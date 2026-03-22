Κωδική-ονομασία-gamechanger:-Η-Μόσχα-είχε-σκηνοθετήσει-δήθεν-απόπειρα-δολοφονίας-του-Όρμπαν-για-να-τον-ενισχύσει-προεκλογικά

Σχέδιο για σκηνοθετημένη απόπειρα δολοφονίας του πρωθυπουργού της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν φέρονται να εξέτασαν στελέχη των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών, με στόχο να επηρεαστεί η προεκλογική εκστρατεία στη χώρα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Washington Post, το συγκεκριμένο σενάριο περιγράφεται σε εσωτερικό έγγραφο της ρωσικής υπηρεσίας εξωτερικής κατασκοπείας SVR, το οποίο φέρεται να απέκτησε και να επιβεβαίωσε ευρωπαϊκή υπηρεσία πληροφοριών.

Και όπως εύκολα μπορεί να καταλάβει κανείς, είναι εμφανείς οι ομοιότητες με την απόπειρα κατά του Ντόναλντ Τραμπ – στενού συμμάχου του Όραμπαν – στη διάρκεια προεκλογικής του ομιλίας στην Πενσυλβάνια το καλοκαίρι του 2024.

Το σχέδιο «Gamechanger» και η πίεση πριν τις εκλογές

Το σχέδιο, που φέρεται να έφερε την κωδική ονομασία «Gamechanger», είχε στόχο να ενισχύσει τον Βίκτορ Όρμπαν στο τελικό στάδιο πριν από τις βουλευτικές εκλογές της 12ης Απριλίου, σε μια περίοδο κατά την οποία η ουγγρική οικονομία εμφανίζει αδυναμία και η δημόσια στήριξη προς την κυβέρνηση καταγράφει κάμψη.

Πώς θα επιτυγχανόταν αυτή η στήριξη; Σύμφωνα με το έγγραφο, μια σκηνοθετημένη επίθεση θα μπορούσε «να μεταβάλει θεμελιωδώς ολόκληρο το αφήγημα της προεκλογικής εκστρατείας» του Όρμπαν, μετατοπίζοντας το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης από τη δυσαρέσκεια των ψηφοφόρων προς ζητήματα ασφάλειας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία από τις μέχρι τώρα δημοσκοπήσεις στην Ουγγαρία, ο Όρμπαν εμφανίζεται να υπολείπεται του βασικού αντιπάλου του, Πέτερ Μάγιαρ, πρώην στελέχους του κόμματος Fidesz, ο οποίος κατεβαίνει ως συντηρητικός μεταρρυθμιστής με κεντρικό μήνυμα την καταπολέμηση της διαφθοράς. Για τη Μόσχα, η εκλογική αναμέτρηση στην Ουγγαρία θεωρείται υψηλής σημασίας, καθώς επηρεάζει την επιρροή της τόσο στο ΝΑΤΟ όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ ο Όρμπαν έχει αναδειχτεί στον στενότερο Ευρωπαίο σύμμαχο του Πούτιν στον πόλεμο της Ουκρανίας.

Στο ίδιο έγγραφο, σύμφωνα με τη Washington Post, Ρώσοι αξιωματούχοι εκτιμούσαν ότι «η πλειονότητα (52,3%) είναι δυσαρεστημένη με την κατάσταση στη χώρα», επισημαίνοντας ότι η δυσαρέσκεια έχει επεκταθεί ακόμη και σε αγροτικές περιοχές, όπου το κυβερνών κόμμα παραδοσιακά διατηρεί ισχυρή επιρροή.

Παράλληλες επιχειρήσεις επιρροής υπέρ της επανεκλογής

Το σενάριο της φερόμενης απόπειρας δολοφονίας εμφανίζεται να εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ενεργειών που αποδίδονται στο Κρεμλίνο με στόχο την ενίσχυση της επανεκλογής Όρμπαν.

Μια από αυτές, σύμφωνα με τους Financial Times, σχετίζεται με την, υπό καθεστώς κυρώσεων, Social Design Agency, μια εταιρεία που χρημστοδοτείται από τη Μόσχα και παρουσίαζε μέσω διαδικτυακών καναλιών, τον Ούγγρο πρωθυπουργό ως ηγέτη που υπερασπίζεται την εθνική κυριαρχία και είναι σε θέση να διαπραγματεύεται ισότιμα με τις μεγάλες δυνάμεις.

Παράλληλα, ο αντίπαλός του Πέτερ Μάγιαρ και το κόμμα του, Tisza, εμφανίζονταν ως «μαριονέτες των Βρυξελλών», ενώ προτεινόταν η δημιουργία επιθετικού πληροφοριακού υλικού με στόχο την υπονόμευση της πολιτικής του εικόνας.

Το υλικό αυτό φέρεται να περιλάμβανε memes, βίντεο, infographics και άλλο ψηφιακό περιεχόμενο, σχεδιασμένο ειδικά για ουγγρικό κοινό και διακινούμενο μέσω τοπικών influencers.

Διαψεύσεις από Κρεμλίνο και Βουδαπέστη

Το Κρεμλίνο διέψευσε τις αναφορές, με τον εκπρόσωπο Ντμίτρι Πεσκόφ να χαρακτηρίζει το δημοσίευμα «ένα ακόμη παράδειγμα παραπληροφόρησης». Αντίστοιχα, η ουγγρική κυβέρνηση απέρριψε τις καταγγελίες περί επιχείρησης επιρροής, κάνοντας λόγο για «κατασκευές της αριστεράς».

Ο εκπρόσωπος του Όρμπαν, Ζόλταν Κόβατς, δεν απάντησε σε αιτήματα σχολιασμού σχετικά με το έγγραφο της SVR, πιθανή ρωσική παρέμβαση στις εκλογές ή τις σχέσεις του πρωθυπουργού με τη Μόσχα.

Μέχρι στιγμής δεν έχει σημειωθεί καμία φυσική επίθεση εναντίον του Ούγγρου πρωθυπουργού. Ωστόσο, τα στοιχεία που παρουσιάζονται στα δημοσιεύματα αναδεικνύουν το υψηλό διακύβευμα για τη Ρωσία στις ουγγρικές εκλογές.

Η μετατόπιση της πολιτικής ατζέντας προς ζητήματα ασφάλειας

Τις τελευταίες εβδομάδες, ο Όρμπαν και το κόμμα Fidesz επιχειρούν να μετατοπίσουν τη δημόσια συζήτηση από τα οικονομικά προβλήματα προς ζητήματα εξωτερικών απειλών και ασφάλειας.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η διακοπή ροής ρωσικού πετρελαίου μέσω του αγωγού Ντρούζμπα, για την οποία η Βουδαπέστη επιρρίπτει ευθύνες στην Ουκρανία, καθώς και καταγγελίες για απειλές από το Κίεβο κατά του πρωθυπουργού. Μάλιστα, σε αυτό συνέβαλε με τον τρόπο του και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος, εκνευρισμένος από το μπλόκο Όρμπαν σε νέο ευρωπαϊκό πακέτο ενίσχυσης του Κιέβου απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα, απείλησε να… δώσει σε Ουκρανούς τη διεύθυνση του Ούγγρου πρωθυπουργού!