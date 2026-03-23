Γαλλία: Η ωρολογιακή δημοσιονομική βόμβα στα θεμέλια τη Ευρώπης

Η Γαλλία ζει μια παλιά και γνωστή πολιτική αντίφαση: είναι η χώρα που εισπράττει από τους πολίτες της σχεδόν τη μισή εθνική παραγωγή υπό μορφή φόρων, και εξακολουθεί να αντιμετωπίζει χρόνια δημοσιονομική αιμορραγία. Και η απάντησή της στο πρόβλημα; Να εισπράξει ακόμα περισσότερα.

Αυτές τις ημέρες, η χώρα του Μολιέρου είναι απασχολημένη με τις δημοτικές εκλογές. Στη συνέχεια θα απασχοληθεί με τις προεδρικές του 2027 και τον φόβο μιας νίκης της Μαρίν Λε Πεν ή του Ζορντάν Μπαρντελλά. Κάπου στη μέση, αν περισσέψει χρόνος, ίσως συζητηθεί και το πώς η τρίτη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης θα αποφύγει τη δημοσιονομική κατάρρευσή της. Προς το παρόν, στην Τουλούζ ψηφίζουν.

Από κάθε €100 που κυκλοφορούν στην οικονομία, τα €45 καταλήγουν στο κράτος. Κι όμως το έλλειμμα αγγίζει τα €170 δισ. ετησίως.

Η πρωταθλήτρια φορολογίας που εξακολουθεί να χρωστάει

Τα νούμερα είναι αποκαλυπτικά. Η Γαλλία εισπράττει φόρους που αντιστοιχούν στο 45% του ΑΕΠ της — ένα ποσοστό που τη φέρνει στη δεύτερη θέση παγκοσμίως, πίσω μόνο από τη Δανία. Ο μέσος όρος των χωρών του ΟΟΣΑ είναι 30%. Η Γαλλία τον ξεπερνά κατά 50%. Για να γίνει κατανοητό το μέγεθος: η Ελλάδα, που χρησιμοποιείται χρόνια ως συνώνυμο της φορολογικής κατάχρησης, εισπράττει το 39% — αισθητά λιγότερο, και με δικαιολογία, αφού αποπληρώνει χρέος. Η Γαλλία εισπράττει περισσότερα για να παράγει ελλείμματα.

Το φορολογικό σύστημα είναι ήδη εξαιρετικά επαχθές για τους υψηλόμισθους. Ο μέγιστος περιθωριακός συντελεστής φόρου εισοδήματος αγγίζει το 45%, ενώ υπολογίζοντας τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, η πραγματική επιβάρυνση εργασίας υπερβαίνει το 70% για τους υψηλόμισθους. Ένας υπάλληλος που κερδίζει πάνω από €170.000 ετησίως, για κάθε επιπλέον €30.000, πληρώνει πάνω από €13.500 μόνο σε φόρο εισοδήματος — πριν αφαιρεθούν εισφορές και έμμεσοι φόροι. Δεν πρόκειται για κράτος που αδυνατεί να φορολογήσει τους πολίτες του. Πρόκειται για κράτος που δεν μπορεί να σταματήσει να ξοδεύει.

Φόρος επί φόρου: η «λύση» που δεν λύνει τίποτα

Τα προοδευτικά ρεύματα της γαλλικής αριστεράς έχουν μια πρόταση: να φορολογηθεί η περιουσία των εύπορων, πέραν του εισοδήματός τους. Φόρος επί περιουσίας που έχει ήδη φορολογηθεί με 45%. Φόρος επί φόρου. Δηλαδή, το ίδιο εισόδημα να αλέθεται από το κράτος για δεύτερη και τρίτη φορά.

Η πρόταση δεν αποσκοπεί στην ελάφρυνση των λιγότερο εύπορων — αυτοί θα συνεχίσουν να πληρώνουν ό,τι πληρώνουν. Αποσκοπεί αποκλειστικά στη χρηματοδότηση ενός ελλείμματος που διαιωνίζεται επειδή κανείς δεν τολμά να αγγίξει τις δαπάνες. Η λογική αυτή δεν είναι καινούργια: η Γαλλία εφάρμοσε παρόμοια μέτρα το 2012 υπό τον Φρανσουά Ολάντ, με φορολογικό συντελεστή 75% στα εισοδήματα άνω του €1 εκατ. Το αποτέλεσμα ήταν να εγκαταλείψουν τη χώρα εκατοντάδες υψηλόμισθοι — ο πιο γνωστός, ο Ζεράρ Ντεπαρντιέ, που μετακόμισε στη Ρωσία. Το μέτρο καταργήθηκε δύο χρόνια αργότερα, έχοντας εισπράξει ελάχιστα και χάσει πολλά.

Αντί να κοπεί το λίπος, στρίβουμε τη ζώνη γύρω από τον λαιμό εκείνων που παράγουν. Και αυτοί, έχοντας τη δυνατότητα, φεύγουν.

Η καμπύλη Laffer και τα όρια της φορολόγησης

Υπάρχει μια θεμελιώδης αρχή στη δημοσιονομική οικονομία, γνωστή ως καμπύλη Laffer: το κράτος εισπράττει μηδέν φορολογικά έσοδα σε δύο ακραίες περιπτώσεις — όταν ο συντελεστής είναι 0%, και όταν φτάνει το 100%. Στη δεύτερη, κανείς δεν έχει κίνητρο να παράγει εισόδημα, αφού το κράτος θα το κατάσχει εξ ολοκλήρου. Μεταξύ αυτών των δύο άκρων υπάρχει ένα βέλτιστο σημείο — πέρα από το οποίο κάθε αύξηση του συντελεστή μειώνει τα φορολογικά έσοδα αντί να τα αυξάνει.

Το ερώτημα δεν είναι θεωρητικό. Για τη Γαλλία, πολλοί οικονομολόγοι — μεταξύ άλλων από το ΔΝΤ και τον ΟΟΣΑ — εκτιμούν ότι ο συνδυασμός υψηλών συντελεστών εισοδήματος, πλούτου και κεφαλαιακών κερδών έχει ήδη φτάσει ή ξεπεράσει αυτό το βέλτιστο για τα υψηλά εισοδηματικά κλιμάκια. Η πρακτική συνέπεια είναι η ίδια: η Γαλλία χάνει φορολογική βάση. Οι εύποροι φορολογούμενοι μετακινούνται στο Βέλγιο, στην Ελβετία, στο Λουξεμβούργο — χώρες που δεν χρειάζεται καν να κάνουν προπαγάνδα, αρκεί να έχουν χαμηλότερους συντελεστές.

Η Γαλλία έχει ήδη δοκιμάσει τον φόρο 75% του Ολάντ. Το αποτέλεσμα ήταν φυγή κεφαλαίων και κατάργηση του μέτρου μέσα σε δύο χρόνια.

Χώρα Ισοζύγιο 2024 Χρέος 2024 Πρόβλεψη ισοζυγίου 2025 Πρόβλεψη χρέους 2025 Γαλλία -5,8% 113,2% -5,5% 116,3% Ελλάδα +1,2% 154,2% +1,1% 147,6% Ιταλία -3,4% 134,9% -3,0% 136,4% Γερμανία -2,7% 62,2% -3,1% 63,5%

Το αληθινό πρόβλημα: δαπάνες εκτός ελέγχου

Αν η Γαλλία εισπράττει τους υψηλότερους φόρους στον ανεπτυγμένο κόσμο και εξακολουθεί να έχει χρόνιο έλλειμμα, το πρόβλημα δεν βρίσκεται στα έσοδα. Βρίσκεται στις δαπάνες, που αντιστοιχούν στο 57% του ΑΕΠ — το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό παγκοσμίως. Η σύγκριση με άλλες ανεπτυγμένες οικονομίες αποκαλύπτει πού ακριβώς διαφεύγουν τα χρήματα:

Δαπάνες για συντάξεις: 15% ΑΕΠ — έναντι μ.ό. ΟΟΣΑ 7,8%

Δαπάνες υγείας: 40% υψηλότερες από την Ελβετία

Δαπάνες εκπαίδευσης: 45% υψηλότερες από την Ιαπωνία

Δαπάνες δημόσιων υπηρεσιών: 45% υψηλότερες από το Ηνωμένο Βασίλειο

Το συνταξιοδοτικό αποτελεί την κορυφή αυτής της παθολογίας. Η Γαλλία δαπανά το 15% του ΑΕΠ για συντάξεις, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος δεν ξεπερνά το 10%. Και εν μέσω αυτής της πραγματικότητας, ο πολιτικός κόσμος συζητά αν πρέπει να ανεβεί το όριο συνταξιοδότησης στα 62 χρόνια — ηλικία που οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες είχαν αφήσει πίσω τους πριν μια δεκαετία. Στη Δανία, πλέον, η ηλικία συνταξιοδότησης έχει τεθεί στα 70. Η Γαλλία διαδηλώνει κατά των 64.

Το πρόβλημα δεν είναι μόνο αριθμητικό — είναι δομικό. Η γαλλική πολιτική οικονομία έχει δημιουργήσει έναν αυτοτροφοδοτούμενο κύκλο: μεγάλο κράτος δημιουργεί μεγάλα εκλογικά σώματα που εξαρτώνται από αυτό, τα οποία με τη σειρά τους εκλέγουν κυβερνήσεις που αρνούνται να το συρρικνώσουν. Καμία κυβέρνηση — ούτε δεξιά, ούτε αριστερή, ούτε κεντρώα — δεν έχει καταφέρει να σπάσει αυτόν τον κύκλο στα τελευταία τριάντα χρόνια.

Το δίδαγμα από τις χώρες που διόρθωσαν πορεία

Η εμπειρία άλλων ευρωπαϊκών χωρών που αντιμετώπισαν παρόμοια δημοσιονομικά προβλήματα είναι διαφωτιστική. Η Ελλάδα, η Πορτογαλία και η Ιρλανδία αναγκάστηκαν — υπό την πίεση των αγορών και των δανειστών — να μειώσουν δαπάνες, όχι να αυξήσουν φόρους ως μοναδική λύση. Η Σουηδία, στις αρχές της δεκαετίας του 1990, αντιμετώπισε χρέος άνω του 70% και τρέχον έλλειμμα άνω του 10% — και ανάκαμψε μέσα σε δέκα χρόνια κόβοντας δαπάνες κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ, ενώ ταυτόχρονα μείωσε τους φορολογικούς συντελεστές.

Το κοινό χαρακτηριστικό αυτών των επιτυχημένων διορθώσεων δεν ήταν η αύξηση της φορολογίας. Ήταν η αλλαγή της δομής των δαπανών, με έμφαση στη μείωση των μεταβιβαστικών πληρωμών — συντάξεων, επιδομάτων, επιχορηγήσεων — και όχι στις επενδύσεις ή τις δημόσιες υπηρεσίες. Η Γαλλία όχι μόνο δεν έχει κάνει κάτι αντίστοιχο, αλλά συνεχίζει να προσθέτει δαπάνες — με τελευταίο παράδειγμα τις εκτεταμένες βιομηχανικές επιδοτήσεις στο πλαίσιο της «βιομηχανικής πολιτικής» της κυβέρνησης Macron.

Το χρέος δεν περιμένει εκλογές

Το 2000, το δημόσιο χρέος της Γαλλίας ήταν στο 60% του ΑΕΠ. Σήμερα βρίσκεται στο 115% — και κάθε δύο χρόνια, η χώρα προσθέτει στο χρέος της ένα ποσό αντίστοιχο με το σύνολο του ελληνικού δημοσίου χρέους. Αν ο ρυθμός διατηρηθεί, το 2032 η Γαλλία θα είναι αναλογικά πιο χρεωμένη από την Ελλάδα — μια χώρα που πέρασε από επίσημη χρεοκοπία και χρειάστηκε τρία διαδοχικά προγράμματα διάσωσης.

Τα ομόλογα δεν ψεύδονται. Ήδη το spread μεταξύ γαλλικών και γερμανικών δεκαετών ομολόγων έχει διευρυνθεί αισθητά τα τελευταία δύο χρόνια — σήμα ότι οι αγορές αρχίζουν να αναθεωρούν την αντίληψή τους για τη Γαλλία ως ασφαλή δανειολήπτη. Δεν είναι ακόμα κρίση. Αλλά είναι προειδοποίηση. Και οι προειδοποιήσεις στα ομολογιακά αγνοούνται πάντα — μέχρι τη στιγμή που μετατρέπονται σε κρίση χωρίς προειδοποίηση.

Η διαφορά από την Ελλάδα του 2010 είναι ότι η Γαλλία είναι πολύ μεγάλη για να σωθεί με τα εργαλεία που υπάρχουν σήμερα στην Ευρώπη. Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας έχει δυναμικότητα περίπου €500 δισ. Το γαλλικό χρέος υπερβαίνει τα €3 τρισ. Δεν υπάρχει δανειστής ύστατης ανάγκης για ένα κράτος αυτού του μεγέθους — εκτός από την ΕΚΤ, η οποία θα αντιμετωπίσει τεράστιες πολιτικές πιέσεις αν κληθεί να στηρίξει γαλλικά ομόλογα απεριόριστα.

Το πρόβλημα της Γαλλίας δεν είναι ιδεολογικό. Είναι αριθμητικό. Και οι αριθμοί δεν ψηφίζουν, δεν διαδηλώνουν, δεν ενδιαφέρονται για τις δημοτικές εκλογές της Τουλούζ. Απλώς συσσωρεύονται — σιωπηλά, αμείλικτα, με τους τόκους να γεννούν νέους τόκους. Και κάποια στιγμή, αυτή η σιωπή τελειώνει απότομα.