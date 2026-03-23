Διεθνής-Οργανισμός-Ενέργειας:-Χάθηκαν-11-εκατ.-βαρέλια-πετρελαίου-ημερησίως,-η-χειρότερη-κρίση-εδώ-και-δεκαετίες

Ο κόσμος βρίσκεται αντιμέτωπος με τη σοβαρότερη ενεργειακή κρίση των τελευταίων δεκαετιών λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, καθώς έχουν χαθεί 11 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου ημερησίως, ποσότητα μεγαλύτερη από τις απώλειες των δύο πετρελαϊκών κρίσεων της δεκαετίας του 1970 μαζί, σύμφωνα με τον διευθυντή του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας Φατίχ Μπιρόλ.

Μιλώντας στο National Press Club στην Καμπέρα, ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΔΟΕ) χαρακτήρισε την κατάσταση «πολύ σοβαρή», υπογραμμίζοντας ότι η παγκόσμια αγορά ενέργειας βρίσκεται υπό έντονη πίεση λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Όπως εξήγησε, η μείωση της προσφοράς πετρελαίου έχει φτάσει σε επίπεδα που δεν έχουν καταγραφεί εδώ και δεκαετίες.

Απώλειες μεγαλύτερες από τις κρίσεις του 1970

«Ως σήμερα, έχουμε απολέσει 11 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, με άλλα λόγια περισσότερα απ’ ό,τι στις δύο προηγούμενες πετρελαϊκές κρίσεις μαζί», τόνισε ο Φατίχ Μπιρόλ, αναφερόμενος στις κρίσεις της δεκαετίας του 1970.

Ο ίδιος σημείωσε ότι σε κάθε μία από εκείνες τις κρίσεις η παγκόσμια αγορά είχε χάσει περίπου πέντε εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως.

«Την εποχή, σε καμιά από τις κρίσεις, ο κόσμος είχε απολέσει περίπου πέντε εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, ή αλλιώς, αν προσθέταμε και τις δύο, 10 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα», ανέφερε.

«Κανείς δεν θα ξεφύγει από τις συνέπειες»

«Καμιά χώρα» δεν θα μπορέσει να ξεφύγει από τις συνέπειες παγκόσμιας ενεργειακής κρίσης εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή, προειδοποίησε σήμερα ο Φατίχ Μπιρόλ, ο διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΔΟΕ), κάνοντας λόγο περί «μείζονος απειλής» για την παγκόσμια οικονομία.

«Καμιά χώρα δεν θα μπορέσει να έχει ανοσία έναντι των συνεπειών αυτής της κρίσης, αν συνεχιστεί σε αυτόν τον δρόμο. Είναι επομένως απαραίτητο να υπάρξει δράση σε παγκόσμια κλίμακα», είπε ο Μπιρόλ απευθυνόμενος σε εκπροσώπους του Τύπου στην Καμπέρα.

Έντονη ανησυχία για την πορεία των αγορών ενέργειας

Οι δηλώσεις του επικεφαλής του ΔΟΕ ενισχύουν τις ανησυχίες για παρατεταμένη αστάθεια στις διεθνείς αγορές ενέργειας, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή επηρεάζει την παραγωγή και τις μεταφορές πετρελαίου.

Η εξέλιξη αυτή ενδέχεται να οδηγήσει σε αυξημένες τιμές ενέργειας και να επιβαρύνει την παγκόσμια οικονομία, καθώς η προσφορά παραμένει περιορισμένη.