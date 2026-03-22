Χρυσός:-Όταν-το-safe-haven-πουλιέται

Ο χρυσός βρίσκεται σε μια από τις πιο αντιφατικές φάσεις των τελευταίων ετών. Ενώ το γεωπολιτικό ρίσκο αυξάνεται, το συμβόλαιο έχει κινηθεί αντίθετα, καταγράφοντας πτώση περίπου -17% από τις αρχές Μαρτίου, με την τιμή να διολισθαίνει από τα 5.400 δολάρια προς την περιοχή των 4.500 δολαρίων.

Πίσω από αυτή την κίνηση κρύβεται μια έντονη ανακατανομή θέσεων. Από το δεύτερο τρίμηνο του 2025, οι ιδιώτες επενδυτές έχουν τοποθετήσει πάνω από 70 δισ. δολάρια σε gold ETFs, με τη ζήτηση να έχει υπερτριπλασιαστεί μέσα σε έξι μήνες. Την ίδια περίοδο, τα θεσμικά χαρτοφυλάκια προχώρησαν σε καθαρές πωλήσεις περίπου 4 δισ. δολαρίων, οι οποίες επιταχύνθηκαν μετά τη βίαιη διόρθωση του Ιανουαρίου.

Στο παρασκήνιο όμως η Κίνα συνεχίζει τις αγορές. Με 16 συνεχόμενους μήνες ενίσχυσης αποθεμάτων, έχει προσθέσει περίπου 50 τόνους, ανεβάζοντας τα συνολικά της αποθέματα στους 2.309 τόνους που αντιστοιχούν σε περίπου 370 δισ. δολάρια. Η Κίνα έχει φτάσει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα κατοχής χρυσού, ενισχύοντας συστηματικά τα αποθέματά της και αυξάνοντας τη συμμετοχή του πολύτιμου μετάλλου στα συναλλαγματικά της διαθέσιμα.

Διαγραμματικά το συμβόλαιο αποτυπώνεται να έχει διασπάσει τη στήριξη που προσφέρει η ζώνη των 4.650 με 4.515 δολαρίων και να κινείται πρός την επόμενη σημαντική περιοχή στήριξης των 4.275 με 4.250 δολαρίων. Για να έχουμε αλλαγή στην υπάρχουσα πτωτική τάση θα πρέπει το συμβόλαιο να αρπάξει ανοδικά το επίπεδο των 4.875 δολαρίων, μόνο τότε θα μπορέσει να βάλει πλώρη για τα 5.000 δολάρια.

Το άρθρο γράφτηκε το πρωί της περασμένης Παρασκευής για την εφημερίδα “Κεφάλαιο” όπου και αναδημοσιεύεται με ανανεωμένα δεδομένα και στοιχεία.

Αποποίηση ευθύνης: Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα συνιστά διαφημιστική ανακοίνωση ενημερωτικού περιεχομένου και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση επενδυτική συμβουλή, ούτε υποκίνηση ή προσφορά για συμμετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Καμία πληροφορία που εμπεριέχεται σε αυτό, δε θα πρέπει να εκληφθεί, σε καμία περίπτωση, ως προτεινόμενη ως κατάλληλη επένδυση για τον παραλήπτη, ούτε μέσο επίτευξης των συγκεκριμένων επενδυτικών στόχων ή κάλυψης οποιωνδήποτε άλλων αναγκών του παραλήπτη, ούτε υποκατάστατο τυχόν συμβατικών κειμένων που αφορούν τις περιγραφόμενες σε αυτό συναλλαγές. Για τους λόγους αυτούς, κάθε επενδυτής θα πρέπει να προβεί στη δική του αξιολόγηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται στην παρούσα επικοινωνία και δε θα πρέπει να βασίζεται σε οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία, ως εάν αυτή να αποτελούσε επενδυτική συμβουλή. Το παρόν δεν συνιστά, επίσης, έρευνα στον τομέα των επενδύσεων και, συνεπώς, δεν καταρτίστηκε από την Εταιρεία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της έρευνας στον τομέα των επενδύσεων. Οι πληροφορίες που διατίθενται στο παρόν βασίζονται σε πληροφορίες που διατίθενται στο κοινό και θεωρούνται αξιόπιστες. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς την ακρίβεια ή πληρότητα των πληροφοριών αυτών. Οι απόψεις και εκτιμήσεις που εκτίθενται στο παρόν αφορούν την τάση της εγχώριας και των διεθνών χρηματοοικονομικών αγορών κατά την αναγραφόμενη ημερομηνία και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. Η Εταιρεία ενδέχεται, ωστόσο, να συμπεριλάβει στο παρόν έρευνες στον τομέα των επενδύσεων, οι οποίες έχουν εκπονηθεί από τρίτα πρόσωπα. Η εταιρεία δεν τροποποιεί τις ως άνω έρευνες, αλλά τις παραθέτει αυτούσιες, και, συνεπώς, δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών.

March 22, 2026