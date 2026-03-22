Οι-13-sos-κωδικοί-που-μειώνουν-τον-φόρο

Ανοίγει τη Δευτέρα η αυλαία για την υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων, με τους φορολογούμενους να μπορούν να υποβάλουν τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος μέχρι και την Παρασκευή 31 Ιουλίου. Ειδικά για περισσότερους από 1,5 εκατ. φορολογούμενους η ΑΑΔΕ έχει προχωρήσει στην προσυμπλήρωση και προεκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης.

Για όσους προκύψει χρεωστικό εκκαθαριστικό, ο φόρος μπορεί να εξοφληθεί σε οκτώ μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη να καταβάλλεται έως το τέλος Ιουλίου. Όσοι υποβάλουν τη δήλωσή τους έως τις 30 Απριλίου και εξοφλήσουν τον φόρο εφάπαξ θα επωφεληθούν από έκπτωση 4%, ενώ η έκπτωση για τις δηλώσεις που υποβάλλονται μετά την 1η Μαΐου μειώνεται σε 3% και 2%.

Τα SOS

Κατά τη διαδικασία συμπλήρωσης των φορολογικών δηλώσεων οι φορολογούμενοι θα πρέπει να προσέξουν τους κωδικούς που κρύβουν παγίδες, αλλά και όσους ξεφουσκώνουν το εκκαθαριστικό. Ειδικότερα:

1. Απαλλαγή από αποδείξεις. Τους κωδικούς 023-024 θα πρέπει να συμπληρώσουν όσοι απαλλάσσονται από την υποχρέωση να εμφανίσουν δαπάνες με ηλεκτρονικές αποδείξεις που καλύπτουν το 30% του εισοδήματός τους (π.χ. φορολογούμενοι που έχουν συμπληρώσει το 70ό έτος της ηλικίας τους, άτομα με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, οι υπηρετούντες την υποχρεωτική στρατιωτική τους θητεία κ.λπ.).

2. Φιλοξενία. Τέκνα που φιλοξενούνται από τους γονείς τους δεν επιβαρύνονται με το τεκμήριο κατοικίας. Το τεκμήριο επιβαρύνει τους γονείς.

3. Ελεύθεροι επαγγελματίες. Όσοι αμφισβητούν το ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος συμπληρώνουν τους κωδικούς 443-444.

4. Εργαζόμενοι με “μπλοκάκι”. Απαλλάσσονται από το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα και δικαιούνται έκπτωση φόρου εφόσον στους κωδικούς 019-020 επιλέξουν τη λέξη “ΝΑΙ”.

5. Ανείσπρακτα ενοίκια. Οι φορολογούμενοι, για να μη φορολογηθούν με συντελεστές 15%-45% για εισοδήματα από ενοίκια που δεν εισέπραξαν το 2025, θα πρέπει, μέχρι την προθεσμία υποβολής της δήλωσης, να έχουν εκδώσει διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μισθίου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή να έχει ασκηθεί (κατατεθεί και κοινοποιηθεί) εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων.

6. Έκπτωση στα εισοδήματα από ακίνητα. Τα εισοδήματα από ακίνητα φορολογούνται από το πρώτο ευρώ με συντελεστές 15%-45%, αφού προηγουμένως αφαιρεθεί από αυτά ποσοστό 5% που αναγνωρίζεται ως δαπάνη για επισκευή, συντήρηση, ανακαίνιση και άλλες λειτουργικές ανάγκες των εκμισθούμενων ακινήτων.

7. Ψαλίδι στα τεκμήρια διαβίωσης. Μείωση των τεκμαρτών δαπανών διαβίωσης που ισχύουν για τα εισοδήματα του 2025 που θα φορολογηθούν φέτος και αφορούν:

– Τις τεκμαρτές δαπάνες των κατοικιών, που μειώνονται κατά 30% για κατοικίες που βρίσκονται σε περιοχές με αντικειμενικές τιμές ζώνης μέχρι 2.799 ευρώ ανά τ.μ. και κατά 35% για κατοικίες που βρίσκονται σε περιοχές με τιμές ζώνης από 2.800 ευρώ έως 4.999 ευρώ το τ.μ.

– Τα τεκμήρια διαβίωσης για τα Ι.Χ. αυτοκίνητα, που είναι μειωμένα έως και 73,7%, ενώ για όσα Ι.Χ. έχουν ταξινομηθεί από την 1η/11/2010 και μετά το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τις εκπομπές CO2 και όχι με βάση τον κυβισμό.

– Τα τεκμήρια διαβίωσης που προκύπτουν για τα σκάφη αναψυχής, και ειδικά για τα νεότερα, όπου οι τεκμαρτές δαπάνες μειώνονται κατά 30%.

Εξαιρούνται από το ελάχιστο τεκμήριο διαβίωσης των 3.000 ευρώ τα ενήλικα τέκνα που είναι μέχρι 25 ετών και σπουδάζουν ή υπηρετούν στον στρατό ή είναι άνεργα και κατά το 2025 έχουν αποκτήσει οποιουδήποτε ύψους εισόδημα.

8. Koύρεμα τεκμηρίων για ελεύθερους επαγγελματίες. Οι κωδικοί 045-046 ενεργοποιούνται για νέες μητέρες που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα, οι οποίες εξαιρούνται από τα τεκμήρια για το έτος γέννησης του παιδιού τους και για τα δύο επόμενα χρόνια.

9. Φοροελαφρύνσεις από άνοιγμα σε κλειστά ακίνητα. Αναφορικά με τα ενοίκια, απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος τα μισθώματα που εισπράχθηκαν το 2025 και προέρχονται από εκμίσθωση κατοικιών με εμβαδόν έως 120 τ.μ., εφόσον ήταν κενές για τρία χρόνια και η σύμβαση μίσθωσης είναι διάρκειας τουλάχιστον τριών ετών και έχει συναφθεί μεταξύ της 8ης Σεπτεμβρίου 2024 και της 10ης Νοεμβρίου 2025.

10. Άτομα με ειδικές ανάγκες. Όσοι έχουν αναπηρία 67% και άνω θα πρέπει να συμπληρώσουν τους κωδικούς 001-002, 005-006 και 009-010, προκειμένου να κερδίσουν αυτόματη μείωση του φόρου εισοδήματος κατά 200 ευρώ.

11. Φοροελαφρύνσεις από ανακαίνιση κτιρίων. Στους κωδικούς 627-628 αναγράφεται το συνολικό ποσό των δαπανών για αγαθά και υπηρεσίες που προορίζονται για την ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση κτιρίων. Οι δαπάνες μειώνουν, ισόποσα κατανεμημένες σε περίοδο πέντε ετών, τον φόρο εισοδήματος των φυσικών προσώπων, μέχρι του αναλογούντος για κάθε φορολογικό έτος φόρου, με ανώτατο συνολικά όριο δαπάνης τα 16.000 ευρώ και εφόσον έχουν εξοφληθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών.

12. Δωρεές προς το Δημόσιο και κοινωφελή ιδρύματα. Στους κωδικούς 059-060 δηλώνονται οι χρηματικές δωρεές προς το Δημόσιο, προς φορείς του Δημοσίου, προς ιερούς ναούς, ιερές μονές, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και λοιπούς μη δημόσιους φορείς που λειτουργούν για κοινωφελείς σκοπούς, εφόσον υπερβαίνουν στη διάρκεια του προηγούμενου έτους τα 100 ευρώ. Ο φόρος εισοδήματος μειώνεται κατά το 10% του ποσού των δωρεών, αλλά η έκπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το 5% του φορολογητέου εισοδήματος.

Τα ποσά για δωρεές προς κοινωφελή ιδρύματα συμπληρώνονται στους κωδικούς 063-064 και μειώνουν κατά 40% του ύψους τους τον φόρο, αλλά δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 40% του φορολογητέου εισοδήματος του δωρητή.

13. Κάλυψη τεκμηρίων. Στους κωδικούς 781-782 δηλώνονται ποσά που καλύπτουν τεκμήρια (έσοδα από πωλήσεις ακινήτων, εφάπαξ παροχές ασφαλιστικών ταμείων, έσοδα από δάνεια, κληρονομιές, δωρεές ή γονικές παροχές χρηματικών ποσών).

