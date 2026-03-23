Δύο-στελέχη-της-nexi-Ελλάδος-στη-λίστα-«20-under-40-fintech-2026»

Τη διπλή παρουσία στελεχών της στη λίστα “20 Under 40 FinTech 2026” ανακοινώνει η Nexi Ελλάδος, μέλος του Ομίλου Nexi, της κορυφαίας ευρωπαϊκής εταιρείας PayTech.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η λίστα, πρωτοβουλία του Netweek.gr, τιμά νέους επαγγελματίες που πρωταγωνιστούν στον χώρο του fintech. Μέσα από αυτή τη διάκριση, η Nexi επιβεβαιώνει τη δυναμική των ανθρώπων της και τη διαρκή επένδυσή της στην ανάπτυξη κορυφαίων ταλέντων στον κλάδο των ψηφιακών πληρωμών.

Με ενεργό ρόλο σε καίριους τομείς του οικοσυστήματος των ψηφιακών πληρωμών, τα δύο στελέχη της Nexi Ελλάδος δραστηριοποιούνται στον μετασχηματισμό κρίσιμων λειτουργιών του fintech.

Συγκεκριμένα, η Μαρία Ψύχα, Manager Test Center, Greece Platforms, με ισχυρό ακαδημαϊκό υπόβαθρο και εμπειρία σε έργα ψηφιακών πληρωμών και τραπεζικής τεχνολογίας, έχει κομβικό ρόλο στη διασφάλιση της ποιότητας σύνθετων πλατφορμών πληρωμών. Μέσα από αυτόν, υποστηρίζει την αξιόπιστη λειτουργία ψηφιακών συναλλαγών μεγάλης κλίμακας και τον εκσυγχρονισμό τραπεζικών συστημάτων.

Από την πλευρά της κυβερνοασφάλειας, η Γεωργία Δριβάκου, Manager of Cyber Security Strategy & Integration, Nexi Greece, εστιάζει στον σχεδιασμό στρατηγικών κυβερνοασφάλειας σε επίπεδο Ομίλου, ενισχύοντας την προστασία δεδομένων και τη συνολική ανθεκτικότητα των ψηφιακών λειτουργιών. Με τη συμβολή της σε έργα ενοποίησης και συντονισμού σε πολλαπλές αγορές, υποστηρίζει τη δημιουργία ενός πιο συνεκτικού και ασφαλούς περιβάλλοντος στον χώρο των ψηφιακών πληρωμών.

Με στρατηγική προτεραιότητα την επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό της, η Nexi Ελλάδος επισημαίνει πως καλλιεργεί ένα περιβάλλον που ενθαρρύνει τη συνεχή εξέλιξη και την καινοτομία σε έναν κλάδο που μετασχηματίζεται με ταχύτητα. Σε αυτό το πλαίσιο, η συγκεκριμένη διάκριση επιβεβαιώνει τη δέσμευση της εταιρείας στην ανάπτυξη ταλέντου, ενισχύοντας τον ρόλο της στη διαμόρφωση του σύγχρονου οικοσυστήματος των ψηφιακών πληρωμών.