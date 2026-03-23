Εκρηκτική-άνοδος-στα-ευρωπαϊκά-χρηματιστήρια-με-φόντο-την-αποκλιμάκωση-στο-Ιράν

Οι ευρωπαϊκές μετοχές κατέγραψαν ισχυρή άνοδο τη Δευτέρα (23/3), αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ άφησε να εννοηθεί πιθανή δραστική αποκλιμάκωση της συνεχιζόμενης κρίσης με το Ιράν.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX Europe 600 ενισχύθηκε κατά 0,61% έχοντας προηγουμένως υποχωρήσει σχεδόν 2% κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, με τις περισσότερες αγορές και κλάδους να περνούν τελικά σε θετικό έδαφος.

Την ίδια στιγμή, ο γερμανικός DAX ενισχύθηκε κατά 0,96% στις 22.595,25 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 κινήθηκε ανοδικά κατά 0,79% στις 7.726,20 μονάδες και ο βρετανικός FTSE 100 έχασε 0,24% στις 9.894,15 μονάδες.

Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο ισπανικός IBEX σημείωσε άλμα 1,04% στις 16.888,20 μονάδες, ο ιταλικός MIB έκλεισε με κέρδη 0,81% στις 43.189,89 μονάδες και ο πορτογαλικός PSI ενισχύθηκε κατά 0,25% στις 8.778,51 μονάδες.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι αναβάλλει για πέντε ημέρες τα πιθανά πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές του Ιράν, αναφέροντας σε ανάρτησή του στο Truth Social ότι αξιωματούχοι των ΗΠΑ και του Ιράν είχαν «πολύ καλές και παραγωγικές» συνομιλίες για μια «πλήρη και οριστική επίλυση» της έντασης.

Οι μετοχές του κλάδου ταξιδιών και αναψυχής ηγήθηκαν της ανόδου στην Ευρώπη, σημειώνοντας κέρδη 2,9% μετά τις δηλώσεις Τραμπ. Παράλληλα, ο κλάδος βασικών πόρων, που νωρίτερα κατέγραφε πτώση 3,1%, γύρισε σε άνοδο 3,2%.

Σε επίπεδο επιχειρήσεων, η Poste Italiane κατέγραψε πτώση 6,5% μετά την ανακοίνωση σχεδίων εξαγοράς της Telecom Italia έναντι 10,8 δισ. ευρώ, μέσω συμφωνίας που περιλαμβάνει μετρητά και μετοχές. Η Poste Italiane είναι ήδη ο μεγαλύτερος μέτοχος της Telecom Italia, της οποίας η μετοχή ενισχύθηκε κατά 5,4%.

Η Delivery Hero σημείωσε άνοδο 10,7%, αφού ανακοίνωσε την πώληση της πλατφόρμας διανομής της στην Ταϊβάν στην Grab Holdings έναντι 600 εκατ. δολαρίων.