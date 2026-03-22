Μη σας παραμυθιάζουν: Το πετρέλαιο δεν “λείπει” όσο σας λένε

Μη σας παραμυθιάζουν με τα 20 εκατομμύρια βαρέλια που “χάνονται” από τα Στενά του Ορμούζ.

Το νούμερο αυτό είναι χρήσιμο για τίτλους στα media για τα κλικ – κλικ και την υψηλή τηλεθέαση, όχι για ανάλυση. Στην πράξη, η αγορά δεν λειτουργεί με διακόπτες on–off.

Ήδη, ένα μεγάλο κομμάτι της ροής έχει βρει άλλους δρόμους. Αγωγοί στη Σαουδική Αραβία και τα ΗΑΕ μεταφέρουν φορτία εκτός Περσικού Κόλπου, πλοία συνεχίζουν να περνάνε έστω και με αυξημένα ασφάλιστρα κινδύνου, ενώ ΗΠΑ και Ρωσία ρίχνουν επιπλέον βαρέλια στην αγορά για να εκμεταλλευτούν τις τιμές.

Αν βάλεις κάτω τα πραγματικά δεδομένα, το “σοκ” των 20 εκατ. βαρελιών συρρικνώνεται δραστικά.

Η αγορά δεν χάνει 20. Χάνει ένα πολύ μικρότερο νούμερο — της τάξης των 2,5 έως 5 εκατ. βαρελιών ημερησίως.

Πάμε να δούμε πώς …

Η αγορά πετρελαίου περνάει σε μια περίοδο όπου οι ροές δεν μπλοκάρουν — ανακατευθύνονται. Το επίκεντρο της συζήτησης παραμένουν τα Στενά του Ορμούζ, όμως τα πραγματικά δεδομένα δείχνουν ότι ένα σημαντικό μέρος της προσφοράς έχει ήδη βρει εναλλακτικές διαδρομές και λειτουργεί κανονικά.

Σε κανονικές συνθήκες, περίπου 20 εκατ. βαρέλια ημερησίως διακινούνται μέσω Ορμούζ, ποσότητα που αντιστοιχεί σε περίπου 20% της παγκόσμιας κατανάλωσης και σχεδόν το 25% του θαλάσσιου εμπορίου πετρελαίου. Το 80% αυτών των ροών κατευθύνεται προς την Ασία. Αυτό εξηγεί γιατί κάθε ένταση στην περιοχή δημιουργεί έντονη νευρικότητα στις αγορές.

Ωστόσο, η πραγματική εικόνα έχει περισσότερες διαστάσεις. Ένα σημαντικό κομμάτι αυτής της ροής έχει ήδη βρει δρόμο εκτός Στενών, μέσα από ένα δίκτυο αγωγών και εναλλακτικών εξαγωγικών κόμβων που ενεργοποιούνται δυναμικά σε περιόδους έντασης.

Η Σαουδική Αραβία αποτελεί τον βασικό πυλώνα αυτής της προσαρμογής. Ο αγωγός East-West (Petroline), μήκους περίπου 1.200 χιλιομέτρων, συνδέει τα πεδία του Περσικού Κόλπου με το Yanbu στην Ερυθρά Θάλασσα. Η δυναμικότητά του φτάνει τα 5–7 εκατ. βαρέλια ημερησίως, ενώ στη πρόσφατη ένταση (Μάρτιος 2026) οι ροές άγγιξαν τα 6 εκατ. βαρέλια ημερησίως.

Αυτό σημαίνει ότι κάτι παραπάνω από το μισό των σαουδαραβικών εξαγωγών μπορεί να κινηθεί εκτός Ορμούζ, κάτι που αλλάζει δραστικά την εξίσωση της προσφοράς.

Παράλληλα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν ενισχύσει τον ρόλο τους μέσω του αγωγού Habshan–Fujairah (ADCOP). Με δυναμικότητα έως 1,8 εκατ. βαρέλια ημερησίως, ο αγωγός οδηγεί απευθείας στον Κόλπο του Ομάν, εκτός Στενών. Σε περιόδους έντασης, η χρήση του ανεβαίνει στο μέγιστο επίπεδο, καλύπτοντας περίπου το 45%–50% της παραγωγής των ΗΑΕ χωρίς να απαιτείται διέλευση από το Ορμούζ.

Συνολικά, οι δύο αυτοί βασικοί άξονες δημιουργούν μια ισχυρή bypass ικανότητα με διαθέσιμο περιθώριο ενεργοποίησης όταν οι συνθήκες το απαιτούν.

Στο ίδιο πλαίσιο, υπάρχουν και μικρότερες αλλά κρίσιμες διαδρομές. Το Ιράκ επαναφέρει τον αγωγό Kirkuk–Ceyhan προς τη Μεσόγειο, προσθέτοντας περίπου 250.000–300.000 βαρέλια ημερησίως εκτός Περσικού Κόλπου. Το Ιράν διαθέτει τον αγωγό Goreh–Jask, με θεωρητική δυνατότητα κοντά στο 1 με 1,5 εκατ. βαρέλια ημερησίως, αν και η πραγματική ροή παραμένει πιο περιορισμένη.

Αν συνδυαστούν όλα τα παραπάνω, προκύπτει ένα ιδιαίτερα κρίσιμο συμπέρασμα:

Μέσω εναλλακτικών διαδρομών μπορούν να διοχετευθούν περίπου 8 έως 10 εκατ. βαρέλια ημερησίως με μηδενική διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ.

Δεν πρόκειται για πλήρη υποκατάσταση των 20 εκατ. βαρελιών, όμως το μέγεθος είναι αρκετό ώστε να μειώνει σημαντικά την ένταση του ρίσκου στην αγορά. Και το σημαντικότερο: αυτές οι ροές είναι ήδη ενεργές, όχι θεωρητικές.

Την ίδια στιγμή, η εικόνα ενισχύεται από την παγκόσμια διαφοροποίηση της προσφοράς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν να τροφοδοτούν την αγορά με εξαγωγές άνω των 4.5 εκατ. βαρελιών ημερησίως, ενώ παραγωγοί όπως η Βραζιλία και η Γουιάνα αυξάνουν σταθερά το αποτύπωμά τους. Η Ρωσία διατηρεί υψηλές ροές προς Ασία, με εξαγωγές άνω των 4,1 εκατ. βαρελιών ημερησίως σε πρόσφατες μετρήσεις.

Στην πλευρά της ζήτησης, η Κίνα λειτουργεί ως σταθεροποιητικός παράγοντας. Τα αποθέματά της κινούνται στο απίστευτο νούμερο των 1,2 δισ. βαρέλια, δίνοντας τη δυνατότητα στα διυλιστήρια να απορροφήσουν μέρος των διακυμάνσεων της προσφοράς. Αυτό δημιουργεί έναν μηχανισμό εξομάλυνσης που μειώνει την πίεση για άμεσες αγορές σε υψηλές τιμές.

Μέσα σε αυτό το πλέγμα, η αγορά αρχίζει να δείχνει ότι η ένταση δεν μεταφράζεται αυτομάτως σε ανεξέλεγκτη άνοδο τιμών. Οι traders βλέπουν ότι υπάρχει επαρκής εναλλακτική ροή, ενώ τα funds έχουν ήδη ενσωματώσει ένα σημαντικό μέρος του γεωπολιτικού premium.

Το Crude Oil WTI δεν κατάφερε να διασπάσει ανοδικά και να παραμείνει πάνω από τη ζώνη των 104 με 110 δολαρίων, παρά την ένταση. Η αδυναμία υπέρβασης αυτής της περιοχής δείχνει ότι η αγορά αξιολογεί την κατάσταση με μεγαλύτερη ψυχραιμία.

Αντίθετα, η περιοχή κάτω από τα 93 δολάρια αποκτά αυξανόμενη σημασία. Ενδεχόμενο πέρασμα κάτω από εκεί θα αλλάξει τη βραχυπρόθεσμη ισορροπία, περιορίζοντας τα σενάρια για εκτόξευση άνω των 120 με 125 δολαρίων.

Το τελικό συμπέρασμα είναι ότι το Ορμούζ παραμένει κρίσιμος κόμβος, όμως η αγορά έχει ήδη ενεργοποιήσει εναλλακτικά κανάλια. Ένα σημαντικό μέρος της ροής έχει καλυφθεί, και αυτό λειτουργεί ως ανάχωμα απέναντι στον πανικό.

Οι επενδυτές καλούνται να διαβάσουν πίσω από τους τίτλους. Η ένταση υπάρχει, όμως το σύστημα δείχνει ότι μπορεί να προσαρμοστεί, να μεταφέρει φορτία από άλλες διαδρομές και να διατηρήσει τη ροή της ενέργειας σε επίπεδα που δεν δικαιολογούν τα ακραία σενάρια που πολυ-διαφημίζουν τα media για την αναγνωσιμότητα του πανικού.

March 22, 2026