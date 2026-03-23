Εβδομάδα-αλλαγών-και-αποφάσεων-για-τη-Νέα-Αριστερά

Την Τρίτη, εκτός απροόπτου, θα συγκληθεί το Πολιτικό Γραφείο της Νέας Αριστεράς και όλοι αναμένουν ποια θα είναι η τοποθέτηση του Αλέξη Χαρίτση. Το μέλλον του κόμματος είναι αβέβαιο και όλα δείχνουν πως με την παραίτηση του προέδρου περνά σε μια άλλη εποχή. Καλύτερη ή χειρότερη αυτό θα φανεί μετά από αρκετό χρόνο. Η πίεση, ωστόσο, θα είναι μεγάλη με τις εκλογές να πλησιάζουν.

Θα ανακοινωθεί η πρόθεση του Αλέξη Χαρίτση να μην παραμείνει στη θέση του προέδρου της Νέας Αριστεράς, αλλά και από επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας. Δεν έχει την πλειοψηφία εδώ και καιρό στα όργανα και είναι μια έντιμη στάση από μέρους του. Ένα είναι το ζητούμενο πλέον. Κατά πόσο ο πρόεδρος και οι οχτώ βουλευτές που είναι κοντά του (Εφη Αχτσιόγλου, Δημήτρης Τζανακόπουλος, Νάσος Ηλιόπουλος, Θεανώ Φωτίου, Σία Αναγνωστοπούλου, Μερόπη Τζούφη, Χουσεΐν Ζεϊμπέκ, Οζγκιούρ Φερχάτ) επιθυμούν να παραμείνουν «εντός των τειχών» μέχρι νεωτέρας ή το διαζύγιο θα είναι άμεσο και οριστικό.

Το πιο πιθανό σενάριο θέλει τους τόνους να μην ανεβαίνουν. Όλο το προηγούμενο διάστημα, άλλωστε, στη Νέα Αριστερά είχαν καταφέρει να διαχειρίζονται τις διαφορές που έχουν χωρίς να επηρεάζεται το αντιπολιτευτικό τους έργο. Το οποίο, μάλιστα, τα δυο χρόνια από τη συγκρότηση του κόμματος ήταν πλούσιο.

Τα «ηνία» του κόμματος θα αναλάβει ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης, ως γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής. Έτσι ακριβώς ορίζει το καταστατικό μέχρι το επόμενο συνέδριο. Στο δικό του «μπλοκ» ανήκουν οι Ευκλείδης Τσακαλώτος, Θεόδωρος Δρίτσας και Πέτη Πέρκα. Για της προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας έχουν ακουστεί διάφορα ονόματα όπως του Ευκλείδη Τσακαλώτου και της Σίας Αναγνωστοπούλου. Υπενθυμίζεται πως όταν έρθει η ώρα της διάσπασης η Νέα Αριστερά, επειδή είναι ένα κόμμα που δεν πήρε το εισιτήριο για τη Βουλή από τις εκλογές του 2023, αλλά συγκροτήθηκε από βουλευτές που αποχώρησαν από τον ΣΥΡΙΖΑ, θα διαλυθεί αν αριθμός των βουλευτών της πέσει κάτω από 10.

Η άλλη συζήτηση που θα ανοίξει με τις αλλαγές στη Νέα Αριστερά είναι κατά πόσο ο Αλέξης Χαρίτσης και οι υπόλοιποι βουλευτές θα ενταχθούν, όταν θα έρθει η ώρα, στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Λευκή επιταγή δεν υπάρχει ούτε έχει δοθεί από την πλευρά τους. Ο πρώην πρωθυπουργός έχει αποκλείσει συνεργασίες με σχήματα, ρεύματα ή ακόμα και με ομάδες στελεχών. Η κάθε μια περίπτωση παλαιού συνεργάτη του είναι ξεχωριστή και έτσι θα αξιολογηθεί.

