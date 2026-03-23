Δημόσιο-χρέος:-Οι-κινήσεις-που-θα-φέρουν-την-Ελλάδα-από-την-αρνητική-πρωτιά-στη-δεύτερη-θέση

Χρονιά ορόσημο στη μείωση του δημόσιου χρέους προμηνύεται το 2026. Η μεγάλη αλλαγή αφορά στην ακόμα ταχύτερη αποπληρωμή του δημόσιου χρέους, με νέα πρόωρη αποπληρωμή δανείων 7 δισ. ευρώ στα μέσα Ιουνίου.

Σημαντικός στόχος παραμένει η Ελλάδα να πάψει, ακόμα και από φέτος, να είναι η χώρα με το υψηλότερο δημόσιο χρέος.

Όπως αποκάλυψε ο πρωθυπουργός στην καθιερωμένη εβδομαδιαία ανάρτηση, «τον προσεχή Ιούνιο θα καταβληθούν επιπλέον 7 δισ. ευρώ από τα 26,3 δισ. ευρώ που απομένουν, ενώ οι υπόλοιπες δόσεις θα καλυφθούν με περίπου 5 δισ. ευρώ ετησίως τα επόμενα τέσσερα χρόνια. Έτσι, το χρέος μειώνεται όχι μόνο ως ποσοστό του ΑΕΠ, αλλά και σε απόλυτα νούμερα: από τα 364,95 δισ. το 2024, πέσαμε στα 362,8 δισ. στο τέλος του 2025».

Τα 7 δισ. ευρώ αφορούν λήξεις του α΄ εξαμήνου του 2029, το σύνολο του ποσού για τα έτη 2033 και 2034 καθώς και λήξεις του α΄ εξαμήνου του 2035 από το δάνειο του πρώτου μνημονίου. Με βάση τον προϋπολογισμό του 2026, το δημόσιο χρέος προβλέπεται ότι θα υποχωρήσει στα 359,3 δισ. ευρώ ή 138,2% του ΑΕΠ, καταγράφοντας περαιτέρω μείωση κατά 7,7 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με 2025.

Τι κερδίζει η Ελλάδα

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει προκαλέσει αναταραχή και στις αγορές των κρατικών ομολόγων με τις χώρες να βλέπουν τις αποδόσεις να αυξάνονται καθιστώντας ακριβότερο το κόστος δανεισμού. Με την νέα πρόωρη εξόφληση και μάλιστα 6 μήνες νωρίτερα, η Ελλάδα πετυχαίνει εξοικονόμηση πόρων μέσω της μείωσης των ετήσιων δαπανών για τόκους κατά 100 εκατ. ευρώ, φέτος. Επιπλέον ενισχύεται η αξιοπιστία της χώρας στις διεθνείς αγορές με πιθανή μείωση του κόστους δανεισμού στο μέλλον.

Παράλληλα, με την επιλογή της πρόωρης αποπληρωμής των 7 δισ. ευρώ, το ελληνικό δημόσιο σχεδιάζει να διαθέσει πλήρως το λεγόμενο «μαξιλάρι» των 15,7 δισ. ευρώ, τα οποίο η χώρα ανέλαβε να «φυλάει» κλειδωμένο σε ειδικό λογαριασμό από το 2018 με το τρίτο μνημόνιο. Έτσι, από τα μέσα του 2026 κι όχι στο τέλος του έτους, όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί, το “μαξιλάρι” των 15,7 δισ. ευρώ θα έχει πλέον “εξαντληθεί”.

Το μαξιλάρι

Με την ολοκλήρωση της αποπληρωμής των 7 δις. ευρώ, το «μαξιλάρι» ρευστότητας του δημοσίου θα αποτελείται αποκλειστικά πλέον, από τα τρέχοντα ταμειακά διαθέσιμα των κρατικών φορέων. Θα αποτελεί ενεργό κεφάλαιο, συνδεδεμένο με δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης και συμμετοχές του Δημοσίου σε αξιόχρεες επιχειρήσεις με εμπράγματες εξασφαλίσεις.

Υπενθυμίζεται ότι στα τέλη του 2025 η Ελλάδα προχώρησε σε μία ακόμη πρόωρη εξόφληση δανείων που έδωσαν οι ευρωπαϊκές χώρες στο πλαίσιο του πρώτου πακέτου διάσωσης, ύψους 5,287 δισ. ευρώ. Η κυβέρνηση επιδιώκει την αποπληρωμή των μνημονιακών δανείων μία δεκαετία νωρίτερα από την τελική ημερομηνία λήξης τους, δηλαδή μέχρι το 2031, στοχεύοντας στην ταχύτερη μείωση του δημοσίου χρέους και την εξοικονόμηση δαπανών για τόκους.

Μετά τα διμερή δάνεια (GLF), σειρά παίρνουν οι «υποχρεώσεις» του EFSF, ύψους 125,6 δισ. ευρώ.