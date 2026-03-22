Η-μάχη-για-κάθε-σταγόνα:-Το-επενδυτικό-σχέδιο-της-ΕΥΔΑΠ-για-την-ασφάλεια-υδάτινων-πόρων

Η νέα εποχή του νερού γράφεται τώρα: Η ΕΥΔΑΠ επενδύει στην ασφάλεια, στις υποδομές και στη βιωσιμότητα των υδάτινων πόρων.

Υπάρχουν πράγματα που δεν τα προσέχουμε ακριβώς επειδή θεωρούμε δεδομένη τη διαθεσιμότητά τους. Το νερό είναι ένα από αυτά. Κυλά χωρίς θόρυβο, χωρίς διακοπή, χωρίς ερωτήσεις. Είναι εκεί, κάθε στιγμή της ημέρας, σαν μια αόρατη σταθερά της καθημερινότητας. Μέχρι που αρχίζεις να σκέφτεσαι ότι ίσως να μην είναι τόσο δεδομένο.

Τα τελευταία χρόνια, η αίσθηση της αφθονίας υποχωρεί διακριτικά. Οι εποχές αλλάζουν ρυθμό, οι βροχές δεν έρχονται πάντα όταν τις περιμένεις, τα καλοκαίρια κρατούν περισσότερο. Η κλιματική αλλαγή μεταβάλλει σταδιακά τον υδρολογικό κύκλο και κάνει ολοένα πιο αισθητές τις πιέσεις στους υδάτινους πόρους. Το νερό παραμένει εκεί, αλλά η βεβαιότητα γύρω του αρχίζει να αποκτά ρωγμές.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Νερού, αυτή η μετατόπιση γίνεται πιο ορατή. Όχι ως μια μακρινή περιβαλλοντική ανησυχία, αλλά ως κάτι βαθιά συνδεδεμένο με την ίδια τη ζωή των πόλεων και των κατοίκων τους. Γιατί το νερό δεν είναι απλώς ένας φυσικός πόρος. Είναι η προϋπόθεση για να λειτουργήσουν όλα τα υπόλοιπα.

Και κάπου εκεί αρχίζει να αποκτά νόημα μια έννοια που μέχρι πρότινος ακουγόταν τεχνική: η ασφάλεια των υδάτινων πόρων. Δεν είναι μόνο το αν υπάρχει νερό σήμερα, αλλά το αν θα υπάρχει και αύριο, σε επαρκείς ποσότητες, με σταθερή ποιότητα και με την ίδια αθόρυβη αξιοπιστία. Είναι η ικανότητα ενός συστήματος να αντέχει όταν πιέζεται, όταν η ζήτηση κορυφώνεται, όταν οι βροχές λιγοστεύουν και όταν οι συνθήκες γίνονται λιγότερο προβλέψιμες.

Ελλάδα: Υψηλή ποιότητα και καθολική πρόσβαση ως αφετηρία

Μέσα σε αυτή τη συζήτηση, υπάρχει ένα δεδομένο που συχνά περνά απαρατήρητο: η Ελλάδα συγκαταλέγεται ήδη στις χώρες με υψηλή ποιότητα και ασφάλεια πόσιμου νερού. Σύμφωνα με στοιχεία διεθνών οργανισμών όπως ο WHO και η UNICEF, αλλά και ευρωπαϊκών δεδομένων, η πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες πόσιμου νερού είναι σχεδόν καθολική, αγγίζοντας το 100%, ενώ πάνω από το 98% του πληθυσμού εξυπηρετείται από δίκτυα υψηλής ποιότητας. Η χώρα κατατάσσεται στις υψηλές θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης τόσο ως προς την ποιότητα όσο και ως προς την πρόσβαση, επιβεβαιώνοντας ότι το ελληνικό σύστημα ύδρευσης ανήκει στην κατηγορία των ώριμων και αξιόπιστων υποδομών.

Με άλλα λόγια, η Ελλάδα δεν είναι απλώς «εντάξει». Βρίσκεται ήδη στον πυρήνα των χωρών με ασφαλές, υψηλής ποιότητας νερό. Και ακριβώς αυτή η αφετηρία μετατοπίζει τη συζήτηση: από την κάλυψη βασικών αναγκών, στη διατήρηση και θωράκιση ενός ήδη υψηλού επιπέδου απέναντι στις νέες κλιματικές πιέσεις.

Πίσω από αυτή την αίσθηση ασφάλειας υπάρχει ένας κόσμος που σπάνια βλέπουμε. Δίκτυα που απλώνονται κάτω από την πόλη σαν ένα δεύτερο, αθέατο σύστημα ζωής. Εγκαταστάσεις που καθαρίζουν, αντλούν, μεταφέρουν. Υποδομές που δεν ζητούν προσοχή παρά μόνο όταν κάτι διαταραχθεί.

Η σιωπηλή αρχιτεκτονική που θωρακίζει το νερό

Σε αυτή τη σιωπηλή αλλά κρίσιμη πραγματικότητα, η ΕΥΔΑΠ αναλαμβάνει έναν ρόλο που ξεπερνά κατά πολύ την απλή παροχή νερού. Το επενδυτικό της σχέδιο, που εκτείνεται σε ορίζοντα δεκαετίας και προσεγγίζει τα 2,5 δισ. ευρώ, μοιάζει περισσότερο με έναν χάρτη ανθεκτικότητας, μια προσπάθεια να ενισχυθεί το σύστημα προτού αρχίσει να δοκιμάζεται.

Η αφετηρία βρίσκεται εκεί όπου το πρόβλημα είναι λιγότερο ορατό: στα ίδια τα δίκτυα. Πάνω από 700 εκατ. ευρώ κατευθύνονται στην αναβάθμιση των υποδομών ύδρευσης, εκεί όπου το νερό ταξιδεύει σιωπηλά, αλλά και εκεί όπου μπορεί να χαθεί χωρίς να γίνει αντιληπτό. Οι διαρροές, ένα πρόβλημα δεκαετιών λόγω της παλαιότητας των δικτύων, συνθέτουν μια αθροιστική, αόρατη απώλεια πόρων.

Για να περιοριστεί αυτή η απώλεια, επενδύσεις της τάξης των 293 εκατ. ευρώ στο εσωτερικό δίκτυο και επιπλέον 106 εκατ. ευρώ στο εξωτερικό υδροδοτικό σύστημα στοχεύουν στη μείωση των διαρροών κατά 3% έως 5%. Σε έναν κόσμο όπου το νερό δεν θεωρείται πλέον ανεξάντλητο, η εξοικονόμηση αποκτά την ίδια αξία με την παραγωγή.

Την ίδια στιγμή, σχεδόν 1 δισ. ευρώ κατευθύνεται σε έργα στην Ανατολική Αττική, μια περιοχή που για χρόνια βρισκόταν στο περιθώριο των μεγάλων υποδομών. Νέα δίκτυα αποχέτευσης, σύγχρονες εγκαταστάσεις διαχείρισης λυμάτων και παρεμβάσεις που δεν αλλάζουν μόνο την εικόνα των υποδομών, αλλά και την ποιότητα ζωής. Παράλληλα, έργα αποχέτευσης άνω των 370 εκατ. ευρώ συμπληρώνουν αυτή τη μεγάλη αναδιάταξη.

Όμως το νερό δεν ακολουθεί πια μόνο τις λογικές του παρελθόντος. Μαζί με τα έργα, έρχεται και η τεχνολογία. Έξυπνα δίκτυα, ψηφιακά εργαλεία και δεδομένα που επιτρέπουν στο σύστημα να «βλέπει» τον εαυτό του σε πραγματικό χρόνο. Η προοπτική εγκατάστασης έξυπνων μετρητών και η αξιοποίηση analytics μετατρέπουν τη διαχείριση του νερού από παθητική λειτουργία σε ενεργό, δυναμική διαδικασία.

Την ίδια ώρα, περίπου 400 εκατ. ευρώ σε ορίζοντα πενταετίας κατευθύνονται σε δράσεις αντιμετώπισης της λειψυδρίας. Όχι ως αντίδραση σε μια κρίση που έχει ήδη συμβεί, αλλά ως προετοιμασία για ένα μέλλον που γίνεται λιγότερο προβλέψιμο. Ενίσχυση αποθεμάτων, καλύτερη διαχείριση και εναλλακτικές λύσεις συνθέτουν μια νέα λογική: όχι απλώς να υπάρχει νερό, αλλά να υπάρχει με όρους ασφάλειας.

Πώς μεταφράζονται οι επενδύσεις της ΕΥΔΑΠ στην καθημερινότητα

Τομέας Τι σημαίνει Αξιοπιστία παροχής Πιο σταθερή υδροδότηση ακόμη και σε περιόδους αυξημένης ζήτησης Μείωση απωλειών Λιγότερες διαρροές σημαίνουν καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων υδάτινων πόρων Υποδομές Νέα έργα και αναβαθμίσεις, ιδιαίτερα σε περιοχές που μέχρι σήμερα υστερούσαν Ψηφιακή διαχείριση Σταδιακή μετάβαση σε «έξυπνα» δίκτυα και καλύτερη παρακολούθηση του συστήματος Περιβάλλον Ενίσχυση της επαναχρησιμοποίησης νερού και πιο βιώσιμη λειτουργία Ασφάλεια στο μέλλον Μεγαλύτερη ανθεκτικότητα απέναντι σε φαινόμενα λειψυδρίας και κλιματικής πίεσης

Και μέσα σε αυτή τη λογική, αλλάζει και η ίδια η έννοια του νερού. Από πόρος μιας χρήσης, γίνεται στοιχείο με κυκλική διάσταση. Η αναβάθμιση της Ψυττάλειας και η ενίσχυση της επαναχρησιμοποίησης ανοίγουν τον δρόμο για ένα μοντέλο όπου το νερό δεν «χάνεται», αλλά επιστρέφει, επαναξιοποιείται και αποκτά δεύτερη ζωή.

Όλα αυτά δεν είναι απλώς έργα. Είναι μια διαφορετική αφήγηση για το πώς οι πόλεις αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους. Όχι χι ως δεδομένους οργανισμούς που λειτουργούν χωρίς όρια, αλλά ως συστήματα που πρέπει να προσαρμόζονται, να προβλέπουν και να αντέχουν.

Ίσως τελικά η μεγαλύτερη αλλαγή να μην βρίσκεται στις υποδομές, αλλά στη συνείδηση. Στο ότι αρχίζουμε να αντιλαμβανόμαστε πως το νερό – όσο αθόρυβα κι αν ρέει – δεν είναι ανεξάντλητο.

Μια αλυσίδα επιλογών, έργων και αποφάσεων που φροντίζουν ώστε το αυτονόητο να παραμένει αυτονόητο. Μια σιωπηλή ισορροπία που διατηρείται κάθε μέρα, σε κάθε γειτονιά, σε κάθε σπίτι. Μια διαρκής μάχη για κάθε σταγόνα.

Οι πολίτες, από την Κυριακή 22 Μαρτίου Παγκόσμια Ημέρα Νερού, μπορούν να ενημερώνονται για τα έργα, μέσα από την ειδική διαδικτυακή πλατφόρμα https://ependioumestonero.gr/ , όπου έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν την περιοχή που τους ενδιαφέρει και να δουν άμεσα στον χάρτη τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη ή υπό σχεδιασμό, στους Δήμους της Αττικής. Η πλατφόρμα δίνει βασικές πληροφορίες ανά κατηγορία έργων, δημιουργώντας συνοπτικά μια συνολική εικόνα των έργων σε κάθε Δήμο.