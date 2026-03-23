Δημοτικές-εκλογές-στη-Γαλλία:-Η-Αριστερά-κερδίζει-Παρίσι,-Μασσαλία-και-Λυών

Η επικράτηση αριστερών υποψηφίων σε μεγάλες πόλεις της Γαλλίας, με χαρακτηριστικά παραδείγματα το Παρίσι, τη Μασσαλία και τη Λυών, αποτελεί το βασικό συμπέρασμα του δεύτερου γύρου των δημοτικών εκλογών, ενώ τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι ενωμένες υποψηφιότητες των αριστερών κομμάτων δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα σε αρκετές περιπτώσεις.

Στο Παρίσι και στη Μασσαλία επικράτησαν υποψήφιοι του Σοσιαλιστικού Κόμματος, οι οποίοι δεν είχαν προεκλογική συνεργασία με την Ανυπότακτη Γαλλία. Στη Λυών, αντίθετα, επικράτησε υποψήφιος που υποστηρίχθηκε από τους Οικολόγους και την Ανυπότακτη Γαλλία.

Στο Στρασβούργο επικράτησε συνδυασμός των Σοσιαλιστών με αντίπαλο συνδυασμό της Ανυπότακτης Γαλλίας, ενώ Σοσιαλιστές δήμαρχοι εξελέγησαν επίσης στη Γκρενόμπλ, στο Μονπελιέ, στο Νανσί και στη Ντιζόν.

Δεν απέδωσε η κοινή κάθοδος όλων των κομμάτων της Αριστεράς

Αντίθετα, σε πόλεις όπου τα κόμματα της Αριστεράς κατέβηκαν ενωμένα στον δεύτερο γύρο, τα αποτελέσματα δεν ήταν τα αναμενόμενα. Ενδεικτικά, ηττήθηκαν στην Τουλούζη, στη Λιμόζ, στη Μπρεστ, στο Κλερμόν-Φεράντ, στο Πουατιέ και στη Μπεζανσόν, μεταξύ άλλων.

Οι ενιαίες υποψηφιότητες περιλάμβαναν συνεργασία μεταξύ του Σοσιαλιστικού Κόμματος, της Ανυπότακτης Γαλλίας, των Οικολόγων και του Κομμουνιστικού Κόμματος, ωστόσο η στρατηγική αυτή δεν οδήγησε στα επιθυμητά αποτελέσματα σε αρκετές περιοχές.

Τα αποτελέσματα για Ρεπουμπλικανούς και Εθνικό Συναγερμό

Το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα εμφανίζεται ικανοποιημένο από το αποτέλεσμα, εκτιμώντας ότι κέρδισε μεγάλο αριθμό δήμων και κοινοτήτων, με σημαντικότερες επιτυχίες στη Λιμόζ και στη Μπεζανσόν.

Αντίθετα, ο Εθνικός Συναγερμός της Μαρίν Λεπέν δεν κατάφερε να επικρατήσει στην Τουλόν και στη Νιμ, παρά το γεγονός ότι οι δημοσκοπήσεις τον εμφάνιζαν ως φαβορί. Παράλληλα, δεν κατόρθωσε να κερδίσει κάποια πόλη άνω των 100.000 κατοίκων, με εξαίρεση τη Νίκαια και το Περπινιάν.

Τα αποτελέσματα για τους υποψηφίους που πρόσκεινται στον Μακρόν

Σε ό,τι αφορά τους συνδυασμούς που πρόσκεινται στον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, ικανοποίηση επικρατεί για την επανεκλογή του πρώην πρωθυπουργού Εντουάρ Φιλίπ στη Χάβρη, καθώς και για τις νίκες που καταγράφηκαν στο Μπορντό, στη Ρεμς και στο Ανεσί.

Αντίθετα, ο πρώην πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού δεν κατάφερε να επανεκλεγεί στην πόλη Πο.

Η Ανυπότακτη Γαλλία εκφράζει ικανοποίηση για τη νίκη στο Ρουμπέ και στο Ταμπόν, καθώς και για το γεγονός ότι για πρώτη φορά θα διαθέτει σημαντική εκπροσώπηση σε πολλά δημοτικά συμβούλια, ξεκινώντας από το Παρίσι.