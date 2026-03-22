Στο-Χιούστον-ο-Σταύρος-Παπασταύρου:-Συναντήσεις-με-chevron-και-exxonmobil

Στο Χιούστον των ΗΠΑ μεταβαίνει ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, για μια σειρά κρίσιμων επαφών με ενεργειακούς κολοσσούς, στο περιθώριο της διεθνούς διάσκεψης CERAWeek 2026, με αιχμή την επιτάχυνση των επενδύσεων στους υδρογονάνθρακες.

Την ελληνική αποστολή, πέραν του υπουργού, πλαισιώνουν ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Τσάφος και ο διευθύνων σύμβουλος της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥΕΠ), Αριστοφάνης Στεφάτος.

Στο επίκεντρο των επαφών βρίσκονται οι σχέσεις με μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες, με τον κ. Παπασταύρου και τον κ. Τσάφο να έχουν προγραμματισμένες συναντήσεις με υψηλόβαθμα στελέχη της Chevron και της ExxonMobil. Συγκεκριμένα, τη Δευτέρα 23 Μαρτίου θα συναντηθούν με τον αντιπρόεδρο Εξερεύνησης της Chevron, Kevin McLachlan, ενώ την Τρίτη 24 Μαρτίου θα ακολουθήσει συνάντηση με τον αντιπρόεδρο της ExxonMobil, John Ardill.

Ταχύτερα βήματα στην υλοποίηση των συμφωνιών

Κεντρικό θέμα των συζητήσεων αποτελεί η επιτάχυνση της υλοποίησης των ήδη κυρωμένων συμφωνιών στον τομέα των υδρογονανθράκων, σε μια συγκυρία όπου η ενεργειακή ασφάλεια και η διαφοροποίηση πηγών αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη σημασία για την Ευρώπη.

Παράλληλα, η ελληνική παρουσία στη CERAWeek συνοδεύεται από ενεργή συμμετοχή σε κορυφαία πάνελ της διοργάνωσης. Ο κ. Παπασταύρου θα συμμετάσχει σε συζήτηση με θέμα «The Gas Bridge: Connecting EastMed gas to global markets», μαζί με τη γενική διευθύντρια Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ditte Juul-Joergensen, τον επικεφαλής παγκόσμιας συμβουλευτικής φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας της S&P Global Eric Eyberg και τον γενικό γραμματέα του East Mediterranean Gas Forum Osama Mobarez.

Από την πλευρά του, ο κ. Τσάφος θα λάβει μέρος σε πάνελ με θέμα «European competitiveness: Regulations and growth», μαζί με κορυφαία στελέχη της διεθνούς αγοράς, όπως ο Laurent Ruseckas της S&P Global, ο CEO της RheinEnergie Andreas Feicht και ο CEO της Thyssenkrupp AG Miguel Angel Lopez Borrego.

Ξεχωριστή στιγμή της επίσκεψης αναμένεται να αποτελέσει η συμμετοχή του κ. Παπασταύρου ως κεντρικού ομιλητή σε εκδήλωση του Ινστιτούτου Baker του Πανεπιστημίου Rice, με θέμα τον ενισχυμένο ρόλο της Ελλάδας στη διατλαντική ενεργειακή αρχιτεκτονική.

- – ΜΠΕ