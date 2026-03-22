Μπέσεντ: Έχουμε «άφθονα λεφτά» για τον πόλεμο στο Ιράν – Δεν θα αυξήσουμε τους φόρους

Η αμερικανική κυβέρνηση διαθέτει «άφθονα χρήματα» για να χρηματοδοτεί τον πόλεμο στο Ιράν, ωστόσο θα ζητήσει συμπληρωματική χρηματοδότηση από το Κογκρέσο για να διασφαλίσει ότι ο στρατός θα είναι καλά εφοδιασμένος στο μέλλον, σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ.

Μάλιστα σε συνέντευξή του στο NBC, απέκλεισε το ενδεχόμενο αύξησης φόρων για χρηματοδότηση του πολέμου.

Το αίτημα του αμερικανικού στρατού για πρόσθετη χρηματοδότηση 200 δισ. δολαρίων για τον πόλεμο στο Ιράν αντιμετωπίζει σφοδρές αντιδράσεις στο Κογκρέσο, με τους Δημοκρατικούς, ακόμη και ορισμένους Ρεπουμπλικάνους, να αμφισβητούν αυτήν την ανάγκη.

Ο Τραμπ πάντως δεν έχει στείλει ακόμη αίτημα στη Γερουσία και τη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση του ποσού η κυβέρνησή του έχει καταστήσει σαφές ότι το ποσό θα μπορούσε να αλλάξει.

Την περασμένη εβδομάδα, ο υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε ότι τα επιπλέον χρήματα χρειάζονται για να «διασφαλιστεί ότι χρηματοδοτούμαστε σωστά για όσα έχουν γίνει και για όσα χρειαστεί να κάνουμε στο μέλλον».

Οι αρχικές εκτιμήσεις υποδηλώνουν ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα αποδειχθεί πιο δαπανηρός για τις ΗΠΑ από τις μακροχρόνιες συγκρούσεις στο Ιράκ και το Αφγανιστάν. Αξιωματούχοι της κυβέρνησης δήλωσαν ότι οι πρώτες έξι μέρες του πολέμου κόστισαν στις ΗΠΑ 11 δισ. δολάρια.

Ο Μπέσεντ υπερασπίστηκε επίσης τις κινήσεις της κυβέρνησης Τραμπ τις τελευταίες ημέρες για την άρση των κυρώσεων στο ιρανικό και ρωσικό πετρέλαιο. Κάτι τέτοιο, υποστήριξε, θα επέτρεπε και σε άλλες χώρες εκτός από την Κίνα να αγοράσουν πετρέλαιο, αποτρέποντας παράλληλα την αύξηση των τιμών του πετρελαίου στα 150 δολάρια ανά βαρέλι και μειώνοντας τα συνολικά έσοδα που θα λάμβαναν το Ιράν και η Ρωσία. Σύμφωνα με ανάλυση του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών το μέγιστο επιπλέον ποσό εσόδων από το πετρέλαιο που θα μπορούσε να κερδίσει η Ρωσία θα ήταν περίπου δύο δισ. δολάρια.