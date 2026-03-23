Επιμελητήριο-Κέρκυρας:-Στο-1-δισ.-ο-κύκλος-εργασιών-της-τοπικής-οικονομίας-από-τον-τουρισμό

Κινητήρια δύναμη που τροφοδοτεί ενεργά ολόκληρο το φάσμα της οικονομικής ζωής του νησιού, τροφοδοτώντας με ρευστότητα την τοπική οικονομία και αποδίδοντας πολλαπλασιαστικά οφέλη σε κλάδους που φαινομενικά δεν σχετίζονται με τον τουρισμό, αποδεικνύεται η τοπική οικονομία της Κέρκυρας, ξεπερνώντας το 1 δισ. ευρώ κύκλο εργασιών.

Η τοπική οικονομία της Κέρκυρας ακολούθησε μια εντυπωσιακή ανοδική πορεία από το 2022 έως το 2025, με τον συνολικό τζίρο των επιχειρήσεων με έδρα στο νησί να ανέρχεται σε 2,75 δισ. ευρώ – αύξηση 26% σε σχέση με το 2022 (+87% αν ληφθεί ως έτος βάσης το 2021, προ της πλήρους τουριστικής ανάκαμψης).

Τα παραπάνω προκύπτουν από έρευνες της ΕΣΕΕ και της KPMG που παρουσιάστηκαν σε εκδήλωση του Επιμελητηρίου Κέρκυρας με τίτλο «Τουρισμός & Οικονομία στην Κέρκυρα: Δεδομένα με γνώμονα μια νέα εποχή ανάπτυξης» στην αίθουσα εκδηλώσεων της Ιονίου Ακαδημίας.

Συγκεκριμένα, ο Οικονομικός Χάρτης Κέρκυρας – Παρατηρητήριο Αγοράς, που εκπονήθηκε σε συνεργασία με το ΙΝΕΜΥ της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ), χαρτογράφησε τη δομή της τοπικής οικονομίας, αναδεικνύοντας τον τουριστικό πυρήνα ως βασικό μοχλό ανάπτυξης.

Οι βασικοί κλάδοι του τουρισμού – καταλύματα, εστίαση, τουριστικά πρακτορεία και δραστηριότητες ενοικίασης – συγκεντρώνουν συνολικό κύκλο εργασιών που προσεγγίζει το 1 δισ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας το 36% της οικονομικής δραστηριότητας του νησιού. Ενδεικτικά, ο κλάδος των καταλυμάτων κατέγραψε σημαντική αύξηση, φτάνοντας τα 614 εκατ. ευρώ, ενώ τα τουριστικά πρακτορεία παρουσίασαν τη μεγαλύτερη ποσοστιαία άνοδο, ξεπερνώντας το 60% την τελευταία τριετία.

Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στο εμπόριο, αφού είναι ο μεγαλύτερος κλάδος σε αριθμό μονάδων στο νησί, με περισσότερες από 2.900 ενεργές επιχειρήσεις και σωρευτικό τζίρο που ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο ευρώ ήδη από το 2023.

Παράλληλα, το Παρατηρητήριο Αγοράς ανέδειξε ότι η οικονομία της Κέρκυρας λειτουργεί ως ένα αλληλεξαρτώμενο οικοσύστημα, όπου οι βασικοί κλάδοι συνδέονται μεταξύ τους, δημιουργώντας πολλαπλασιαστικά οφέλη. Όπως προκύπτει και από τα στοιχεία, η εποχικότητα συνιστά ένα από τα πιο κρίσιμα δομικά χαρακτηριστικά της τοπικής οικονομίας. Η υψηλή συμμετοχή του τρίτου τριμήνου στον ετήσιο τζίρο πολλών κλάδων αποτυπώνει την έντονη τουριστική εξάρτηση της Κέρκυρας.

Ωστόσο, η μελέτη υπογραμμίζει ότι η έννοια της «τουριστικής επιχείρησης» δεν περιορίζεται μόνο στα ξενοδοχεία και στην εστίαση. Αντίθετα, τουριστική διάσταση αποκτούν και κλάδοι που εμφανίζουν είτε εποχική συγκέντρωση τζίρου είτε αιτιώδη εξάρτηση από τη ζήτηση που δημιουργεί ο τουρισμός.

Η άλλη μελέτη, που εκπονήθηκε σε συνεργασία με την KPMG, επιβεβαιώνει τη διεθνή δυναμική της Κέρκυρας, καθώς το 94,8% των επισκεπτών δηλώνει πολύ ή απόλυτα ικανοποιημένο από τη συνολική εμπειρία στην Κέρκυρα, με βασικά σημεία υπεροχής το φυσικό περιβάλλον, τη φιλοξενία και τη συνολική εικόνα του νησιού.

Ταυτόχρονα περισσότερο από το 96% των επισκεπτών θα συνιστούσε την Κέρκυρα ως προορισμό ταξιδιού, ενώ το 97% όσων είναι ικανοποιημένοι με εστίαση, καταστήματα και διασκέδαση δηλώνουν συνολικά πολύ ικανοποιημένοι και θα σύστηναν το νησί.

Ωστόσο, η έρευνα ανέδειξε συγκεκριμένα σημεία που επηρεάζουν την εμπειρία, όπως η ποιότητα των υποδομών, η διαχείριση της αυξημένης επισκεψιμότητας και η συνοχή της τουριστικής εμπειρίας, με σημαντικότερο αρνητικό παράδειγμα το οδικό δίκτυο του νησιού, με τον 1 στους 5 επισκέπτες να το θεωρούν προβληματικό.

Στην εκδήλωση έδωσαν το «παρών», είτε δια ζώσης είτε μέσω διαδικτυακής σύνδεσης, εκπρόσωποι της κυβέρνησης, εθνικών φορέων και της τοπικής αυτοδιοίκησης, μεταξύ των οποίων η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, η οποία ανέφερε: «Η κυβέρνηση στηρίζει έμπρακτα τις μεγάλες αναπτυξιακές δυνατότητες της Κέρκυρας προωθώντας, μαζί με την Περιφέρεια Ιονίων, σημαντικά έργα που θα υποστηρίξουν μια τουριστική ανάπτυξη βιώσιμη με ακόμα πιο ισχυρή προοπτική».

Ο υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Βουλευτής Κέρκυρας, Στέφανος Γκίκας, κατά την παρέμβασή του, αναφέρθηκε στην στρατηγική ανάπτυξης του θαλάσσιου τουρισμού με παράλληλη βελτίωση των ευρύτερων λιμενικών υποδομών στην ΠΕ Κέρκυρας.

Ο Ναπολέων Μαραβέγιας, γενικός γραμματέας Εμπορίου του υπουργείου Ανάπτυξης, σημείωσε: «Ο τουρισμός είναι μια δραστηριότητα που συμπαρασύρει και ενεργοποιεί πολλούς τομείς (κατασκευαστικό κλάδο και τις υπηρεσίες, μέχρι δικηγόρους, συμβολαιογράφους, μεσίτες). Ωστόσο, υπάρχουν σημαντικά ζητήματα, όπως η μη δυνατότητα ανάπτυξης βιομηχανίας στα νησιά. Παράλληλα, ο τουρισμός δεν έχει συνδεθεί όσο θα μπορούσε με την αγροτική δραστηριότητα. Στρατηγικά, είναι λοιπόν απαραίτητο να εξεταστεί η ανάπτυξη και άλλων τομέων πέρα από τον τουρισμό».

Τέλος, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κέρκυρας, Κώστας Μουζακίτης, δήλωσε: «Με συνολική οικονομική συνεισφορά που ξεπερνά τα 3 δισ. ευρώ, το ζητούμενο πλέον είναι πώς αυτή η δυναμική θα μετατραπεί σε μεγαλύτερη αξία για το νησί. Χρειάζεται να εξισορροπηθεί η ανάπτυξη των ιδιωτικών επενδύσεων με τις δημόσιες υποδομές, να ενισχυθεί η ανακύκλωση της τουριστικής δαπάνης στην τοπική οικονομία και να συνεχιστεί η ποιοτική αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος».

Η εκδήλωση ανέδειξε την ανάγκη για μια πιο συντονισμένη προσέγγιση στην ανάπτυξη της Κέρκυρας, βασισμένη σε δεδομένα, συνεργασία και στοχευμένες παρεμβάσεις, με στόχο την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και τη διατήρηση της ποιότητας του προορισμού.