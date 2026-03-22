Κλείστε τα μάτια και φανταστείτε: όλα όσα βλέπουμε – οι επιθέσεις, τα Στενά του Ορμούζ που «κλείνουν», οι τιμές πετρελαίου που εκτοξεύονται και μετά ξαφνικά «ειρηνεύουν» – δεν είναι τυχαία γεγονότα.

Δεν είναι οι Αμερικανοί, οι Ισραηλινοί ή οι Κινέζοι που κινούν τα νήματα. Είναι οι ίδιοι οι Ιρανοί. Μια σκιώδης ελίτ μέσα στο καθεστώς – μεταρρυθμιστές, στρατιωτικοί, διασπορά και μυστικοί διαπραγματευτές – που αποφάσισε να θυσιάσει προσωρινά τη χώρα για να την αναγεννήσει. Να γκρεμίσει το 50χρονο θεοκρατικό καθεστώς από μέσα, να φέρει «δημοκρατία».

Ακούγεται παράλογο;

Ακολουθήστε τα δισεκατομμύρια και θα δείτε το σχέδιο. Πρώτα η «κρίση» που φαίνεται χαοτική, αλλά είναι ελεγχόμενη. Το Ιράν δεν «ηττήθηκε». Δημιούργησε τον πόλεμο για να αποδείξει κάτι: ότι υπάρχουν εναλλακτικοί αγωγοί (East-West της Σαουδικής, Habshan-Fujairah των Εμιράτων) και ότι τα Στενά δεν είναι πια ο απόλυτος έλεγχος.

Όταν «τελειώσει» ο πόλεμος και αρθούν οι κυρώσεις, το Ιράν θα προσθέσει 2 -2,5 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα στην παγκόσμια αγορά, οι τιμές θα πέσουν 6-15% από εκεί που ξεκίκησαν προ κρίσης και το φυσικό αέριο θα φτάσει στην Ευρώπη από το South Pars.

Ποιος ωφελείται;

Όχι το σημερινό καθεστώς. Οι Ιρανοί που το θέλουν νεκρό. Γιατί όταν τα λεφτά ρέουν – 250- 400 δισεκατομμύρια δολάρια επενδύσεων σε 4-6 χρόνια – ο λαός θα πάρει μερίδιο. Και όταν ο λαός έχει λεφτά και δουλειές, δεν ανέχεται πια φόβο και απομόνωση.

Όπως στην Αραβική Άνοιξη, αλλά αυτή τη φορά με σενάριο γραμμένο στην Τεχεράνη.

Κοιτάξτε τους μεγάλους νικητές: Αμερικανοί και Ευρωπαίοι. Οι ExxonMobil και Chevron, που σήμερα βλέπουν τις μετοχές τους να εκτοξεύονται από υψηλές τιμές αλλά χωρίς άμεση έκθεση στο Ιράν, θα μπουν πρώτοι όταν ανοίξουν τα πεδία Azadegan και Yadavaran.

Οι Αμερικανοί majors θα πάρουν τα πιο γλυκά κομμάτια upstream – εξόρυξη, ανάπτυξη κοιτασμάτων – χωρίς τις κυρώσεις που τους κρατούσαν μακριά. Παράλληλα, οι Ευρωπαίοι γίγαντες – TotalEnergies, Shell, BP – έχουν ήδη ιστορικό: υπέγραψαν deals στο South Pars κατά το JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action).

Η TotalEnergies είχε επενδύσει εκατομμύρια πριν αποχωρήσει το 2018. Τώρα, με «νέο» καθεστώς, θα επιστρέψουν με δισεκατομμύρια για LNG, αγωγούς και υποδομές. Οι Schlumberger, Halliburton και Baker Hughes (υπηρεσίες) θα πλημμυρίσουν με συμβόλαια γεωτρήσεων και τεχνολογίας.

Γιατί οι εσωτερικές αναλύσεις από μεγάλους οίκους μιλούν για windfall δεκάδων δισεκατομμυρίων;

Ή μήπως οι Ιρανοί διαπραγματευτές έχουν ήδη μυστικά pre-deals με αυτούς τους κολοσσούς, για να εξασφαλίσουν ότι η «νέα εποχή» θα είναι δική τους; Το μεγαλύτερο κόλπο: οι ίδιοι οι Ιρανοί «έκλεισαν» τα Στενά προσωρινά για να δείξουν στον κόσμο ότι η εναλλακτική υπάρχει. Έτσι, όταν ανοίξουν ξανά, κανείς δεν θα μπορεί να αρνηθεί την άρση κυρώσεων – ούτε η Ουάσινγκτον, ούτε οι Βρυξέλλες.

Το παλιό καθεστώς θα πέσει από μέσα: οι νέοι ηγέτες (που ετοιμάζονται στα παρασκήνια) θα παρουσιαστούν ως σωτήρες που έφεραν επενδύσεις, δουλειές και φθηνή ενέργεια. Το ΑΕΠ θα εκτοξευτεί, η νεολαία θα ξεχάσει το 1979 και το Ιράν θα γίνει ο νέος «ελκυστικός» παίκτης – αλλά χωρίς τους φρουρούς της Επανάστασης.

Και η Δύση;

Δεν είναι θύμα. Είναι συνένοχος χωρίς να το ξέρει. Οι Αμερικανοί θα πάρουν πρόσβαση σε αποθέματα που ονειρεύονταν δεκαετίες, οι Ευρωπαίοι θα μειώσουν εξάρτηση από Ρωσία. Οι μετοχές Exxon, Chevron, TotalEnergies, Shell και BP θα ανέβουν ξανά – όχι από πόλεμο, αλλά από «ειρήνη» που έφεραν οι ίδιοι οι Ιρανοί.

Φυσικά, τα ΜΜΕ θα πουν «γεωπολιτική», «σύμπτωση» ή «τυχαία ειρήνη». Αλλά ακολουθήστε τα συμβόλαια. Ακολουθήστε τα δισεκατομμύρια που θα ρέουν από το Ιράν προς Χιούστον και Παρίσι.

Και θα δείτε: το Ιράν δεν «έπεσε». Αυτο-ξύπνησε.

Το 50χρονο καθεστώς δεν το γκρέμισαν ξένοι. Το γκρέμισαν οι Ιρανοί – με ένα σχέδιο τόσο τέλειο, που ακόμα και οι πιο σκεπτικιστές θα πιστέψουν πως ήταν… απλή τύχη.

Η επόμενη μέρα είναι η αρχή.

Και οι Ιρανοί… ήδη γιορτάζουν κρυφά, ενώ οι Αμερικανοί και Ευρωπαίοι γίγαντες ετοιμάζουν τις βαλίτσες τους.

Κλείνοντας να θυμίσω ότι η ΑΙ θέλει …ενέργεια

Αποποίηση ευθύνης: Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα συνιστά διαφημιστική ανακοίνωση ενημερωτικού περιεχομένου και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση επενδυτική συμβουλή, ούτε υποκίνηση ή προσφορά για συμμετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Καμία πληροφορία που εμπεριέχεται σε αυτό, δε θα πρέπει να εκληφθεί, σε καμία περίπτωση, ως προτεινόμενη ως κατάλληλη επένδυση για τον παραλήπτη, ούτε μέσο επίτευξης των συγκεκριμένων επενδυτικών στόχων ή κάλυψης οποιωνδήποτε άλλων αναγκών του παραλήπτη, ούτε υποκατάστατο τυχόν συμβατικών κειμένων που αφορούν τις περιγραφόμενες σε αυτό συναλλαγές. Για τους λόγους αυτούς, κάθε επενδυτής θα πρέπει να προβεί στη δική του αξιολόγηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται στην παρούσα επικοινωνία και δε θα πρέπει να βασίζεται σε οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία, ως εάν αυτή να αποτελούσε επενδυτική συμβουλή. Το παρόν δεν συνιστά, επίσης, έρευνα στον τομέα των επενδύσεων και, συνεπώς, δεν καταρτίστηκε από την Εταιρεία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της έρευνας στον τομέα των επενδύσεων. Οι πληροφορίες που διατίθενται στο παρόν βασίζονται σε πληροφορίες που διατίθενται στο κοινό και θεωρούνται αξιόπιστες. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς την ακρίβεια ή πληρότητα των πληροφοριών αυτών. Οι απόψεις και εκτιμήσεις που εκτίθενται στο παρόν αφορούν την τάση της εγχώριας και των διεθνών χρηματοοικονομικών αγορών κατά την αναγραφόμενη ημερομηνία και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. Η Εταιρεία ενδέχεται, ωστόσο, να συμπεριλάβει στο παρόν έρευνες στον τομέα των επενδύσεων, οι οποίες έχουν εκπονηθεί από τρίτα πρόσωπα. Η εταιρεία δεν τροποποιεί τις ως άνω έρευνες, αλλά τις παραθέτει αυτούσιες, και, συνεπώς, δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών.

March 22, 2026