύεται όλο και πιο καθαρά σε παράγοντα οικονομικής σταθερότητας, επενδυτικής ελκυστικότητας και παραγωγικής αντοχής. Το νερό μετατρέπεται σε οικονομικό συντελεστή και εξελίσσεται σε στρατηγικό μέγεθος για ολόκληρες περιφέρειες και κλάδους.

Σε αυτή τη μετάβαση, οι υποδομές ύδρευσης και διαχείρισης νερού αποκτούν κεντρικό ρόλο. Και στην ελληνική πραγματικότητα, η συζήτηση αυτή ξεκινά από τον βασικό πυλώνα του συστήματος: την ΕΥΔΑΠ. Γιατί όσο κι αν οι επενδύσεις συνδέονται με όλους τους τομείς της οικονομίας, στην πράξη ξεκινούν από το ίδιο το νερό: από τη διαθεσιμότητα, την ποιότητα και την ασφάλεια που εξασφαλίζουν οι επενδύσεις στον πολύτιμο αυτό πόρο.

Οι επενδύσεις ξεκινούν από τη βρύση (και πριν από αυτήν)

Καμία σοβαρή επένδυση δεν ξεκινά πραγματικά χωρίς νερό, ακόμη κι αν αυτό σπάνια αναγράφεται στον τίτλο μιας επιχειρηματικής ανακοίνωσης. Μπορεί να μην εμφανίζεται στα headlines, αλλά βρίσκεται πάντα στα τεχνικά σχέδια, στις μελέτες σκοπιμότητας, στις αδειοδοτήσεις και στους υπολογισμούς λειτουργικού κόστους. Ένα data center χρειάζεται μεγάλες ποσότητες νερού ή προηγμένα συστήματα ψύξης για να διατηρεί σταθερή θερμοκρασία στα συστήματά του. Μια βιομηχανική εγκατάσταση το χρειάζεται για παραγωγή, καθαρισμό, ψύξη και επεξεργασία. Ένα logistics hub, μια τουριστική μονάδα ή μια νέα μονάδα τροφίμων εξαρτώνται από την επάρκεια και την αξιοπιστία της υδροδότησης.

Σε αυτό το πλαίσιο, η διαθεσιμότητα νερού δεν επηρεάζει απλώς την αποδοτικότητα μιας επένδυσης. Επηρεάζει την ίδια την απόφαση να υλοποιηθεί. Αυτό εξηγεί γιατί το νερό περνά πλέον από την κατηγορία των «υποδομών κοινής ωφέλειας» στην κατηγορία των παραγόντων due diligence. Και γι’ αυτό, η αξιοπιστία των δικτύων και η ικανότητα διαχείρισης πόρων, όπως αυτή που καλείται να διασφαλίσει η ΕΥΔΑΠ, γίνεται σιωπηλά αλλά καθοριστικά επενδυτικό κριτήριο. Πώς όμως το νερό συνδέεται με όλους τους νευραλγικούς κλάδους της οικονομίας;

Τουρισμός: Η ανάπτυξη που μετριέται σε κυβικά νερού

Ο τουρισμός πουλάει εμπειρία, άνεση και φιλοξενία, αλλά στην πράξη καταναλώνει μεγάλες ποσότητες πόρων, με το νερό να είναι από τους πιο κρίσιμους. Κάθε ξενοδοχειακή μονάδα είναι μια μικρή οικονομία νερού: δωμάτια, πλυντήρια, πισίνες, spa, εστίαση, άρδευση και καθημερινές λειτουργίες που αυξάνονται εκθετικά σε περιόδους αιχμής. Και όλα αυτά λειτουργούν εντατικά ακριβώς όταν οι φυσικοί πόροι πιέζονται περισσότερο, δηλαδή τους καλοκαιρινούς μήνες.

Σε νησιά και τουριστικές περιοχές, το νερό δεν είναι απλώς υποδομή. Είναι το πραγματικό όριο της ανάπτυξης. Το ερώτημα «πόσους επισκέπτες μπορείς να δεχτείς» δεν απαντάται μόνο με νέες κλίνες, αλλά και με κυβικά διαθέσιμου νερού. Και όσο αυξάνεται η ζήτηση, τόσο ενισχύεται η ανάγκη για αξιόπιστα δίκτυα και επενδύσεις που θα διασφαλίζουν επάρκεια και ποιότητα.

Αγροδιατροφή: Το νερό ως “πρώτη ύλη” της οικονομίας

Πριν φτάσει στο πιάτο, το φαγητό έχει ήδη περάσει από το νερό. Η γεωργία είναι, στην ουσία, μια διαδικασία μετατροπής νερού σε παραγωγή, γεγονός που την καθιστά τον μεγαλύτερο καταναλωτή υδάτινων πόρων στην Ελλάδα. Περίπου το 80% των απολήψεων νερού κατευθύνεται στη γεωργία, γεγονός που αποτυπώνει το πόσο άμεσα συνδέεται η διαθεσιμότητα νερού με την αγροτική παραγωγή.

Όταν το νερό περιορίζεται, περιορίζονται οι αποδόσεις, αυξάνονται τα κόστη και η πίεση μεταφέρεται σε ολόκληρη την αλυσίδα: από τον παραγωγό στον καταναλωτή. Αυτό μεταφράζεται σε αυξημένες τιμές τροφίμων, πιέσεις στον πληθωρισμό και μείωση της αγοραστικής δύναμης. Το νερό, χωρίς να φαίνεται, βρίσκεται πίσω από κάθε ράφι της οικονομίας τροφίμων.

Βιομηχανία: Η αθέατη εξάρτηση

Η βιομηχανία δεν μιλά συχνά για το νερό, αλλά δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς αυτό. Από τα τρόφιμα και τα ποτά έως τα φάρμακα και τα υλικά, το νερό αποτελεί βασικό μέρος της παραγωγικής διαδικασίας. Χρησιμοποιείται για ψύξη, καθαρισμό, επεξεργασία και μεταφορά.

Όταν περιορίζεται, η παραγωγή γίνεται πιο ακριβή, είτε λόγω επενδύσεων σε νέες τεχνολογίες είτε λόγω αυξημένων λειτουργικών δαπανών. Και όταν αυξάνεται το κόστος παραγωγής, επηρεάζεται η ανταγωνιστικότητα. Το νερό, έτσι, μετατρέπεται από τεχνική λεπτομέρεια σε παράγοντα βιομηχανικής στρατηγικής.

Ενέργεια: Η κρυφή εξίσωση

Το νερό και η ενέργεια συνδέονται στενά. Για να φτάσει το νερό στη βρύση απαιτείται άντληση, μεταφορά και επεξεργασία, διαδικασίες που καταναλώνουν ενέργεια. Ταυτόχρονα, πολλές μορφές παραγωγής ενέργειας απαιτούν νερό.

Αυτό δημιουργεί έναν κύκλο αλληλεξάρτησης. Όταν αυξάνεται το ενεργειακό κόστος, αυξάνεται και το κόστος νερού. Και όταν πιέζεται το νερό, μπορεί να επηρεαστεί και η ενεργειακή παραγωγή. Η σχέση αυτή καθιστά το νερό κρίσιμο κρίκο στο συνολικό κόστος της οικονομίας.

Ακίνητα: Η αξία που δεν φαίνεται στους τίτλους

Η αξία ενός ακινήτου δεν εξαρτάται μόνο από την τοποθεσία του, αλλά και από τις υποδομές που το στηρίζουν. Το νερό είναι μία από αυτές, καθοριστικά αλλά αθόρυβα.

Περιοχές με επάρκεια και αξιόπιστα δίκτυα γίνονται πιο ελκυστικές. Αντίθετα, περιοχές με περιορισμούς αντιμετωπίζουν όρια ανάπτυξης. Η αγορά ακινήτων μπορεί να μην το λέει ανοιχτά, αλλά το ενσωματώνει όλο και περισσότερο στις αποτιμήσεις της.

Υποδομές: Το νερό ως μακροπρόθεσμη επένδυση

Οι επενδύσεις στο νερό είναι βαθιές και μακροπρόθεσμες. Δίκτυα, μονάδες επεξεργασίας, έργα επαναχρησιμοποίησης και μείωσης απωλειών δεν είναι ορατά, αλλά είναι απολύτως κρίσιμα. Γι’ αυτό και προσελκύουν κεφάλαια με μακροχρόνιο ορίζοντα. Όχι γιατί αποδίδουν άμεσα, αλλά γιατί χωρίς αυτές αυξάνεται το ρίσκο. Το νερό δεν είναι trend — είναι θεμέλιο.

Το ρίσκο που μπαίνει στους ισολογισμούς

Το νερό παύει να είναι αόρατο και αρχίζει να μετριέται. Οι επιχειρήσεις αξιολογούν πλέον το water risk, οι επενδυτές εξετάζουν την έκθεση σε περιοχές με υδατική πίεση και οι αλυσίδες εφοδιασμού προσαρμόζονται. Το νερό αποκτά θέση δίπλα στο ενεργειακό κόστος και τις εκπομπές άνθρακα, επηρεάζοντας άμεσα τις επενδυτικές αποφάσεις.

Όταν πιέζεται το νερό, επηρεάζονται οι τιμές τροφίμων, το κόστος παραγωγής και η ανάπτυξη. Μετατρέπεται έτσι σε παράγοντα μακροοικονομικής σταθερότητας ή αστάθειας. Περιοχές με επάρκεια προσελκύουν επενδύσεις, ενώ περιοχές με περιορισμούς χάνουν έδαφος. Η ανάπτυξη αποκτά νέα κριτήρια και το νερό γίνεται ένα από τα πιο καθοριστικά. Με τον τρόπο αυτό, η αξία μιας σταγόνας δεν μετριέται σε λίτρα αλλά σε δυνατότητες: στο αν μια πόλη μπορεί να αναπτυχθεί, στο αν μια επιχείρηση μπορεί να λειτουργήσει, στο αν μια οικονομία μπορεί να αντέξει. Το νερό δεν είναι απλώς πόρος. Είναι το όριο — και η προϋπόθεση — της ανάπτυξης.

Σε αυτό το περιβάλλον, ο ρόλος της ΕΥΔΑΠ αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Η στρατηγική της δεν περιορίζεται στην κάλυψη των σημερινών αναγκών, αλλά επεκτείνεται στη διασφάλιση της μελλοντικής επάρκειας και ασφάλειας του νερού μέσα από επενδύσεις σε υποδομές, δίκτυα, επεξεργασία και διαχείριση πόρων.

Με όρους βιώσιμης ανάπτυξης και ανθεκτικότητας, η ΕΥΔΑΠ καλείται να εξασφαλίσει όχι μόνο ποιοτικό και ασφαλές πόσιμο νερό για τους πολίτες, αλλά και τις προϋποθέσεις για να υλοποιούνται επενδύσεις σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, από τον τουρισμό και τη βιομηχανία έως την αγροδιατροφή και την ενέργεια. Γιατί, τελικά, η ανάπτυξη δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς νερό. Και η ασφάλεια του νερού δεν είναι απλώς κοινωνικό αγαθό. Είναι θεμέλιο της οικονομίας.

Οι πολίτες, από την Κυριακή 22 Μαρτίου Παγκόσμια Ημέρα Νερού, μπορούν να ενημερώνονται για τα έργα, μέσα από την ειδική διαδικτυακή πλατφόρμα https://ependioumestonero.gr/ , όπου έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν την περιοχή που τους ενδιαφέρει και να δουν άμεσα στον χάρτη τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη ή υπό σχεδιασμό, στους Δήμους της Αττικής. Η πλατφόρμα δίνει βασικές πληροφορίες ανά κατηγορία έργων, δημιουργώντας συνοπτικά μια συνολική εικόνα των έργων σε κάθε Δήμο.