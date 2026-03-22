big-tech:-Υπερεπένδυση-ή-νέα-χρυσή-εποχή;

Το Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) λειτουργεί ως ο καθρέφτης της τεχνητής νοημοσύνης, συγκεντρώνοντας εταιρείες που χτίζουν, τροφοδοτούν και εκμεταλλεύονται το οικοσύστημα της AI. Στο μακροπρόθεσμο διάγραμμα, το AIQ αποτυπώνεται να συσσωρεύει δυνάμεις σε μια πλάγια κίνηση, κοντά στα ιστορικά υψηλά, ανάμεσα στα 53 με 46 δολάρια. Όσο το ETF κρατάει τα 46 δολάρια τόσο ετοιμάζεται για το επόμενο βήμα ανοδικής συνέχισης πρός την περιοχή των 60 δολαρίων.

Στο εσωτερικό του AIQ βρίσκονται κομβικοί παίκτες όπως Nvidia (NVDA), Microsoft (MSFT), Alphabet (GOOGL), Amazon (AMZN) και Meta Platforms (META) – εταιρείες που απορροφούν το μεγαλύτερο μέρος των επενδύσεων σε AI υποδομές και εφαρμογές.

Την ίδια στιγμή, η άλλη πλευρά της αγοράς αρχίζει να προβληματίζεται. Το 22% των global fund managers δηλώνει ότι το Big Tech δαπανά υπερβολικά σε CapEx — το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό που έχει καταγραφεί. Η μόνη φορά που ήταν υψηλότερο ήταν τον Φεβρουάριο του 2026 με 33%. Το στοιχείο που ξεχωρίζει είναι ότι για σχεδόν δύο δεκαετίες, τέτοια ανησυχία δεν υπήρχε καν. Το 2017, το 70% θεωρούσε ότι οι εταιρείες επενδύουν λιγότερο από όσο πρέπει, ενώ ακόμη και το 2008 δεν είχε εμφανιστεί τέτοια ένταση προβληματισμού.

Η αγορά μπορεί να μετρά ρίσκο. Το AIQ συνεχίζει να μετρά ανάπτυξη. Το ερώτημα είναι ποια ανάγνωση θα επικρατήσει.

Data centers εναντίων γραφείων

Το ταμπλό της Wall Street μπορεί να γεμίζει με ανησυχία, αλλά υπάρχει ένας κλάδος που προχωρά χωρίς να κοιτάζει πίσω. Ο δείκτης FTSE Nareit Equity Data Centers Index (FN1000) κινείται με σταθερό βηματισμό, σαν να λειτουργεί σε δικό του κύκλο, μακριά από τον καθημερινό θόρυβο.

Η εικόνα στην αμερικανική αγορά ακινήτων έχει ήδη αλλάξει κατεύθυνση. Τα data centers υπό κατασκευή έφτασαν τα 45,1 δισ. δολάρια, σημειώνοντας άνοδο +29% σε ετήσια βάση, ενώ τα γραφεία περιορίστηκαν στα 43,5 δισ. δολάρια, στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2015. Από τα τέλη του 2022, η απόσταση άνοιξε εντυπωσιακά: +228% για τα data centers, -38% για τα γραφεία. Τα κεφάλαια έχουν ήδη διαλέξει πλευρά.

Μέσα σε αυτό το σκηνικό, ο FN1000 δείχνει αξιοσημείωτη αντοχή. Στο τριεβδομαδιαίο διάγραμμα έχει ξαναπατήσει πάνω από τις 1.800 μονάδες και κινείται με κατεύθυνση τα υψηλά των 1.920 μονάδων, διατηρώντας τη δυναμική του παρά τις εξωτερικές πιέσεις.

Οι βασικοί πυλώνες αυτής της τάσης είναι εταιρείες όπως Equinix (EQIX), Digital Realty (DLR), Iron Mountain (IRM) και CyrusOne (CONE). Παίκτες που έχουν μετατρέψει την έκρηξη της AI και των δεδομένων σε απτό cash flow.

Η αγορά μπορεί να αμφιταλαντεύεται. Τα data centers όχι.

Το άρθρο γράφτηκε το πρωί της περασμένης Παρασκευής για την εφημερίδα “Κεφάλαιο” όπου και αναδημοσιεύεται

Αποποίηση ευθύνης: Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα συνιστά διαφημιστική ανακοίνωση ενημερωτικού περιεχομένου και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση επενδυτική συμβουλή, ούτε υποκίνηση ή προσφορά για συμμετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Καμία πληροφορία που εμπεριέχεται σε αυτό, δε θα πρέπει να εκληφθεί, σε καμία περίπτωση, ως προτεινόμενη ως κατάλληλη επένδυση για τον παραλήπτη, ούτε μέσο επίτευξης των συγκεκριμένων επενδυτικών στόχων ή κάλυψης οποιωνδήποτε άλλων αναγκών του παραλήπτη, ούτε υποκατάστατο τυχόν συμβατικών κειμένων που αφορούν τις περιγραφόμενες σε αυτό συναλλαγές. Για τους λόγους αυτούς, κάθε επενδυτής θα πρέπει να προβεί στη δική του αξιολόγηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται στην παρούσα επικοινωνία και δε θα πρέπει να βασίζεται σε οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία, ως εάν αυτή να αποτελούσε επενδυτική συμβουλή. Το παρόν δεν συνιστά, επίσης, έρευνα στον τομέα των επενδύσεων και, συνεπώς, δεν καταρτίστηκε από την Εταιρεία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της έρευνας στον τομέα των επενδύσεων. Οι πληροφορίες που διατίθενται στο παρόν βασίζονται σε πληροφορίες που διατίθενται στο κοινό και θεωρούνται αξιόπιστες. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς την ακρίβεια ή πληρότητα των πληροφοριών αυτών. Οι απόψεις και εκτιμήσεις που εκτίθενται στο παρόν αφορούν την τάση της εγχώριας και των διεθνών χρηματοοικονομικών αγορών κατά την αναγραφόμενη ημερομηνία και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. Η Εταιρεία ενδέχεται, ωστόσο, να συμπεριλάβει στο παρόν έρευνες στον τομέα των επενδύσεων, οι οποίες έχουν εκπονηθεί από τρίτα πρόσωπα. Η εταιρεία δεν τροποποιεί τις ως άνω έρευνες, αλλά τις παραθέτει αυτούσιες, και, συνεπώς, δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών.

March 22, 2026