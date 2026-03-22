Πυρηνικό Ιράν: Το τίμημα της αδράνειας σε δολάρια ανά βαρέλι – Γιατί τα ακαδημαϊκά μοντέλα δικαιώνουν τον Τραμπ

Τα ακαδημαϊκά μοντέλα δείχνουν ότι ένα πυρηνικό Ιράν θα κόστιζε στην παγκόσμια οικονομία τρισεκατομμύρια — και θα καθιστούσε τη Μέση Ανατολή όμηρο για δεκαετίες

Καθώς η Operation Epic Fury εισέρχεται στην τρίτη εβδομάδα της, η κριτική εντείνεται: ήταν σωστή η απόφαση για στρατιωτική δράση κατά του Ιράν; Τα ακαδημαϊκά papers, οι εκθέσεις think tanks και τα μοντέλα τιμολόγησης κινδύνου δείχνουν κάτι που λίγοι θέλουν να ακούσουν — η εναλλακτική, δηλαδή ένα Ιράν με πυρηνικά όπλα, θα ήταν κατά πολύ χειρότερη. Όχι θεωρητικά, αλλά μετρήσιμα, σε δολάρια ανά βαρέλι και σε τρισεκατομμύρια χαμένου ΑΕΠ.

Το μόνιμο ασφάλιστρο κινδύνου: τι λένε οι μελέτες

Η πλέον εκτεταμένη ανάλυση του ζητήματος παραμένει η έκθεση «The Price of Inaction» του Bipartisan Policy Center (2012), η οποία συντάχθηκε από πρώην γερουσιαστές, στρατιωτικούς ηγέτες, διπλωμάτες και ενεργειακούς αναλυτές. Τα ευρήματά της είναι αποκαλυπτικά: ακόμη και χωρίς καμία πραγματική διακοπή στην παραγωγή ή μεταφορά πετρελαίου, μόνο η ανακοίνωση ότι το Ιράν κατέχει πυρηνικό όπλο θα αύξανε τις τιμές κατά 10%-25% τον πρώτο χρόνο — δηλαδή +$11 έως +$27 ανά βαρέλι.

Αλλά αυτό ήταν μόνο η αρχή. Η ίδια μελέτη προέβλεπε ότι μέσα σε τρία χρόνια, καθώς οι εντάσεις θα παρέμεναν υψηλές, οι τιμές θα μπορούσαν να αυξηθούν κατά 30%-50%, δηλαδή +$30 έως +$55 ανά βαρέλι. Σε σενάριο πραγματικής σύγκρουσης, το πετρέλαιο θα μπορούσε να διπλασιαστεί, η βενζίνη θα εκτινασσόταν κατά 70%, το αμερικανικό ΑΕΠ θα βυθιζόταν κατά 8% και 5 εκατομμύρια Αμερικανοί θα έχαναν τη δουλειά τους.

Η Goldman Sachs Research επιβεβαιώνει τη δυναμική αυτή εμπειρικά: οι τιμές πετρελαίου μπορούν να ξεπεράσουν κατά πολύ τη «δίκαιη αξία» τους όταν η γεωπολιτική αβεβαιότητα είναι υψηλή. Το 2022, οι τιμές ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις της Goldman κατά σχεδόν $20/βαρέλι — και αυτό μόνο λόγω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, ενός γεγονότος πολύ μικρότερης γεωστρατηγικής σημασίας σε σύγκριση με πυρηνική Μέση Ανατολή.

Ο πυρηνικός ντόμινο: γιατί δεν θα ήταν μόνο το Ιράν

Το πραγματικά καταστροφικό σενάριο δεν ήταν μόνο ένα πυρηνικό Ιράν — ήταν η αλυσιδωτή αντίδραση που θα ακολουθούσε. Αναλύσεις της RAND Corporation και του CSIS/JINSA εκτιμούν ότι εντός 6 μηνών η Σαουδική Αραβία θα ξεκινούσε δικό της πυρηνικό πρόγραμμα, δαπανώντας $50-100 δισ. σε εξοπλισμούς. Εντός 2-5 ετών, Τουρκία, Αίγυπτος και ΗΑΕ θα ανακοίνωναν αντίστοιχα προγράμματα — δημιουργώντας έξι πυρηνικά κράτη στην πιο ασταθή περιοχή του πλανήτη.

Η Συνθήκη Μη Διάδοσης Πυρηνικών Όπλων θα κατέρρεε ουσιαστικά. Και κάθε νέο πυρηνικό κράτος θα πολλαπλασίαζε εκθετικά το ασφάλιστρο κινδύνου. Η εκτίμηση RAND/CRS για μόνιμο premium $20-40/βαρέλι σε σενάριο «πυρηνικής κάλυψης του Ορμούζ» μεταφράζεται σε οικονομικό κόστος $2-4 δισεκατομμυρίων ημερησίως — ή $7,3 τρισεκατομμύρια σε μια δεκαετία.

Ο εκβιασμός του Ορμούζ: η μόνιμη απειλή

Το Στενό του Ορμούζ αποτελεί τη μεγαλύτερη ενεργειακή αρτηρία του πλανήτη — από εκεί περνά περίπου το 20% της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου και σχεδόν 20 εκατ. βαρέλια ημερησίως. Χωρίς πυρηνικά, ένα κλείσιμο του Ορμούζ από το Ιράν θα ήταν αυτοκαταστροφικό — θα χωρίς δεύτερη σκέψη πνίξει τις ίδιες του τις εξαγωγές. Με πυρηνικά; Η εξίσωση αλλάζει ριζικά.

Ένα πυρηνικό Ιράν θα μπορούσε να απειλεί αξιόπιστα με κλείσιμο του Ορμούζ χωρίς κανένα δυτικό κράτος να τολμά στρατιωτική απάντηση — ακριβώς επειδή πίσω από κάθε απειλή θα βρισκόταν η σκιά πυρηνικών αντιποίνων. Η Fed Dallas εκτιμά ότι ακόμη και μια προσωρινή διαταραχή του Ορμούζ θα εκτόξευε την τιμή WTI στα $100/βαρέλι. Σε σενάριο μόνιμης αβεβαιότητας, τα νούμερα της MUFG δείχνουν Brent πάνω από $125.

Κατ’ ουσίαν, ένα πυρηνικό Ιράν θα κρατούσε ομήρους τους εισαγωγείς πετρελαίου — ολόκληρη την Ασία, μεγάλο μέρος της Ευρώπης — για ό,τι πολιτικές παραχωρήσεις επιθυμούσε. Η αποτρεπτική ικανότητα της Δύσης θα εξανεμιζόταν. Όπως σημείωσε ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο τον Μάρτιο 2026, το Ιράν ήδη παρήγαγε πάνω από 100 βαλλιστικούς πυραύλους μηνιαίως — έναντι μόλις 6-7 αναχαιτιστών αμερικανικής κατασκευής. Με πυρηνικά όπλα στην εξίσωση, «το παράθυρο κλείνει για πάντα».

Η αγορά πετρελαίου δικαιώνει (μέχρι στιγμής) τη στρατιωτική επέμβαση

Τα στοιχεία από τη στρατιωτική δράση του Ιουνίου 2025 είναι αποκαλυπτικά. Σύμφωνα με ανάλυση του CSIS, ακόμη και ο πόλεμος με το Ιράν δεν κατάφερε να αναδιαμορφώσει τη δομή της αγοράς πετρελαίου — το Brent υποχώρησε κάτω από τα $70 μετά τη βεβαίωση ότι δεν υπήρξε πραγματική διακοπή εφοδιασμού. Η αγορά υιοθέτησε στάση «αποδείξτε ότι χάνονται βαρέλια» αντί για πανικό.

Αυτό σημαίνει ότι η βραχυπρόθεσμη αναταραχή από στρατιωτική δράση είναι διαχειρίσιμη — ειδικά σε μια πολύ καλά εφοδιασμένη αγορά. Αντίθετα, ένα πυρηνικό Ιράν θα δημιουργούσε μόνιμη αβεβαιότητα χωρίς ημερομηνία λήξης. Η Goldman Sachs εκτίμησε ότι στις αρχές Μαρτίου 2026 οι traders ζητούσαν premium μόλις $14/βαρέλι πάνω από το προ-σύγκρουσης επίπεδο — ποσό πολύ μικρότερο από το $20-55 που θα κόστιζε μόνιμα ένα πυρηνικό Ιράν.

Η PIIE (Peterson Institute for International Economics) εξηγεί γιατί: τρεις δομικές αλλαγές στην ενεργειακή αγορά — η αναβίωση της δυτικοημισφαιρικής παραγωγής (αμερικανικό shale), η Κίνα ως αγοραστής τελευταίας ανάγκης, και η αποτυχημένη εμπειρία χρήσης πετρελαίου ως γεωπολιτικό όπλο — σημαίνουν ότι τα βραχυπρόθεσμα σοκ απορροφώνται γρήγορα. Αυτό που δεν απορροφάται είναι η μόνιμη αβεβαιότητα ενός πυρηνικού Μεσανατολικού κόσμου.

Η ακαδημαϊκή βιβλιογραφία: γεωπολιτικός κίνδυνος και τιμή πετρελαίου

Η ακαδημαϊκή βιβλιογραφία τεκμηριώνει εκτενώς τη σχέση γεωπολιτικού ρίσκου και τιμών πετρελαίου. Η μελέτη Zaghdoudi (2025), δημοσιευμένη στο Energy Research Letters, εξετάζοντας τη συμπεριφορά WTI και Brent σε γεωπολιτικά σοκ, βρίσκει ότι οι κρίσεις στη Μέση Ανατολή συμπίπτουν με τις μεγαλύτερες εκρήξεις τιμών, με πρόσφατες συγκρούσεις (Ουκρανία, Χαμάς) να προκαλούν πιο άμεσες και εντονότερες αντιδράσεις.

Η μελέτη Mignon & Saadaoui (2024, ScienceDirect), χρησιμοποιώντας μοντέλα SVAR και Local Projections, αποδεικνύει ότι αυξημένοι γεωπολιτικοί κίνδυνοι ωθούν σταθερά ανοδικά τις τιμές πετρελαίου — επειδή αντανακλούν φόβους μελλοντικής διακοπής εφοδιασμού. Κρίσιμο εύρημα: η σχέση αυτή είναι αμφίδρομη — υψηλότερες τιμές τροφοδοτούν νέα αστάθεια, δημιουργώντας φαύλο κύκλο.

Μελέτη της Dallas Fed (Kilian & Zhou, 2022-2025) μοντελοποιεί τρία σενάρια γεωπολιτικής κλιμάκωσης στον Κόλπο: στο ακραίο σενάριο κλεισίματος του Ορμούζ, η τιμή WTI εκτοξεύεται στα $100/βαρέλι. Το paper «Oil for Atoms» του Texas National Security Review αποκαλύπτει πώς η ενεργειακή κρίση του ’73 οδήγησε στη γαλλο-ιρανική «ανταλλαγή πετρελαίου για πυρηνική τεχνολογία» — ο ίδιος ακριβώς φαύλος κύκλος ενέργειας-πυρηνικής διάδοσης που θα ξεδιπλωνόταν σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα.

Τα αριθμητικά: σύγκριση σεναρίων

Η αρίθμηση μιλά καθαρά. Στο σενάριο στρατιωτικής δράσης (αυτό που ζούμε σήμερα), το Atlantic Council εκτιμά αύξηση 5%-15% στο Brent, τοποθετώντας το στο εύρος $76-84/βαρέλι — επίπεδο πολύ κάτω από το μέσο όρο $100+ (σε σημερινά δολάρια) κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Ιράκ 2003-2011. Ακόμη και η Goldman Sachs, σε σενάριο πλήρους κλεισίματος του Ορμούζ για ένα μήνα, εκτιμά αύξηση $12-15/βαρέλι. Με χρήση αγωγών παράκαμψης και στρατηγικών αποθεμάτων, η αύξηση μειώνεται σε $4-10.

Αντίθετα, στο υποθετικό σενάριο πυρηνικού Ιράν χωρίς πόλεμο, η BPC εκτιμά άμεσο premium 10%-25% ($11-27/βαρέλι), αυξανόμενο σε 30%-50% ($30-55/βαρέλι) εντός τριετίας. Αυτό δεν είναι spike — είναι μόνιμο κόστος, επειδή η πηγή κινδύνου δεν εξαλείφεται ποτέ. Σε σενάριο πυρηνικής κούρσας εξοπλισμών στον Κόλπο (Σαουδική Αραβία, Τουρκία, Αίγυπτος), η RAND εκτιμά μόνιμο premium $20-40/βαρέλι — κόστος $7,3 τρισεκατομμυρίων σε μια δεκαετία.

Με άλλα λόγια: ο πόλεμος κοστίζει ένα βραχυπρόθεσμο, ελεγχόμενο premium $4-15/βαρέλι. Η αδράνεια θα κόστιζε ένα μόνιμο $20-55/βαρέλι. Το αριθμητικό αποτέλεσμα δεν αφήνει πολλά περιθώρια αμφισβήτησης.

Η ευρωπαϊκή διάσταση: γιατί μας αφορά άμεσα

Για την Ευρώπη — και ειδικά για χώρες ενεργειακά εξαρτημένες όπως η Ελλάδα — ένα πυρηνικό Ιράν θα αποτελούσε εφιάλτη. Η Ευρώπη εισάγει σημαντικό μέρος του LNG της μέσω θαλάσσιων οδών που ελέγχει το Ιράν. Ένα μόνιμο premium $20-40/βαρέλι θα μεταφράζονταν σε μόνιμα υψηλότερο κόστος θέρμανσης, μεταφορών και παραγωγής. Για μια οικονομία σαν την ελληνική, που ήδη αντιμετωπίζει πιέσεις στο κόστος ενέργειας, τα αποτελέσματα θα ήταν δραματικά — μόνιμα υψηλότερος πληθωρισμός, χαμηλότερη αγοραστική δύναμη, αργότερη ανάπτυξη.

Ταυτόχρονα, η πυρηνική διάδοση θα καθιστούσε κάθε ελληνική επενδυτική πρωτοβουλία στη Μέση Ανατολή — αγωγούς, ναυτιλία, εμπόριο — υψηλού ρίσκου. Τα ασφάλιστρα πολέμου στα ελληνόκτητα πλοία θα παρέμεναν μόνιμα σε απαγορευτικά επίπεδα. Η ελληνική εμπορική ναυτιλία, που αποτελεί ζωτικό κλάδο της οικονομίας, θα βρισκόταν σε μόνιμο κίνδυνο.

Συμπέρασμα: η λιγότερο κακή επιλογή

Κανείς σοβαρός αναλυτής δεν ισχυρίζεται ότι ο πόλεμος δεν έχει κόστος. Η σύγκρουση με το Ιράν δημιουργεί βραχυπρόθεσμα αναταραχή, ανθρώπινες απώλειες, ρίσκο κλιμάκωσης. Αλλά η ερώτηση δεν ήταν ποτέ «πόλεμος ή ειρήνη» — ήταν «πόλεμος τώρα ή μόνιμος εκβιασμός για δεκαετίες».

Τα μοντέλα δείχνουν ότι βραχυπρόθεσμα ένα ελεγχόμενο premium $4-15/βαρέλι σε μια πολύ καλά εφοδιασμένη αγορά (ο OPEC+ διαθέτει 5,7 εκατ. βαρέλια πλεονάζουσας ικανότητας, η Σαουδική Αραβία μόνη μπορεί να αντικαταστήσει σχεδόν ολόκληρη την ιρανική παραγωγή) είναι διαχειρίσιμο. Μακροπρόθεσμα, η εξάλειψη του πυρηνικού κινδύνου σημαίνει κατάργηση ενός premium δεκάδων δισεκατομμυρίων ετησίως.

Ο πρόεδρος Τραμπ — ό,τι κι αν σκεφτεί κανείς για τις μεθόδους του — φαίνεται πως εκμεταλλεύτηκε ένα ιστορικό παράθυρο ευκαιρίας: μια υπερπροσφορά στην αγορά πετρελαίου, αμερικανική ενεργειακή αυτονομία από shale, και μια σύντομη περίοδο κατά την οποία η στρατιωτική δράση δεν θα πυροδοτούσε ανεξέλεγκτη ενεργειακή κρίση. Όπως σημείωσε ο CSIS, η καλά εφοδιασμένη αγορά ενθαρρύνει τον Λευκό Οίκο σε τέτοιες ενέργειες χωρίς φόβο δραματικών συνεπειών στις τιμές πετρελαίου. Αν περνούσε κι αυτό το παράθυρο, η Δύση θα έμενε χωρίς εργαλεία — και με ένα Ιράν που θα διαμόρφωνε τις τιμές ενέργειας κατά βούληση.

Ι.Α.Φ