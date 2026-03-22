Με άνετη πλειοψηφία πέρασε η εισήγηση Φάμελλου στην ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ – Προειδοποίηση Πολάκη

Η «σφραγίδα» πως ο ΣΥΡΙΖΑ έχει χωριστεί στα δυο με διαφορετικές στρατηγικές μπήκε τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά το τέλος της χθεσινής συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος. Η εισήγηση της πλειοψηφίας με τον Σωκράτη Φάμελλο επικράτησε με ποσοστό περίπου 85%. Παρόντα στις εργασίες του κορυφαίου οργάνου ήταν περιπου 220 μέλη. Ο πρόεδρος του κόμματος, σύμφωνα με πληροφορίες, στη δευτερολογία του ανέφερε πως «ο ΣΥΡΙΖΑ συντεταγμένα δίνει την πολιτική μάχη της αλλαγής συσχετισμών για την πρόταση της ενότητας και της ανασύνθεσης πολιτικών δυνάμεων. Έτσι κατοχυρώνει και το δικό του πολιτικό ρόλο και την πολιτική του θέση και την αναγκαιότητά του και την κοινωνική αναγκαιότητα». Επεσήμανε, μάλιστα πως «το θέμα των συνεργασιών της προοδευτικής διεξόδου είναι καθολικά κοινωνική απαίτηση […] Δεν ήταν η ίδια κοινωνική και πολιτική συνθήκη το 21 – 23, ούτε είχαμε και τις ίδιες δυνάμεις. Άρα είναι πολύ μεγαλύτερο το πλεονέκτημα με τις μικρότερες δυνάμεις να έχουμε την κοινωνική αυτή αποτύπωση». Ο Σωκράτης Φάμελλος δήλωσε χαρακτηριστικά: «είμαστε έτοιμοι για έκτακτες εκλογές».

Στην ίδια γραμμή κινήθηκε και η τοποθέτηση του Στέργιου Καλπάκη, γραμματέα του κόμματος: «Είμαστε σε μια συνολική αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού. Και στο νέο περιβάλλον χρειάζεται και ενότητα και ανασύνθεση για έναν ισχυρό προοδευτικό πόλο. Και σε αυτή την προσπάθεια οφείλουμε να προχωρήσουμε με όσους θέλουν και μπορούν. Ας μην κρυβόμαστε. Η δραστηριότητα του Αλέξη Τσίπρα έχει δημιουργήσει νέα δεδομένα. Δεν μπορούμε να κάνουμε πως δεν βλέπουμε τι συμβαίνει και ότι ο ρόλος του είναι καθοριστικός σε αυτή την προσπάθεια».

Προειδοποίηση ότι όποιος επεξεργάζεται σενάρια αυτοδιάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ θα τους βρει απέναντί του έστειλε στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος η ομάδα που πρόσκειται στον Παύλο Πολάκη. Με κείμενο της που υπέγραψαν 35 μέλη του οργάνου έκαναν λόγο για σφιχτό χρονοδιάγραμμα δυο μηνών προκειμένου τα προοδευτικά κόμματα να απαντήσουν στην πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για εκλογική συνεργασία. Ο χανιώτης βουλευτής πρότεινε να απευθυνθεί γραπτή ξεκάθαρη πρόσκληση «προς όλες τις προοδευτικές δυνάμεις: στο ΠΑΣΟΚ, στη Νέα Αριστερά, στο Μέρα 25, στο ΚΚΕ, στο Πράττω, στον ΚΟΣΜΟ, στην Λούκα Κατσέλη, στον Αλέξη Τσίπρα και στο κίνημα, μόρφωμα, κόμμα, ό,τι σχεδιάζει». Από το «μπλοκ» του Τρύφωνα Αλεξιάδη ζήτησε να υπάρξει ραντεβού με τον Αλέξη Τσίπρα ώστε να ξεκαθαριστεί τι σχεδιάζεται. Στάθηκε επικριτικά «φωτογραφίζοντας» στελέχη όπως η Κατερίνα Νοτοπούλου που βρέθηκε σε εκδήλωση δημιουργίας νέου φορέα, εννοώντας την παρουσία της στη συγκέντρωση της Θεσσαλονίκης για τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά και τον Κώστα Ζαχαριάδη για τη διαρροή των μηνυμάτων με τον Παύλο Πολάκη στο κλειστό chat της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος.

Η Κεντρική Επιτροπή με την απόφασή της αποτελεί ένα σημείο αφετηρίας για το κόμμα, καθώς μπορεί να μην ειπώθηκε καθαρά, ωστόσο η πλειοψηφία του κόμματος έκανε σαφές πως θα προχωρήσουν με το βλέμμα στραμμένο στις κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα. Με τον ΣΥΡΙΖΑ να βρίσκεται στη ζώνη του 4% – 5% τα μέλη συνειδητοποιούν πως η αυτόνομη πορεία δεν μπορεί να είναι ένα ρεαλιστικό σχέδιο.

