Η-«οικονομία-του-συναισθήματος»-αλλάζει-την-κατανάλωση-στην-Κίνα

Μια βαθιά μετατόπιση καταγράφεται στην καταναλωτική συμπεριφορά στην Κίνα, με όλο και περισσότερους καταναλωτές να επιλέγουν προϊόντα και εμπειρίες όχι με βάση την πρακτική τους αξία, αλλά το συναίσθημα που προσφέρουν. Πρόκειται για την ταχέως αναπτυσσόμενη «οικονομία του συναισθήματος», μια τάση που επαναπροσδιορίζει τόσο τη ζήτηση, όσο και τις στρατηγικές των επιχειρήσεων και της πολιτικής.

Για δεκαετίες, η κατανάλωση στην κινεζική κοινωνία χαρακτηριζόταν από έμφαση στη λιτότητα, τη λειτουργικότητα και την κοινωνική υποχρέωση. Σήμερα, ωστόσο, παρατηρείται μια σαφής στροφή προς επιλογές που συνδέονται με την προσωπική ευχαρίστηση, την ταυτότητα και την ψυχολογική ικανοποίηση.

Αυτή η αλλαγή αποτυπώνεται έντονα και σε περιόδους υψηλής κατανάλωσης, όπως η Κινεζική Πρωτοχρονιά, όπου μειώνεται η δαπάνη για παραδοσιακά δώρα και αυξάνεται για ταξίδια, καλλυντικά, συλλεκτικά αντικείμενα και εμπειρίες. Η κατανάλωση μετατοπίζεται έτσι από το «τι πρέπει» στο «τι θέλω».

Παράλληλα, κατηγορίες όπως τα lifestyle προϊόντα, τα είδη και υπηρεσίες ευεξίας και τα προϊόντα αισθητικής αποκτούν αυξανόμενη δυναμική, ενώ η έννοια της «αγοράς» επεκτείνεται σε μια πιο άυλη διάσταση: την αναζήτηση συναισθηματικής ανταμοιβής.

Η δυναμική αυτή αποτυπώνεται και σε αριθμούς. Εκτιμήσεις θέλουν την αξία της «οικονομίας του συναισθήματος» στην Κίνα να υπερβαίνει τα 4,5 τρισ. γουάν έως το 2029, σχεδόν διπλάσια από τα επίπεδα του 2024. Η ανάπτυξη αυτή συνδέεται με τη διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση για «συναισθηματική ανακούφιση» και «πνευματική ικανοποίηση».

Ανάμεσα σε πίεση και ευημερία

Οι αιτίες πίσω από αυτή τη στροφή δεν είναι μονοδιάστατες. Από τη μία πλευρά, η αύξηση του κόστους ζωής, οι δυσκολίες στην αγορά κατοικίας και η επιβράδυνση της οικονομίας δημιουργούν ένα περιβάλλον πίεσης. Σε αυτό το πλαίσιο, η κατανάλωση με συναισθηματικό πρόσημο λειτουργεί ως μηχανισμός διαφυγής και ενίσχυσης της ψυχολογικής ευεξίας.

Από την άλλη πλευρά, δομικοί παράγοντες ενισχύουν την αγοραστική δυνατότητα, ιδιαίτερα των νεότερων γενεών. Η συγκέντρωση οικογενειακών πόρων σε μικρότερα νοικοκυριά και η στήριξη από προηγούμενες γενιές έχουν δημιουργήσει μια καταναλωτική βάση με μεγαλύτερη οικονομική ευελιξία σε σχέση με το παρελθόν.

Παράλληλα, η βελτίωση της ποιότητας των βασικών αγαθών έχει επιμηκύνει τον κύκλο αντικατάστασής τους, απελευθερώνοντας διαθέσιμο εισόδημα για πιο «προαιρετικές» δαπάνες.

Ανάπτυξη παρά τη γενική επιβράδυνση

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η «οικονομία του συναισθήματος» αναπτύσσεται σε ένα περιβάλλον συνολικής επιβράδυνσης της κατανάλωσης. Το 2025, η αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης περιορίστηκε σημαντικά σε σχέση με τα προηγούμενα έτη, ωστόσο η πρόθεση δαπανών για ψυχαγωγία και κοινωνικές δραστηριότητες συνέχισε να καταγράφει άνοδο.

Η αντίθεση αυτή υποδηλώνει ότι δεν πρόκειται απλώς για αύξηση της κατανάλωσης, αλλά για αναδιάρθρωση των προτεραιοτήτων των καταναλωτών.

Επιχειρήσεις και κράτος προσαρμόζονται

Η νέα αυτή πραγματικότητα δεν περνά απαρατήρητη. Επιχειρήσεις επαναξιολογούν την πρόταση αξίας τους, επενδύοντας σε προϊόντα και υπηρεσίες που δημιουργούν συναισθηματική σύνδεση με τον καταναλωτή. Το αφήγημα, η εμπειρία και η ταυτότητα αποκτούν βαρύνουσα σημασία, συχνά περισσότερο από τα τεχνικά χαρακτηριστικά.

Την ίδια στιγμή και οι τοπικές αρχές αρχίζουν να ενσωματώνουν τη δυναμική αυτή στις στρατηγικές ενίσχυσης της κατανάλωσης, αναγνωρίζοντας ότι η ενεργοποίηση της ζήτησης περνά πλέον και μέσα από την ικανοποίηση πιο άυλων αναγκών.

Η «οικονομία του συναισθήματος» αποτυπώνει μια βαθύτερη αλλαγή: την απομάκρυνση από την καθαρά ορθολογική κατανάλωση προς ένα μοντέλο όπου το συναίσθημα, η εμπειρία και η προσωπική ταυτότητα βρίσκονται στο επίκεντρο. Σε ένα περιβάλλον αβεβαιότητας, αλλά και αυξανόμενης ευημερίας για ορισμένα κοινωνικά στρώματα, η κατανάλωση δεν αφορά πλέον μόνο την κάλυψη αναγκών, αλλά και τη διαχείριση του τρόπου που οι άνθρωποι αισθάνονται.