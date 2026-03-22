Στις-κάλπες-για-δημοψήφισμα-σήμερα-οι-Ιταλοί:-Ψηφίζουν-αν-θα-εγκρίνουν-ή-όχι-μια-μεγάλη-μεταρρύθμιση-στην-Δικαιοσύνη

Πάνω από 50 εκατομμύρια Ιταλοί πολίτες καλούνται, σήμερα και αύριο, να εκφράσουν την βούλησή τους σε δημοψήφισμα για την έγκριση ή την απόρριψη μεταρρύθμισης στον τομέα της δικαιοσύνης. Για την εγκυρότητά του δεν απαιτείται να ψηφίσει το 50% συν ένας των εχόντων δικαίωμα, κάτι που σημαίνει ότι το αποτέλεσμα θα είναι έγκυρο, ανεξαρτήτως του ποσοστού προσέλευσης.

Οι κάλπες άνοιξαν σήμερα το πρωί στις 7 τοπική ώρα και πρόκειται να κλείσουν στις 11 το βράδυ, ενώ οι πολίτες θα μπορούν να ψηφίσουν και αύριο, μέχρι τις 3 το απόγευμα, ώρα Ιταλίας.

Τι ορίζει η μεταρρύθμιση στη Δικαιοσύνη

Η συγκεκριμένη συνταγματική μεταρρύθμιση (η οποία ψηφίστηκε από το κοινοβούλιο με ποσοστό χαμηλότερο των δυο τρίτων του συνολικού αριθμού βουλευτών και γερουσιαστών) προβλέπει την κατάργηση, για τους δικαστές, της δυνατότητας να μπορούν να αλλάζουν επαγγελματική σταδιοδρομία και να μεταπηδούν σε ρόλο εισαγγελέα, όπως και το αντίστροφο.

Παράλληλα, το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο (το οποίο, μεταξύ των άλλων, αποφασίζει τις προαγωγές και μεταθέσεις των μελών του κλάδου) «σπάει» σε δυο μικρότερα συμβούλια και του αφαιρείται η αρμοδιότητα για την επιβολή κυρώσεων σε δικαστικούς που διαπράττουν λάθη κατά την διάρκεια της άσκησης των καθηκόντων τους. Για τον σκοπό αυτό, προβλέπεται η σύσταση ειδικού Πειθαρχικού Συμβουλίου.

Η κυβερνητική πλειοψηφία των Αδελφών της Ιταλίας, της Λέγκα και της Φόρτσα Ιτάλια ζητά από τους πολίτες να στηρίξουν την μεταρρύθμιση και τα στελέχη τους υπογράμμισαν με έμφαση ότι, αν επικυρωθούν οι συγκεκριμένες αλλαγές, θα περιοριστεί η πολιτικοποίηση μεγάλου μέρους του δικαστικού κλάδου.

Από την μεριά της, η αντιπολίτευση του Δημοκρατικού Κόμματος, των Πέντε Αστέρων, της Ιταλικής Αριστεράς και των Οικολόγων εξέφρασε την κάθετη αντίθεσή της, στην τροποποίηση του ισχύοντος συστήματος και πρόσθεσε πως θεωρεί ότι ο πραγματικός στόχος της κυβέρνησης είναι να υποτάξει την δικαστική εξουσία στην βούλησή της.

Όπως εξηγούν πολλοί σχολιαστές, το σημερινό δημοψήφισμα έχει προσλάβει ευρύτερο χαρακτήρα και είναι σαφές ότι πρόκειται -σε μεγάλο βαθμό- για αναμέτρηση ανάμεσα σε όσους στηρίζουν το έργο της κυβέρνησης Μελόνι, και εκείνους που απορρίπτουν την μέχρι τώρα πορεία της.

«Η κυβέρνηση αυτή θα ηττηθεί στις επόμενες βουλευτικές εκλογές. Τώρα, όμως, διακυβεύεται το ίδιο το Σύνταγμα και η βαθύτερη σημασία του. Δεν μιλάμε, φυσικά, για μια υπόθεση της δεξιάς ή της αριστεράς, αλλά για πολύτιμη κατάκτηση όλων μας» υπογράμμισε η γραμματέας του κεντροαριστερού «Δημοκρατικού Κόμματος, Έλι Σλάιν.

«Πρόκειται για μια λογική μεταρρύθμιση, με την οποία θέλουμε να εκσυγχρονίσουμε την χώρα μας και να δώσουμε έμφαση στην αξιοκρατία. Αν δεν βρούμε το θάρρος να αλλάξουμε κάποια πράγματα που είναι σαφώς προβληματικά, το έθνος μας δεν πρόκειται να εξελιχθεί ποτέ» απάντησε η Τζόρτζια Μελόνι, στην τελευταία της έκκληση προς τους ψηφοφόρους.