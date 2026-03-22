ΣΥΡΙΖΑ-κατά-Μητσοτάκη:-«Μας-μπλέκει-στον-πόλεμο-και-αφήνει-την-ακρίβεια-να-καλπάζει»

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, εξαπολύει ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, με αφορμή την κυριακάτικη ανάρτησή του, κατηγορώντας τον για σιωπή απέναντι στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και για επικίνδυνη εμπλοκή της χώρας.

Στην ανακοίνωσή του, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης υποστηρίζει ότι, τρεις εβδομάδες μετά την έναρξη της επίθεσης των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν, ο πρωθυπουργός «δεν βρήκε το θάρρος να πει ούτε μία κουβέντα για τον τερματισμό του πολέμου». Αντιθέτως, όπως σημειώνει, περιορίζεται σε αναφορές για «μορατόριουμ επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές», κατηγορώντας τον ότι αγνοεί το ανθρωπιστικό κόστος και εστιάζει στα ενεργειακά συμφέροντα.

Ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει λόγο για «επικίνδυνα μονοπάτια» στα οποία οδηγείται η χώρα, επισημαίνοντας την παρουσία ελληνικής πυραυλικής συστοιχίας Patriot στη Σαουδική Αραβία και ζητώντας την άμεση αποχώρησή της. Παράλληλα, καλεί την κυβέρνηση να αναλάβει πρωτοβουλίες για κατάπαυση του πυρός, προειδοποιώντας για κλιμάκωση της έντασης με σοβαρές συνέπειες για την ευρύτερη περιοχή.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μοιάζει ολοένα και περισσότερο το αδιανόητο που υπερασπίζεται. Έχουν περάσει τρεις εβδομάδες από την έναρξη της επίθεσης των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν και ο Κυριάκος Μητσοτάκης ούτε σήμερα, στην κυριακάτικη ανάρτησή του, βρήκε το θάρρος να ψελλίσει έστω μια κουβέντα για τερματισμό του πολέμου.

Ο πρωθυπουργός, που απερίσκεπτα εμπλέκει ολοένα και περισσότερο τη χώρα στα πολεμικά σχέδια των Τραμπ και Νετανιάχου, αναφέρεται μόνο σε «μορατόριουμ επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές». Μοιάζει, έτσι, ολοένα και περισσότερο στο τέρας που υπερασπίζεται: δεν έχουν σημασία οι χιλιάδες θάνατοι αμάχων και παιδιών, δεν έχει σημασία η ισοπέδωση ολόκληρων συνοικιών σε Τεχεράνη και Βηρυτό, δεν έχει σημασία η καταπάτηση του διεθνούς δικαίου, μετράνε μόνο οι «ενεργειακές υποδομές», δηλαδή τα μεγάλα ενεργειακά συμφέροντα.

Στο ίδιο μοτίβο, ο κ. Μητσοτάκης υπερηφανεύεται ξανά για τη χρήση των ελληνικών Patriot στη Σαουδική Αραβία, κάνοντας πως δεν καταλαβαίνει σε τι επικίνδυνα μονοπάτια σέρνει τη χώρα.

Επαναλαμβάνουμε: Η ελληνική πυραυλική συστοιχία πρέπει να αποχωρήσει άμεσα από τη Σαουδική Αραβία. Πρέπει να σταματήσει κάθε εμπλοκή της χώρας στον πόλεμο Τραμπ – Νετανιάχου. Aπαιτείται ανάληψη πρωτοβουλιών για κατάπαυση του πυρός τώρα, πριν βυθιστεί κι άλλο η περιοχή σε ένα σπιράλ βίας με ανυπολόγιστες συνέπειες για την ευρύτερη περιοχή.

Ταυτόχρονα η ζημιά στην οικονομία μεγαλώνει και η κυβέρνηση απουσιάζει από την αντιμετώπιση των εγχώριων συνεπειών αυτού του παράλογου πολέμου, την ακρίβεια και τη αισχροκέρδεια. Αντί ο κ.Μητσοτάκης να θριαμβολογεί στην ίδια ανάρτηση για τις… ιδιωτικές επενδύσεις που θα προσελκύσει η χώρα, θα έπρεπε ήδη να έχει πάρει μέτρα για πραγματικό έλεγχο της αισχροκέρδειας στα καύσιμα, με επιβολή πλαφόν στην πηγή, δηλαδή στα διυλιστήρια, και με μείωση των άδικων έμμεσων φόρων όπως ο ΕΦΚ, όπως από την αρχή έχει τεκμηριωμένα προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Αλλά δεν περιμένουμε κάτι καλύτερο από αυτή την κυβέρνηση:

*⁠ ⁠Πανηγυρίζει υποκριτικά για τη συλλογική σύμβαση στον επισιτισμό, που είναι θέμα των κοινωνικών εταίρων, ενώ η χώρα δεν έχει ακόμα Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας – που είναι θέμα της κυβέρνησης .

*⁠ ⁠Περηφανεύεται για τη «δωρεά» από ιδιώτες για την προμήθεια «νέου συστήματος επικοινωνίας για τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας», αντί τόσα χρόνια να έχει κάνει κάτι ουσιαστικό για τον εκσυγχρονισμό του συστήματος ελέγχου στο FIR Αθηνών, που αποτελεί βραδυφλεγή βόμβα και απειλή για την ασφάλεια των αερομεταφορών.

*⁠ ⁠Κοροϊδεύει κατάμουτρα τους πολίτες και τους αιρετούς όλης της χώρας, με την κατασκευή του «ψηφιακού παρατηρητηρίου δήμων». Ποιους θα επιβλέπει; Τους δήμους σε όλη τη χώρα που τους έχει αφήσει να χρεοκοπούν; Τους δημάρχους που πρόσφατα διαδήλωναν για την υποχρηματοδότηση, την έλλειψη προσωπικού και τη συνεχή υποβάθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης; Αυτή η επικίνδυνη κυβέρνηση είναι ανεπαρκής σε όλα τα μέτωπα και πρέπει να φύγει».

- sofokleous10.gr

