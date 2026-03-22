Η-Σλοβενία-επιβάλλει-περιορισμούς-στις-αγορές-καυσίμων-λόγω-του-πολέμου

Προσωρινούς περιορισμούς στις αγορές καυσίμων αποφάσισε να επιβάλει η Σλοβενία για να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις στην αντλία που έχουν προκληθεί σε μεγάλο βαθμό από τις δυσκολίες στον διασυνοριακό εφοδιασμό και την αποθήκευση καυσίμων λόγω του πολέμου στο Ιράν, τη στιγμή μάλιστα που στη χώρα διεξάγονται βουλευτικές εκλογές.

Όπως μεταδίδει το Reuters, ο ανεφοδιασμός καυσίμων σε μεμονωμένα πρατήρια περιορίζεται στα 50 λίτρα την ημέρα για τα ιδιωτικά οχήματα και στα 200 λίτρα για νομικά πρόσωπα και ιδιώτες επιχειρηματίες, όπως οι αγρότες. Οι περιορισμοί θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι νεοτέρας, όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Ρόμπερτ Γκόλομπ το Σάββατο το βράδυ.

«Σας διαβεβαιώ ότι υπάρχουν επαρκή αποθέματα καυσίμων στη Σλοβενία, οι αποθήκες είναι γεμάτες και δεν θα αντιμετωπίσουμε έλλειψη», δήλωσε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το πρόβλημα έγκειται στην μεταφορά καυσίμων προς τα πρατήρια, ενώ ανακοίνωσε πως ο στρατός θα χρησιμοποιήσει βυτιοφόρα για να βοηθήσει τους λιανοπωλητές να μεταφέρουν τα αποθέματα.

Το δημοσίευμα αναφέρει πως η Petrol, η μεγαλύτερη εταιρεία διανομής πετρελαίου στη χώρα, αντιμετώπισε έλλειψη καυσίμων, με αποτέλεσμα να σχηματιστούν μεγάλες ουρές στα πρατήριά της τις τελευταίες ημέρες. Πολλά πρατήρια της Petrol σε όλη τη Σλοβενία παρέμειναν κλειστά την Κυριακή, ενώ αυτά που ανήκουν στον ουγγρικό όμιλο πετρελαίου και φυσικού αερίου MOL παρέμειναν ανοιχτά, ωστόσο είχαν ήδη περιορίσει τις αγορές σε 30 λίτρα για ιδιώτες και 200 λίτρα για νομικά πρόσωπα.

Η κυβέρνηση έχει ζητήσει από τους λιανοπωλητές καθημερινή ενημέρωση για την κατάσταση των προμηθειών, ώστε να μπορούν να επιβληθούν πρόσθετα μέτρα εάν χρειαστεί. Έχει επίσης συστήσει στους λιανοπωλητές να προετοιμάσουν ειδικά μέτρα για τους ξένους οδηγούς, είπε ο Γκόλομπ.